Sandbox không chỉ để thử công nghệ mà còn để Nhà nước học cách quản lý cái mới

Sandbox không chỉ là “lối mở” cho công nghệ mới, mà phải trở thành nơi Nhà nước học cách quản lý cái mới bằng dữ liệu và kiểm chứng thực tế. Giá trị của sandbox nằm ở khả năng giúp cả công nghệ và thể chế cùng trưởng thành.

Việt Nam đang đứng trước yêu cầu phải bắt kịp tốc độ phát triển công nghệ ngày càng nhanh của thế giới. Trong bối cảnh đó, sandbox - cơ chế thử nghiệm có kiểm soát - có thể trở thành một công cụ quan trọng để Việt Nam rút ngắn con đường bắt kịp công nghệ.

Việc công bố danh mục lĩnh vực ưu tiên thử nghiệm có kiểm soát tạo cơ chế để doanh nghiệp công nghệ, startup, viện nghiên cứu và trường đại học đưa các giải pháp mới vào thử nghiệm trong môi trường thực tế. Ảnh: Hanoi.gov.vn.

Nhưng sandbox chỉ thực sự có ý nghĩa nếu nó giúp công nghệ tiến từ nghiên cứu đến ứng dụng và thương mại hóa, đồng thời giúp thể chế học hỏi từ thực tiễn để hoàn thiện cách quản lý. Nếu công nghệ đã trưởng thành sau thử nghiệm mà chính sách vẫn ở điểm xuất phát, sandbox mới chỉ hoàn thành một nửa sứ mệnh.

Vì thế, điều cần tránh là biến sandbox thành một phòng chờ mới của đổi mới sáng tạo.

Sandbox phải là nơi cả công nghệ và thể chế cùng học

Điện Biên là một ví dụ cho thấy vì sao công nghệ mới cần một “đường chạy” được thiết kế riêng. Tháng 6/2026, tỉnh Điện Biên cấp phép thử nghiệm có kiểm soát các sản phẩm, dịch vụ ứng dụng công nghệ số phát triển kinh tế tầm thấp bằng phương tiện bay không người lái (UAV), dự kiến khoảng 6.000 chuyến bay, tỷ lệ an toàn trên 99%, kéo dài đến tháng 5/2027.

Mục tiêu không chỉ là thử công nghệ mà còn kiểm chứng khả năng vận hành trong điều kiện thực tế, đánh giá các vấn đề về an toàn, quốc phòng, an ninh và làm cơ sở hoàn thiện chính sách.

Trường hợp này cho thấy sandbox không phải giấy phép để công nghệ được thử tự do mà là không gian để công nghệ được thử trong giới hạn và rủi ro được kiểm soát. Mỗi chuyến bay, sự cố hay tình huống phát sinh đều cần trở thành dữ liệu để xác định giới hạn an toàn, trách nhiệm và những quy định cần điều chỉnh. Giá trị cuối cùng không chỉ là công nghệ có hoạt động được hay không mà còn là Nhà nước học được gì để quản lý công nghệ đó tốt hơn.

Đối với AI và dữ liệu, yêu cầu này còn rõ hơn. Nghị định 169/2025/NĐ-CP đã quy định thử nghiệm có kiểm soát đối với các sản phẩm, dịch vụ về dữ liệu trong những lĩnh vực pháp luật chưa quy định hoặc quy định chưa đầy đủ, nhằm đánh giá rủi ro, chi phí và lợi ích, đồng thời sử dụng kết quả thử nghiệm để hoàn thiện cơ chế quản lý.

Đây là cách tiếp cận đặc biệt cần thiết với AI, khi những vấn đề như độ chính xác, sai lệch dữ liệu, bảo vệ dữ liệu hay tác động đến quyền lợi người dân chỉ có thể được đánh giá đầy đủ khi công nghệ được đưa vào môi trường thực tế.

Đáng chú ý, khung pháp lý về dữ liệu tiếp tục được điều chỉnh với Nghị định 347/2026 sửa đổi Nghị định 169/2025. Chính sự vận động liên tục này cho thấy thể chế cũng cần một quá trình học và điều chỉnh tương ứng với tốc độ của công nghệ.

