Tin nóng công nghệ 19/9: Huawei phát triển kiến trúc kết nối một triệu bộ xử lý

Huawei phát triển kiến trúc có thể kết nối tới một triệu bộ xử lý, trong khi nghiên cứu trên chuột phát hiện nhóm tế bào thần kinh hiếm trong vỏ não có thể thúc đẩy trạng thái ngủ là những tin công nghệ đáng chú ý trong 24h qua.

1. Nhóm tế bào hiếm trong não có thể kích hoạt giấc ngủ

Các nhà khoa học phát hiện một nhóm tế bào thần kinh hiếm trong vỏ não có thể đóng vai trò quan trọng trong việc đưa não vào trạng thái ngủ. Khi kích hoạt những tế bào này ở chuột, nhóm nghiên cứu nhận thấy chúng ngủ nhanh và nhiều hơn, kể cả vào thời điểm bình thường chúng thường thức.

Các tế bào Sst-Chodl tuy rất hiếm nhưng có mạng lưới kết nối rộng trong não. Ảnh: Juan Gaertner/Science Photo Library.

Nhóm tế bào có tên Sst-Chodl chỉ chiếm khoảng 1% số tế bào thần kinh ức chế trong vỏ não. Dù số lượng ít, mỗi tế bào lại có các nhánh kết nối tới nhiều vùng khác nhau, gồm những khu vực liên quan đến thị giác, vận động, thính giác và trí nhớ không gian.

Khi được kích hoạt, các tế bào này làm tăng sóng delta, loại sóng não thường xuất hiện trong giấc ngủ sâu. Các nhà khoa học cho rằng chúng có thể giúp nhiều vùng não chuyển sang trạng thái ngủ cùng lúc. Nghiên cứu hiện chủ yếu được thực hiện trên chuột, nên chưa thể kết luận cơ chế tương tự có thể được dùng để điều trị mất ngủ ở người.

2. Kính thông minh bị điều tra vì nguy cơ quay lén

Công tố viên Paris vừa mở cuộc điều tra hình sự sau những cáo buộc kính thông minh được sử dụng để quay phụ nữ trên đường phố mà không được đồng ý, sau đó đăng video lên mạng xã hội. Cơ quan bảo vệ dữ liệu Pháp cũng nhận được ngày càng nhiều câu hỏi về việc sử dụng loại kính này tại nơi làm việc.

Kính thông minh có camera khiến người xung quanh khó nhận biết khi đang được ghi hình. Ảnh: Reuters.

Kính thông minh có camera hoạt động tương tự camera trên điện thoại nhưng khó nhận biết hơn. Người đeo chỉ cần nhìn về phía trước để ghi hình, thay vì phải cầm điện thoại hướng vào người khác. Một số sản phẩm có đèn báo khi camera hoạt động, nhưng tín hiệu này có thể khó được người xung quanh chú ý.

Reuters không nêu thương hiệu liên quan đến vụ điều tra. Vấn đề được quan tâm là người xung quanh có thể khó biết mình đang bị ghi hình và dữ liệu sau đó được sử dụng ra sao. Khi camera trở thành một phần của kính đeo hàng ngày, việc nhận biết hành vi quay phim cũng khó hơn so với điện thoại hoặc camera thông thường.

3. Huawei phát triển kiến trúc kết nối một triệu bộ xử lý

Huawei đang phát triển kiến trúc cho phép tới một triệu bộ xử lý phối hợp như một hệ thống máy tính khổng lồ. Cách làm này nhằm tăng sức mạnh xử lý AI bằng cách kết nối số lượng lớn chip, thay vì chỉ dựa vào hiệu năng của từng chip riêng lẻ.

Huawei phát triển hệ thống kết nối lượng lớn chip để đáp ứng nhu cầu xử lý của các mô hình AI ngày càng lớn. Ảnh: Huawei.

Có thể hình dung hệ thống chia một bài toán AI rất lớn cho nhiều bộ xử lý cùng thực hiện. Khó khăn là các chip phải trao đổi dữ liệu đủ nhanh. Nếu chúng mất nhiều thời gian chờ dữ liệu từ nhau, việc bổ sung thêm chip sẽ không giúp hệ thống mạnh lên tương ứng. Huawei sử dụng công nghệ kết nối UnifiedBus để giải quyết vấn đề này.

Huawei cho biết kiến trúc Peerium mới có thể mở rộng tới một triệu bộ xử lý. Công ty cũng đang phát triển các thế hệ chip Ascend mới dành cho AI. Những công nghệ này hướng tới nhu cầu huấn luyện và vận hành các mô hình ngày càng lớn, vốn cần nhiều chip cùng xử lý. Các thông số về khả năng mở rộng hiện chủ yếu dựa trên công bố của Huawei.

4. Đệm gần 60 triệu đồng tự điều chỉnh nhiệt độ khi ngủ

Startup Orion phát triển tấm đệm thông minh giá 2.195 USD, tương đương khoảng 58 triệu đồng. Sản phẩm được đặt trên nệm thông thường và có thể tự làm mát hoặc sưởi ấm trong lúc người dùng ngủ.

Đệm Orion sử dụng hệ thống nước để thay đổi nhiệt độ giường trong lúc người dùng ngủ. Ảnh: Orion Sleep.

Hệ thống sử dụng nước chạy qua các đường ống bên trong đệm để thay đổi nhiệt độ. Trước giờ ngủ, đệm có thể bắt đầu làm mát, tiếp tục điều chỉnh khi người dùng chìm vào giấc ngủ rồi thay đổi nhiệt độ khi gần đến giờ thức dậy. Hai người nằm chung giường có thể đặt nhiệt độ riêng cho từng bên.

Orion còn theo dõi các giai đoạn ngủ, số lần thức giấc và trở mình. Hãng cho biết AI học từ dữ liệu này để tự điều chỉnh nhiệt độ phù hợp hơn theo thời gian. Tuy nhiên, mức giá 2.195 USD khiến sản phẩm hiện khó tiếp cận số đông. Nhà sáng lập công ty cho biết mục tiêu trong tương lai là phát triển phiên bản có giá khoảng 500 USD.

Theo Ars Technica, Reuters, TechCrunch