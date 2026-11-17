Cây cầu chiến lược nối bán đảo Crimea với lãnh thổ Nga được cho là đã hứng chịu đợt tấn công quy mô lớn của Ukraine. Hình ảnh cho thấy phần cầu đường bộ cùng kết cấu vòm thép đã đổ sập xuống biển, trong khi cầu đường sắt cũng bị gãy.

Cầu Crimea đã biến thành “cầu gãy” sau các đợt tập kích

Ukraine đã gây hư hại nghiêm trọng cầu Crimea (còn gọi là cầu Kerch), tuyến giao thông đường bộ và đường sắt nối bán đảo Crimea với lãnh thổ Nga. Hình ảnh ngày 17/11/2026 cho thấy một nhịp cầu đường bộ cùng kết cấu vòm thép lớn đã đổ xuống eo biển Kerch; phần cầu đường sắt liền kề cũng bị hư hại. Đây là một trong những đòn tấn công đáng chú ý nhất nhằm vào công trình biểu tượng của Nga kể từ khi xung đột toàn diện Nga – Ukraine bùng nổ năm 2022.

Trong hai ngày qua, hãng tin RIA Novosti dẫn thông báo của Bộ Giao thông Nga cho biết, giao thông trên cả phần đường bộ và đường sắt của cầu Crimea đã tạm thời bị đình chỉ do các cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine. Nhà chức trách khẳng định không có thương vong, đồng thời khuyến cáo tài xế không di chuyển về phía cây cầu và thường xuyên theo dõi thông tin giao thông.

Theo Reuters ngày 17/11, Ukraine tấn công cây cầu trong đêm thứ hai liên tiếp; dường như một nhịp cầu đường bộ đã sập, nhưng hãng chưa thể xác minh độc lập hình ảnh và giới chức Nga chưa công bố đầy đủ mức độ thiệt hại. Sau đó, Ủy ban Điều tra Nga xác nhận kết cấu cầu bị hư hại do các cuộc tấn công bằng UAV ngày 16 và 17/11.

Ảnh chụp đoạn cầu bị sập. Ảnh: Sohu.

Những hình ảnh mới nhất cho thấy cây cầu đã bị phá hoại nghiêm trọng sau đợt tập kích. Phần cầu đường bộ bị đánh sập, một trụ cầu, nhiều đoạn mặt cầu cùng kết cấu vòm thép lớn đổ hoàn toàn xuống biển.

Ở phía cầu đường sắt, mặt cầu cũng đã bị gãy. Kết cấu vòm thép tuy chưa sập hoàn toàn nhưng có thể nhìn thấy những vết cháy đen rõ rệt do vụ tấn công gây ra.

Những hình ảnh và video khác lan truyền trên mạng xã hội cho thấy, ngay sau đợt tập kích ngày 16/11, kết cấu vòm thép phía cầu đường bộ đã nghiêng rõ rệt. Trong đêm qua và rạng sáng 17/11, một số nhân chứng ở khu vực lân cận tiếp tục ghi lại những vụ nổ lớn gần phần vòm cầu.

Theo nhận định, cây cầu dường như đã bị đánh trúng bởi một loại UAV hoặc tên lửa mang đầu đạn cỡ lớn.

Đoạn cầu bị sập khi còn nguyên vẹn. Ảnh: Reuters.

Cầu Crimea bị đánh trúng như thế nào?

Diễn biến đáng chú ý trong hai ngày 16 và 17/11 diễn ra như sau: Ngày 16/11: Ukraine tấn công cầu Crimea. Thống đốc Crimea do Nga bổ nhiệm, ông Sergei Aksyonov, xác nhận giao thông bị hạn chế. Phía Nga ban đầu mô tả thiệt hại là không lớn; giao thông được khôi phục một phần vào buổi tối.

Đêm 16, rạng sáng 17/11: Cây cầu tiếp tục bị tấn công. Giới chức Crimea thông báo đình chỉ giao thông cả đường bộ và đường sắt.

Sáng 17/11: Hình ảnh lan truyền trên các trang mạng cho thấy một nhịp cầu đường bộ và kết cấu vòm thép lớn đã đổ xuống biển. Phần cầu đường sắt liền kề cũng xuất hiện hư hại.

Ngày 17/11: Ủy ban Điều tra Nga xác nhận công trình bị hư hại và mở cuộc điều tra hình sự theo điều khoản về hành vi khủng bố. Chính phủ Nga thành lập cơ chế đánh giá thiệt hại và phương án khôi phục cầu.

Báo Anh The Guardian cho biết nhịp vòm cầu đường bộ bị sập dài khoảng 227 m. Hình ảnh còn cho thấy kết cấu cầu đường sắt bên cạnh cũng chịu ảnh hưởng. Đáng chú ý, các mảnh vỡ có thể cản trở luồng tàu thuyền đi qua phía dưới cầu kết nối Biển Azov với Biển Đen.

Tên lửa FP-5 Flamingo. Ảnh: Hisuton.