Vì vậy, sandbox chỉ thực sự có ý nghĩa khi sau mỗi lần thử nghiệm, công nghệ trưởng thành hơn và chính sách cũng trưởng thành hơn. Nếu công nghệ đã vượt qua thử nghiệm nhưng quy định vẫn không thay đổi, sandbox mới chỉ hoàn thành một nửa sứ mệnh.

Và đây cũng chính là điểm sandbox có thể tạo ra khác biệt. Với công nghệ một giải pháp đã đủ trưởng thành để bước ra khỏi phòng thí nghiệm nhưng chưa đủ bằng chứng để triển khai rộng có thể được thử trong môi trường thực ở quy mô và phạm vi được kiểm soát. Quá trình đó giúp nhận diện sớm những lỗi chưa bộc lộ trong phòng thí nghiệm những vấn đề phát sinh khi triển khai cũng như phản ứng của người sử dụng.

Công nghệ vì thế có cơ hội tiến nhanh hơn từ nghiên cứu đến ứng dụng, sau đó là thương mại hóa. Nhưng nếu chỉ nhìn sandbox như một cơ chế giúp doanh nghiệp thử nghiệm công nghệ thì chưa đủ.

Sandbox đồng thời phải là nơi Nhà nước thử nghiệm cách quản lý công nghệ. Trong quá trình thử nghiệm cơ quan quản lý có thể có được những bằng chứng mà khó có thể thu thập đầy đủ chỉ bằng nghiên cứu trên giấy: rủi ro thực sự nằm ở đâu ngưỡng nào có thể chấp nhận tiêu chuẩn nào cần thiết cơ chế giám sát nào là đủ và quy định nào cần thay đổi.

Nói cách khác một bên kiểm chứng giả thuyết công nghệ một bên kiểm chứng giả thuyết quản lý. Đây là giá trị quan trọng của sandbox. Nó không chỉ tạo ra một không gian pháp lý để cái mới được phép tồn tại trong một thời gian và phạm vi nhất định mà còn tạo ra một quá trình để cả doanh nghiệp và cơ quan quản lý cùng học.

Bởi vậy một sandbox tốt không nên bắt đầu chỉ bằng câu hỏi cho phép thử cái gì mà phải bắt đầu từ câu hỏi sau cuộc thử nghiệm này chúng ta cần biết thêm điều gì mà hôm nay chưa biết.

Nếu sandbox chỉ vận hành như một thủ tục hành chính mới - doanh nghiệp nộp hồ sơ cơ quan quản lý cho phép thử hết thời hạn thì tổng kết - chúng ta có thể có thêm nhiều sandbox nhưng chưa chắc học được nhiều hơn.

Đây là rủi ro cần được nhìn nhận ngay từ khi thiết kế sandbox. Một công nghệ có thể vượt qua thử nghiệm nhưng vẫn không thể đi tiếp nếu chưa có tiêu chuẩn để được công nhận, chưa có cơ chế pháp lý để triển khai rộng hoặc chưa tìm được khách hàng đầu tiên. Khi đó sandbox trở thành một nơi công nghệ được thử nghiệm nhưng không có con đường để bước ra thị trường.

Điều này đặc biệt đáng lưu ý với Việt Nam khi một điểm nghẽn lớn của đổi mới sáng tạo vẫn nằm ở quãng đường từ kết quả nghiên cứu đến sản phẩm có thể đứng được trên thị trường.

Một công nghệ thử nghiệm thành công không đồng nghĩa với một công nghệ đã có thể thương mại hóa.

Vì thế sandbox phải có đường ra ngay từ khi bước vào. Nếu công nghệ chứng minh được hiệu quả và mức độ an toàn thì bước tiếp theo phải được xác định: tiêu chuẩn nào cần hình thành quy định nào phải điều chỉnh công nghệ được cấp phép và mở rộng theo cơ chế nào và ai có thể trở thành khách hàng đầu tiên.

Nhưng đường ra không chỉ dành cho công nghệ. Nó phải dành cho chính sách. Những ngưỡng quản lý điều kiện miễn trừ cơ chế giám sát hay tiêu chuẩn đã được kiểm chứng là phù hợp phải có con đường để chuyển thành quy định chính thức. Ngược lại những yêu cầu không làm giảm rủi ro nhưng lại cản trở đổi mới cần được loại bỏ hoặc thiết kế lại.

