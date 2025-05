Ga Yên Nghĩa bị dột do hư hỏng từ bão Yagi 2024 chưa được sửa, Hanoi Metro nói gì?

Hanoi Metro cho rằng việc chậm khắc phục thủng mái nhà ga Yên Nghĩa, tuyến metro Cát Linh - Hà Đông là do đơn vị vận hành chậm trễ, chưa tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan để khắc phục kịp thời.

Ngày 23/5, trên địa bàn TP Hà Nội xảy ra mưa lớn khiến một số tuyến phố bị ngập. Tại nhà ga Yên Nghĩa thuộc tuyến metro Cát Linh - Hà Đông xảy ra tình trạng nước chảy từ trên mái xuống lênh láng xuống khu vực tầng 2 sàn nhà ga, gây bất tiện cho người dân.

Ngay sau đó, bộ phận quản lý tuyến metro Cát Linh - Hà Đông phải cử nhân viên túc trực lau dọn liên tục.

Theo đơn vị quản lý, nguyên nhân sự cố là do một phần mái ga Yên Nghĩa bị hư hỏng từ đợt bão Yagi hồi tháng 9/2024, đến nay vẫn chưa được sửa chữa triệt để.

Liên quan sự việc trên, tối 23/5, đại diện Công ty TNHH MTV đường sắt Hà Nội (Hanoi Metro) cho biết ngay sau trận bão Yagi, công ty đã kiểm tra, thống kê, xây dựng phương án và lập dự toán những hạng mục cần sửa chữa, xây dựng kế hoạch bảo trì định kỳ, đột xuất sửa chữa khẩn cấp khắc phục bão lũ thiên tai để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Mái nhà ga Yên Nghĩa thuộc tuyến metro Cát Linh - Hà Đông bị thủng từ tháng 9/2024 nhưng chưa được sửa chữa. Ảnh. N.T.

Trong thời gian trình và phê duyệt kế hoạch, công ty tiếp tục triển khai các biện pháp xử lý, đảm bảo vệ sinh và an toàn cho hành khách tại nhà ga Yên Nghĩa, nhất là trong thời điểm mưa lớn như trong 2 ngày vừa qua như: tăng cường nhân viên an toàn trên ga; thông tin cảnh báo, hướng dẫn an toàn cho hành khách; yêu cầu đơn vị cung cấp dịch vụ vệ sinh tăng cường lực lượng vệ sinh, làm khô mặt sàn nhà ga, giảm thiểu nguy cơ trơn trượt.

Đại diện Hanoi Metro thừa nhận việc chậm sửa chữa hư hỏng kết cấu hạ tầng do thiên tai gây nên tại ga Yên Nghĩa do công ty chưa phối hợp tích cực với các đơn vị liên quan và chậm báo cáo cấp có thẩm quyền để có biện pháp khắc phục kịp thời.

Để khắc phục nhanh ảnh hưởng do nước mưa tại ga Yên Nghĩa và đảm bảo an toàn, vệ sinh cho hành khách, Hanoi Metro đang khẩn trương sửa chữa các hạng mục hư hỏng như mái nhà ga, mái cầu thang và kính vách tường trên tuyến Cát Linh – Hà Đông. Với các hạng mục cần kinh phí lớn, cần phê duyệt của cấp có thẩm quyền công ty đang phối hợp cơ quan chức năng để triển khai sớm.

Trước đó hôm 19/5, khách đi tàu Cát Linh - Hà Đông (chiều từ Cát Linh vào Hà Đông) bất ngờ thấy nước nhỏ liên tục từ trần xuống toa hành khách. Một số người phải dùng ô che, số khác di chuyển tới vị trí khác. Hà Nội Metro sau đó ra thông cáo cho hay nguyên nhân sự cố là việc thoát nước điều hòa không ổn định dẫn đến chảy nước xuống một toa hành khách.