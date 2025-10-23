Phó Cục trưởng Cục Thuế: 98% hộ kinh doanh kê khai đã nộp thuế điện tử

Ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế, Bộ Tài chính cho biết 98% hộ kinh doanh kê khai đã nộp thuế điện tử, hơn 18.500 hộ khoán chuyển sang kê khai, và 133.000 hộ đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền.

Quản lý tài chính hiệu quả bằng ứng dụng công nghệ số

Ngày 23/10, tại chương trình MISA công bố tặng phần mềm cho 2 triệu hộ kinh doanh thực hiện xóa bỏ thuế khoán theo Nghị quyết 68-NQ/TW, ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế - Bộ Tài chính đã chia sẻ những con số cho thấy sự chuyển biến tích cực của chính sách, khả năng thích ứng nhanh và chủ động của hộ kinh doanh trước giai đoạn thay đổi lớn.

Trong đó, đã có 98% hộ kinh doanh kê khai đã nộp thuế điện tử. Đây là con số rất đáng ghi nhận sau thời gian chuyển biến mạnh mẽ trong ứng dụng công nghệ số của bà con tiểu thương, hộ kinh doanh thời gian vừa qua. Cùng với đó, hơn 18.500 hộ khoán chuyển sang kê khai, và 133.000 hộ đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền.

Theo đại diện Cục Thuế, mục tiêu trọng tâm là giúp hộ kinh doanh thực hiện nghĩa vụ thuế thuận lợi, an toàn, minh bạch và hiện đại. Ngành Thuế đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như nghiên cứu, sửa đổi chính sách; đẩy mạnh tuyên truyền, đối thoại, hướng dẫn thực tế; đơn giản hóa chế độ kế toán và ứng dụng công nghệ dễ sử dụng.

Những việc này đều nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, giúp họ thực hiện nghĩa vụ thuế nhanh chóng, minh bạch và hiệu quả hơn.

Ngành Thuế cũng đang rà soát để điều chỉnh chế độ kế toán phù hợp với quy mô kinh doanh, từ những hộ nhỏ dưới 200 triệu đồng đến những đơn vị có quy mô lớn hơn.

Ông Mai Sơn nhấn mạnh, việc ứng dụng công nghệ số, sử dụng phần mềm kế toán điện tử và máy tính tiền sẽ giúp hộ kinh doanh tiết kiệm thời gian, hạn chế sai sót và có thêm công cụ quản lý tài chính hiệu quả.

Hiện cơ quan thuế đang hoàn thiện khung pháp lý theo 3 trọng điểm: Sửa đổi Luật Quản lý thuế và các văn bản liên quan, xây dựng chính sách quản lý riêng cho nhóm hộ kinh doanh, và phát triển chế độ kế toán đơn giản gắn với ứng dụng công nghệ số - hướng tới một hệ thống thuế hiện đại, minh bạch và lấy người nộp thuế làm trung tâm. Trên nền tảng chính sách đó, các doanh nghiệp công nghệ đóng vai trò quan trọng trong việc hiện thực hóa chủ trương vào đời sống.

Tặng phần mềm tích hợp AI hỗ trợ kê khai, nộp thuế

Chia sẻ về thực tiễn triển khai thực hiện xóa bỏ thuế khoán theo Nghị quyết 68-NQ/TW, bà Đinh Thị Thúy, Phó Chủ tịch HĐQT MISA cho rằng việc xóa bỏ thuế khoán là bước chuyển quan trọng trong hành trình hiện đại hóa hệ thống thuế Việt Nam, đòi hỏi sự đồng hành của doanh nghiệp công nghệ để chính sách thực sự đi vào cuộc sống.

Thời gian này, MISA cũng triển khai chương trình tặng phần mềm hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai, nộp thuế minh bạch, chuẩn xác và thuận lợi hơn, góp phần xây dựng nền kinh tế số công bằng, bền vững và lấy người dân làm trung tâm.

Bà Đinh Thị Thúy chia sẻ về chương trình tặng phần mềm hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai, nộp thuế minh bạch, chuẩn xác và thuận lợi.

Theo chương trình, các hộ kinh doanh được dùng miễn phí phần mềm MISA eShop mà không cần điều kiện ràng buộc hay chi phí ẩn. Mỗi tài khoản được tặng bao gồm 5.000 hóa đơn điện tử, cùng đầy đủ các nghiệp vụ quản lý bán hàng, thanh toán, theo dõi doanh thu, tồn kho, công nợ, và đặc biệt là kê khai - ký - nộp thuế điện tử ngay trên một ứng dụng duy nhất.

Phần mềm MISA eShop được xem là nền tảng “6 trong 1” đầu tiên tại Việt Nam, tích hợp đồng bộ các chức năng: bán hàng, xuất hóa đơn, kê khai thuế, chữ ký số, nộp thuế qua cổng Mtax và sổ sách kế toán điện tử. Nhờ khả năng kết nối trực tiếp với hệ thống Mtax của cơ quan thuế, toàn bộ quy trình được tự động hóa, giúp hộ kinh doanh tiết kiệm thời gian, chi phí và tránh sai sót trong kê khai.

Bên cạnh đó, MISA eShop tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), nhập đơn hàng bằng giọng nói. Người bán chỉ cần nói, hệ thống sẽ tự động tạo đơn hàng và xuất hóa đơn hợp lệ; dữ liệu sau đó được gửi trực tiếp đến cơ quan thuế. AI cũng hỗ trợ tự động ghi nhận thu - chi, tồn kho và tổng hợp doanh thu, giúp người kinh doanh dễ dàng kiểm soát tài chính mà không cần chuyên môn kế toán.