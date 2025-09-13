Giá vàng hôm nay 13/9: SJC tiếp tục giảm

VietTimes - Giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 128.100.000 đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 131.100.000 đồng/lượng giảm 1.400.000 đồng/lượng ở chiều mua và 1.700.000 đồng/lượng ở chiều bán so với chốt phiên giao dịch hôm qua.

Giá vàng SJC giảm mạnh

Cập nhật giá vàng hôm nay (13/9), Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 128.100.000 đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 131.100.000 đồng/lượng, giảm 1.400.000 đồng/lượng ở chiều mua và 1.700.000 đồng/lượng ở chiều bán so với chốt phiên giao dịch hôm qua.

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 3.000.000 đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC giảm mạnh. Ảnh: Tiến Dũng.

Giá vàng nhẫn hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 125.000.000 – 128.000.000. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 2.500.000 đồng/lượng, giảm 400.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với phiên 12/9.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở mức 126.200.000 – 129.200.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3.000.000 đồng/lượng, giảm 1.100.000 đồng/lượng so với chốt phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 127.000.000 – 130.000.000 đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3.000.000 đồng/lượng, giảm 700.000 đồng/lượng ở chiều mua so với ngày 12/9.

Diễn biến giá vàng thế giới

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 13/9 giao dịch ở mức 3.643 USD/ounce, đi ngang so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.476 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 116.300.000 đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí).

Theo Trading Economics, giá vàng đi ngang, neo vững gần mốc kỷ lục. Đây đã là tuần tăng giá thứ tư liên tiếp của kim loại quý này, được củng cố bởi kỳ vọng Chính sách tiền tệ nới lỏng từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Dữ liệu kinh tế Mỹ mới nhất đã củng cố niềm tin này. Tỷ lệ lạm phát hằng năm ổn định như dự kiến, trong khi giá sản xuất lại bất ngờ giảm. Đáng chú ý, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp đã tăng vọt lên mức cao nhất trong bốn năm, cho thấy thị trường lao động Mỹ đang yếu đi rõ rệt. Các nhà giao dịch gần như chắc chắn Fed sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp sắp tới, và thậm chí còn có những đồn đoán về một đợt cắt giảm mạnh tay hơn.

Bên cạnh yếu tố kinh tế, bất ổn địa chính trị tiếp tục là động lực quan trọng cho vàng. Mỹ đang gây áp lực lên các đồng minh G7 để áp thuế cao hơn đối với Ấn Độ và Trung Quốc liên quan đến việc mua dầu thô của Nga. Cùng lúc đó, xung đột ở Trung Đông leo thang và Ba Lan xác nhận đã bắn hạ máy bay không người lái của Nga xâm phạm không phận, làm gia tăng thêm căng thẳng toàn cầu. Tất cả những yếu tố này đã thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn vào vàng.

Giá Bitcoin tăng 0,4%

Theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay giá bitcoin giao dịch ở mức 115.925 USD/BTC, tăng 0,4% trong vòng 24h qua. Trong 24h qua, giá Bitcoin neo cao nhất ở mức 116.700 USD/BTC.

Giá Bitcoin tăng nhẹ. Ảnh: Coin Desk.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 104 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 2.308 tỷ USD chiếm 56,2% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

10 đồng tiền mã hoá lớn nhất. Ảnh: Coin Glass.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có tới 9 đồng tiền mã hoá chứng kiến xu hướng tăng so với 24 giờ trước đó.