Không thể bắt kịp nếu thể chế luôn chạy phía sau

Sự phát triển nhanh của công nghệ trong Cách mạng công nghiệp lần thứ tư mở ra cơ hội để những quốc gia đi sau như Việt Nam rút ngắn khoảng cách với các nước dẫn đầu. Nhưng lợi thế của người đi sau chỉ có thể phát huy nếu biết học nhanh hơn, thử nghiệm nhanh hơn và tích lũy năng lực nhanh hơn.

Đó cũng là tinh thần quan trọng trong Nghị quyết 57-NQ/TW khi đặt vấn đề phát triển và làm chủ các công nghệ chiến lược đồng thời đổi mới mạnh mẽ tư duy thể chế. Cách tiếp cận không quản được thì cấm cần được thay thế bằng tư duy tạo không gian để cái mới được thử nghiệm trong phạm vi kiểm soát.

Khi công nghệ được đưa vào đúng chỗ, giá trị không chỉ nằm ở một sản phẩm mới mà còn ở năng suất cao hơn, quản trị hiệu quả hơn và năng lực cạnh tranh được nâng lên. Ảnh: Hanoi.gov.vn.

Bài toán bắt kịp của Việt Nam thực chất là bài toán rút ngắn đồng thời 2 khoảng cách: khoảng cách với biên công nghệ thế giới và độ trễ của thể chế trước công nghệ mới.

Khoảng cách về công nghệ không chỉ nằm ở việc Việt Nam đang sở hữu công nghệ gì mà sâu hơn là khả năng tự tạo ra, làm chủ và đưa công nghệ ra thị trường đến đâu. Trong nhiều lĩnh vực Việt Nam vẫn chủ yếu tiếp nhận và ứng dụng hoặc tham gia vào những mắt xích mà công nghệ cốt lõi được hình thành ở bên ngoài.

Muốn chuyển từ sử dụng sang sáng tạo từ làm theo sang từng bước làm chủ Việt Nam phải rút ngắn đáng kể con đường từ nghiên cứu đến thử nghiệm từ thử nghiệm đến ứng dụng và từ ứng dụng đến thị trường.

Nhưng khoảng cách công nghệ không phải một khoảng cách tĩnh. Khi Việt Nam tiến thêm một bước biên công nghệ thế giới cũng tiếp tục dịch chuyển. Nếu chỉ tuần tự đi lại con đường mà các nước đi trước đã trải qua Việt Nam rất khó bắt kịp. Điều cần thiết là phải rút ngắn đường học.

Đường học đó không chỉ thuộc về công nghệ.

Một vấn đề mới có thể xuất hiện chỉ trong thời gian rất ngắn trong khi thể chế thường phải trải qua nhiều bước từ nhận diện nghiên cứu đánh giá đến xây dựng quy định và tổ chức thực thi. Khi tốc độ công nghệ thay đổi nhanh hơn tốc độ thể chế thích ứng một độ trễ xuất hiện.

Công nghệ đã mở ra khả năng mới nhưng pháp luật chưa kịp xác định ranh giới cho phép. Doanh nghiệp đã nhìn thấy cơ hội nhưng cơ quan quản lý chưa đủ bằng chứng để đánh giá rủi ro. Mô hình mới phải chờ trong khi luật chơi vẫn được thiết kế cho công nghệ của giai đoạn trước.

Một quốc gia không thể tăng tốc bằng công nghệ nếu thể chế luôn chạy phía sau công nghệ.

Sandbox không phải vùng miễn trừ trách nhiệm

Thử nghiệm có kiểm soát không có nghĩa là thử nghiệm không có trách nhiệm. Chính vì sandbox dành cho những công nghệ chưa được hiểu đầy đủ nên rủi ro càng phải được khoanh vùng. Dữ liệu và tác động phải được theo dõi chặt chẽ. Ngưỡng cảnh báo điều kiện dừng thử nghiệm và trách nhiệm của từng chủ thể phải được xác định từ đầu.

Xe buýt mini tự lái trong cuộc thử nghiệm tại tỉnh Bình Dương. Ảnh: Phenikaa-X.

