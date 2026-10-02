Con trai ông Trần Đình Long tiếp tục gom cổ phiếu Hoà Phát

Ông Trần Vũ Minh - con trai tỷ phú Trần Đình Long - vừa đăng ký mua 50 triệu cổ phiếu HPG. Đây là lần thứ hai trong năm con trai chủ tịch Hoà Phát muốn mua lượng lớn cổ phiếu.

Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 7/10 đến 5/11 theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận.

Trước giao dịch, ông Minh nắm hơn 230 triệu cổ phiếu HPG. Nếu giao dịch thành công, số cổ phiếu nắm giữ sẽ tăng lên hơn 280 triệu đơn vị, tương đương 2,7% vốn điều lệ.

Động thái đăng ký mua HPG xuất hiện khi thị giá cổ phiếu đang ở vùng giá thấp nhất kể từ tháng 6/2025.

Chốt phiên 2/10, cổ phiếu HPG dừng tại 20.050 đồng/đơn vị, như vậy, lượng cổ phiếu đăng ký mua của ông Minh có giá trị khoảng 1.002 tỷ đồng. Đây là giá trị quy đổi theo thị giá, còn số tiền thực tế sẽ phụ thuộc giá giao dịch trong thời gian mua.

Đây là lần thứ hai trong năm ông Trần Vũ Minh đăng ký mua 50 triệu cổ phiếu HPG. Trước đó, vào tháng 3, ông Minh cũng đăng ký mua 50 triệu cổ phiếu. Tuy nhiên, kết thúc thời gian đăng ký, ông chỉ mua được 33,29 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 66,6% lượng đăng ký.

Tỷ phú Trần Đình Long hiện nắm hơn 2,1 tỷ cổ phiếu HPG. Ảnh: Hoà Phát.

Theo thông tin công bố, ông Trần Đình Long hiện nắm hơn 2,1 tỷ cổ phiếu HPG, tương đương 25,7% vốn. Bà Vũ Thị Hiền (mẹ ông Minh) sở hữu 580,8 triệu cổ phiếu HPG, tương đương 6,8% vốn.

Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Đại Phong, nơi ông Minh giữ chức giám đốc, đang nắm gần 4 triệu cổ phiếu HPG, tương đương 0,047% vốn.

Sau giao dịch này, nếu mua đủ 50 triệu cổ phiếu, lượng HPG do ông Minh và những người có liên quan nắm giữ sẽ tăng từ hơn 2,99 tỷ lên hơn 3 tỷ cổ phiếu, tương đương 35,4% vốn điều lệ Hoà Phát.

Trong quý II/2026, Tập đoàn Hoà Phát (Mã: HPG) ghi nhận doanh thu hợp nhất tăng 53% lên 55.158 tỷ đồng và hơn 6.424 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế đạt 6.424 tỷ đồng, tăng 51% so với cùng kỳ.

Theo Hoà Phát, ngành thép Việt Nam ghi nhận những tín hiệu tích cực, được hỗ trợ bởi các yếu tố vĩ mô trong nước. Trong quý II, công ty sản xuất hơn 3,6 triệu tấn thép thô (phôi thép) tăng 48%. Sản lượng bán hàng các sản phẩm thép xây dựng, thép cuộn chất lượng cao, thép cuộn cán nóng và phôi thép đạt 3,5 triệu tấn, tăng 35% so với cùng kỳ.

Theo báo cáo ngành thép và xây dựng mới đây, Chứng khoán MB (MBS) dự báo sản lượng quý III của Hoà Phát tăng 38% so với cùng kỳ đạt 4,1 triệu tấn nhờ đóng góp chính đến từ thép HRC với mức tăng 68% so với cùng kỳ.

Giá thép của HPG được dự báo giảm khoảng 6% so với quý II nhưng vẫn cao hơn 7% so với cùng kỳ. Trên cơ sở này, MBS dự báo doanh thu HPG có thể tăng 50% lên 55.200 tỷ đồng.

Biên lợi nhuận gộp được MBS ước tính đạt 17%, tăng 0,3 điểm phần trăm, khi mức tăng 7% của giá thép có thể bù đắp mức tăng 15% của giá than. Chi phí tài chính được dự báo tăng 60%.

Tuy nhiên, nhờ doanh thu và biên gộp tích cực, đơn vị phân tích vẫn kỳ vọng trong quý III, Hoà Phát có thể ghi nhận lợi nhuận ròng tăng 40% so với cùng kỳ, đạt 5.600 tỷ đồng.