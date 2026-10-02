Ai đứng sau “Trại buôn người” - bộ phim càn quét phòng vé, thu hơn 200 tỷ đồng sau một tuần

Công ty TNHH Nghệ thuật Giải trí Chói (Chói Entertainment) là đơn vị sản xuất "Trại buôn người", bộ phim đang gây sốt tại các phòng vé.

Theo số liệu Box Office Vietnam, tính đến tối 2/10, Trại buôn người chính thức vượt mốc 208 tỷ đồng doanh thu sau hơn một tuần công chiếu (25/9).

Trước khi chạm mốc trăm tỷ, tốc độ tăng trưởng doanh thu của tác phẩm đã gây chú ý. Sau hai ngày công chiếu, bộ phim mang về hơn 50 tỷ đồng, đến ngày 28/9 vượt mốc 100 tỷ đồng.

Không chỉ tăng tốc về doanh thu, Trại buôn người còn tạo ra khoảng cách đáng kể với các phim đang chiếu ở rạp. Tác phẩm hiện giữ vị trí dẫn đầu, trong khi Avengers: Hồi kết đứng thứ 2, Trái tim quái thú xếp thứ 3, tiếp theo là Lên hương và Út Lan 2.

Nguồn: Box Office Vietnam.

Đáng chú ý, Trại buôn người là dự án điện ảnh đầu tay của Chói Entertainment, đơn vị do nhà sản xuất - biên kịch Nguyễn Ngọc Bích Trang (Mèo Bích Trang) đứng sau. Trong khi đó, Toni Dương Bảo Anh là đạo diễn bộ phim cũng là chồng Mèo Bích Trang.

Trại buôn người đứng ở vị trí thứ nhất trong bảng xếp hạng các phim đang chiếu rạp. Nguồn: Box Office Vietnam.

Dữ liệu từ Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho thấy Công ty TNHH Nghệ thuật Giải trí Chói (Chói Entertainment) được thành lập vào ngày 13/9/2019, có trụ sở tại đường Thích Quảng Đức, TP.HCM.

Ngành nghề kinh doanh chính được đăng ký là sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình.

Doanh nghiệp có vốn điều lệ ban đầu 1 tỷ đồng. Bà Nguyễn Ngọc Bích Trang (sinh năm 1987) là chủ sở hữu, đồng thời giữ chức Giám đốc và người đại diện theo pháp luật của công ty.

Theo chia sẻ từ nhà sản xuất, bộ phim mất khoảng 5 năm để phát triển và sản xuất, trong đó khoảng 3 năm dành cho phát triển kịch bản và 2 năm cho quá trình quay, hậu kỳ.

Một trong những lý do khiến bộ phim gây sốt các phòng vé hiện nay là nhờ kịch bản chặt chẽ, phản ánh đúng thực trạng xã hội và dàn diễn viên diễn tròn vai.

Theo đó, Trại buôn người khai thác câu chuyện về những nạn nhân bị cuốn vào các đường dây lừa đảo, buôn người từ những lời mời chào “việc nhẹ, lương cao”.

Đây vẫn là đề tài còn khá mới trên màn ảnh rộng Việt Nam khi chưa được khai thác nhiều dưới góc nhìn điện ảnh. Thay vì biến bộ phim thành một tác phẩm nặng tính cảnh báo, ê kíp lựa chọn cách tiếp cận thông qua hành trình của các nhân vật trong phim.

Bộ phim Trại buôn người khai thác câu chuyện về những nạn nhân bị cuốn vào các đường dây lừa đảo. Ảnh: NSX.

Bộ phim đã tái hiện cách thức những đường dây lừa đảo hoạt động, cách nạn nhân bị dụ dỗ và cuộc sống phía sau các khu giam giữ khiến người xem có trải nghiệm chân thực.

Bên cạnh những mảng màu xám trong phim, trại buôn người còn truyền tải về tình anh em, tình mẫu tử, sự đồng cảm giữa những người cùng cảnh ngộ, trở thành động lực giúp họ đứng dậy, chống lại hệ thống lừa đảo. Từ đây, "sinh tồn" không chỉ mang ý nghĩa sống sót trong nghịch cảnh, mà còn là câu chuyện giữ được sự tử tế khi bị đặt vào hoàn cảnh cực đoan.