Đặc biệt với AI công nghệ sinh học robot tự động hay những công nghệ dựa trên dữ liệu người dân không thể trở thành nơi gánh rủi ro cho quá trình thử nghiệm đổi mới sáng tạo.

Vì vậy một sandbox hiệu quả phải đồng thời tạo ra không gian cho thử nghiệm và thiết lập giới hạn cho rủi ro.

Đây cũng là lý do sandbox không thể chỉ được thiết kế như một ngoại lệ pháp lý. Nó cần gắn với hạ tầng thử nghiệm dùng chung như phòng thí nghiệm testbed dữ liệu thiết bị đo lường và hệ thống kiểm định.

Sandbox tạo không gian pháp lý để cái mới được thử có kiểm soát còn hạ tầng thử nghiệm cung cấp điều kiện kỹ thuật để phép thử diễn ra đủ thật và đủ tin cậy.

Khi hai lớp này gặp nhau quá trình thử nghiệm có thể trở thành điểm hội tụ của nhà khoa học doanh nghiệp cơ quan quản lý tổ chức tiêu chuẩn – kiểm định và người sử dụng. Khi đó công nghệ không chỉ được kiểm chứng về khả năng vận hành mà còn được đánh giá về an toàn tiêu chuẩn khả năng ứng dụng và những điều chỉnh thể chế cần thiết để đi ra thị trường.

Mỗi sandbox phải để lại thứ gì đó cho lần thử nghiệm tiếp theo

Nếu chỉ nhìn kết quả của sandbox bằng số lượng công nghệ được thử nghiệm hoặc số doanh nghiệp tham gia thì chưa đủ để đánh giá giá trị của cơ chế này. Giá trị lớn hơn nằm ở những năng lực được tích lũy sau mỗi vòng thử nghiệm.

Với doanh nghiệp mỗi sandbox phải giúp công nghệ trưởng thành hơn có thêm dữ liệu và bằng chứng về hiệu quả độ an toàn và khả năng vận hành đồng thời bộc lộ rõ những giới hạn cần tiếp tục hoàn thiện. Với cơ quan quản lý mỗi sandbox phải giúp thể chế trưởng thành hơn. Nhà nước phải hiểu lớp công nghệ đó sâu hơn trước khi bước vào thử nghiệm.

Nếu mỗi bộ ngành địa phương thử nghiệm xong rồi cất kết quả trong những hồ sơ riêng thì nơi khác sẽ lại phải học lại những điều đã biết. Khi đó dù có nhiều sandbox tốc độ học của cả quốc gia vẫn chậm.

Dữ liệu từ mỗi lần thử nghiệm, bao gồm những rủi ro đã được nhận diện, những thất bại đã gặp, các tiêu chuẩn được hình thành và những cách xử lý đã được kiểm chứng, cần được tích lũy thành kho tri thức chung để phục vụ quản trị công nghệ mới.

Sandbox sau phải bắt đầu từ nơi sandbox trước đã dừng lại. Điều Việt Nam cần không phải là thật nhiều sandbox mà là những sandbox thực sự tạo ra năng lực mới.

Nghị quyết 57-NQ/TW đặt ra yêu cầu phát triển và làm chủ công nghệ chiến lược đồng thời đổi mới tư duy thể chế. Để hiện thực hóa mục tiêu đó Việt Nam cần rút ngắn đồng thời đường trưởng thành của công nghệ và đường học của thể chế.

Sandbox có thể là một trong những công cụ quan trọng để làm điều này. Nhưng sandbox chỉ có giá trị khi nó là nơi công nghệ được thử để trưởng thành, chính sách được thử để học và những bài học sau mỗi lần thử nghiệm được tích lũy cho những lần tiếp theo.

Nếu làm được như vậy sandbox sẽ không còn là một ngoại lệ pháp lý dành cho cái mới. Nó trở thành một hạ tầng học tập của quốc gia giúp Việt Nam rút ngắn khoảng cách công nghệ bằng chính khả năng học nhanh hơn.

Còn nếu không có đường ra cho công nghệ và chính sách sandbox rất dễ trở thành một điểm dừng mới trên chính con đường đổi mới sáng tạo của Việt Nam.