Nghi vấn Ukraine sử dụng tên lửa hành trình Flamingo mang đầu đạn 1 tấn

Blogger quân sự Nga có biệt danh “Fighter Bomber”, người được cho là có quan hệ gần gũi với Lực lượng Không quân – Vũ trụ Nga, viết trên kênh Telegram rằng Ukraine đã sử dụng một loại “tên lửa điều khiển từ xa thông qua hệ thống Starlink” để tấn công cầu Crimea.

Theo blogger này, loại vũ khí được nhắc đến nhiều khả năng là tên lửa hành trình phản lực FP-5 Flamingo. Đây là mẫu tên lửa hành trình cỡ lớn, có thiết kế tương đối đơn giản và được cho là mang đầu đạn nặng tới 1 tấn.

Blogger Nga này tuyên bố cuộc tập kích đã phá hủy thành công một nhịp vòm cầu. Người này cũng cho biết quân đội Nga đã sử dụng tên lửa đạn đạo để đáp trả, nhắm vào các cây cầu ở khu vực Kiev.

Theo những thông tin hiện trường được cập nhật sau đó, trong hai ngày, cầu Crimea đã phải hứng chịu ít nhất 100 đợt tấn công bằng UAV.

Phía Ukraine sau đó cũng công bố một số thông tin được cho là củng cố nhận định về việc sử dụng tên lửa Flamingo. Trong đó, có một video được cho là ghi lại từ camera gắn trên tên lửa hành trình phản lực FP-5.

Tuy nhiên, công ty Fire Point – đơn vị sản xuất tên lửa Flamingo – vẫn chưa xác nhận thông tin về việc loại vũ khí này được sử dụng trong cuộc tấn công cầu Crimea.

Cầu Crimea từng bị sập. Ảnh: Sohu.

Cầu Crimea quan trọng như thế nào?

Cầu Crimea, tên chính thức của Nga là cầu Crimea, còn thường được gọi là cầu Kerch, bắc qua eo biển Kerch, nối bán đảo Kerch thuộc Crimea với bán đảo Taman thuộc vùng Krasnodar của Nga.

Chiều dài toàn tuyến: Khoảng 19 km; kết cấu gồm cầu đường bộ và cầu đường sắt song song. Khởi công năm 2016; khánh thành phần đường bộ tháng 5/2018; khánh thành phần đường sắt tháng 12/2019.

Đây là cây cầu dài nhất châu Âu, được Nga xây dựng sau khi sáp nhập Crimea năm 2014. Tổng thống Vladimir Putin từng trực tiếp lái xe tải khai trương phần đường bộ vào tháng 5/2018. Công trình vừa có ý nghĩa kinh tế, vừa là biểu tượng cho sự kiểm soát của Nga đối với bán đảo này.

Bị USV của Ukraine tấn công tháng 7/2023. Ảnh: Sohu.

Về quân sự và hậu cần, cây cầu có ba giá trị chính:

Kết nối trực tiếp Crimea với lãnh thổ Nga: Cho phép vận chuyển người, hàng hóa, nhiên liệu và phương tiện qua eo biển Kerch mà không phải phụ thuộc hoàn toàn vào đường biển.

Hỗ trợ hậu cần quân sự: Trong những năm đầu chiến tranh, đây là tuyến tiếp tế quan trọng cho lực lượng Nga tại Crimea và các mặt trận miền Nam Ukraine.

Kết nối hàng hải: Cây cầu nằm trên tuyến giao thông biển nối Biển Azov với Biển Đen, phục vụ hoạt động của tàu chở hàng, ngũ cốc, dầu và khí hóa lỏng.

Tuy nhiên, Reuters lưu ý rằng hiện nay cầu không còn là tuyến tiếp tế quân sự chủ lực duy nhất. Nga có thể sử dụng hành lang đường bộ qua các vùng lãnh thổ miền Nam Ukraine họ đang kiểm soát, nhưng cầu vẫn có ý nghĩa lớn đối với giao thông dân sự, kinh tế và hoạt động vận tải đường biển.

Đây không phải lần đầu cầu Crimea bị Ukraine tấn công. Lần đầu, ngày 8/10/2022: Xe tải chở thuốc nổ phát nổ trên cầu khiến hai nhịp cầu đường bộ sập, 5 người thiệt mạng (theo số liệu Nga).

Lần thứ 2, ngày 17/7/2023: Hai xuồng không người lái (USV) mặt nước của Ukraine phát nổ, một đoạn cầu đường bộ hư hại, 2 người thiệt mạng.

Lần thứ 3: 3/6/2025. Ukraine tuyên bố phá hoại kết cấu móng cầu dưới nước Nga xác nhận có vụ nổ nhưng nói không gây thiệt hại nghiêm trọng.

Lần này: 16–17/11/2026. Ukraine mở các đợt tấn công bằng UAV và tên lửa. Một nhịp cầu đường bộ sập, kết cấu cầu đường sắt bị hư hại, giao thông bị gián đoạn.

Theo Sohu, Reuters