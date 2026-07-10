close Đăng nhập

FPT nâng chuẩn bảo mật giao dịch thẻ cho Nam A Bank

Yến Linh
Yến Linh

Cột mốc này khẳng định cam kết của Nam A Bank trong việc tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật, tăng cường bảo vệ dữ liệu chủ thẻ và nâng cao năng lực quản trị an toàn thông tin, đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của hệ sinh thái thanh toán số.

FPT cấp chứng chỉ bảo mật quốc tế PCI DSS 4.0.1 Level 1 cho Nam A Bank.

FPT cấp chứng chỉ bảo mật quốc tế PCI DSS 4.0.1 Level 1 cho Nam A Bank.

PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) là tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu ngành thẻ thanh toán được thiết lập bởi Hội đồng Tiêu chuẩn Bảo mật Ngành thẻ thanh toán (PCI SSC), một tổ chức được thành lập bởi các tổ chức thẻ quốc tế lớn gồm Visa, MasterCard, American Express, Discover và JCB. PCI DSS phân loại đối tượng đánh giá theo các mức độ dựa trên quy mô giao dịch, trong đó Level 1 là mức đánh giá nghiêm ngặt nhất, áp dụng đối với các tổ chức có yêu cầu tuân thủ cao nhất về bảo mật dữ liệu thẻ.

Đối với Nam A Bank, việc triển khai PCI DSS mức độ cao nhất không chỉ nhằm đáp ứng các yêu cầu của các tổ chức thẻ quốc tế mà còn là một bước đi quan trọng trong chiến lược nâng cao năng lực quản trị an toàn thông tin và quản trị rủi ro công nghệ. Thông qua việc áp dụng tiêu chuẩn bảo mật quốc tế, ngân hàng hướng tới tăng cường bảo vệ dữ liệu khách hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ, củng cố niềm tin của khách hàng và đối tác, đồng thời tạo nền tảng để phát triển các dịch vụ ngân hàng số theo các chuẩn mực quốc tế.

Theo đại diện Nam A Bank, thách thức lớn nhất của dự án không nằm ở độ phức tạp của từng yêu cầu kỹ thuật mà ở việc phải đáp ứng đồng thời khối lượng rất lớn các yêu cầu chi tiết của tiêu chuẩn, bóc tách toàn bộ các luồng dữ liệu có chứa thông tin thẻ và rà soát, điều chỉnh hệ thống để đảm bảo dữ liệu được bảo vệ xuyên suốt trong quá trình xử lý.

Chị Ngô Thu Hồng - chuyên gia, đánh giá trưởng dự án từ FPT trình bày về quá trình triển khai và nỗ lực của hai bên.

Chị Ngô Thu Hồng - chuyên gia, đánh giá trưởng dự án từ FPT trình bày về quá trình triển khai và nỗ lực của hai bên.

Trong suốt quá trình triển khai, FPT đồng hành Nam A Bank thực hiện nhiều hoạt động chuyên sâu nhằm nâng cao mức độ an toàn của môi trường xử lý dữ liệu thẻ, bao gồm đánh giá các điểm chưa tuân thủ, rà quét lỗ hổng bảo mật, kiểm thử xâm nhập ứng dụng và hạ tầng mạng, kiểm thử phân tách mạng, rà quét dữ liệu thẻ, rà soát bộ luật tường lửa, đánh giá rủi ro theo tiêu chuẩn PCI DSS, rà quét mạng không dây và đào tạo nhận thức bảo mật cho đội ngũ nhân sự. Song song đó, FPT hỗ trợ ngân hàng hoàn thiện các quy trình quản trị, thu thập bằng chứng tuân thủ và tư vấn khắc phục các điểm chưa đáp ứng theo yêu cầu của PCI DSS trước khi thực hiện đánh giá cuối cùng.

Sau quá trình đánh giá, Nam A Bank chính thức được FPT cấp chứng chỉ PCI DSS v4.0.1 Level 1 - mức đánh giá nghiêm ngặt nhất của PCI DSS. Chứng chỉ xác nhận hệ thống thuộc phạm vi đánh giá của ngân hàng đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của tiêu chuẩn PCI DSS về bảo vệ dữ liệu chủ thẻ, đồng thời khắc phục tối đa các điểm chưa tuân thủ được phát hiện trong quá trình triển khai.

Ông Nguyễn Vĩnh Tuyên đại diện Nam A Bank chia sẻ về trách nhiệm, mục tiêu phát triển các dịch vụ tài chính số an toàn của ngân hàng.

Ông Nguyễn Vĩnh Tuyên đại diện Nam A Bank chia sẻ về trách nhiệm, mục tiêu phát triển các dịch vụ tài chính số an toàn của ngân hàng.

Đại diện Nam A Bank, ông Nguyễn Vĩnh Tuyên, Phó Tổng Giám đốc Nam A Bank cho hay, đối với Nam A Bank, giá trị lớn nhất mà dự án PCI DSS mang lại không chỉ là việc đạt được một chứng chỉ bảo mật quốc tế mà còn là sự chuyển biến mạnh mẽ về tư duy quản trị an toàn thông tin trong toàn hệ thống. "Từ một dự án tuân thủ, PCI DSS đã trở thành động lực để các đơn vị cùng phối hợp, chia sẻ trách nhiệm và đặt mục tiêu bảo vệ dữ liệu khách hàng lên hàng đầu. Đây sẽ là nền tảng để Nam A Bank tiếp tục nâng cao năng lực quản trị rủi ro, phát triển các dịch vụ tài chính số an toàn và mang đến những trải nghiệm đáng tin cậy cho khách hàng".

Với gần bốn thập kỷ kinh nghiệm triển khai các dự án công nghệ và an toàn thông tin trọng yếu, FPT hiện là một trong số ít đơn vị tại Việt Nam sở hữu đầy đủ năng lực tư vấn, đánh giá và cấp chứng chỉ PCI DSS cho các ngân hàng, tổ chức tài chính và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thanh toán. Từ năm 2015 đến nay, FPT đã đồng hành cùng nhiều tổ chức lớn như MB, OCB, SeABank, Eximbank, Lotte Finance Vietnam, FE CREDIT, PVcomBank, One Mount Group, Pay2Pay… trong hành trình đáp ứng các tiêu chuẩn bảo mật quốc tế, góp phần nâng cao năng lực bảo vệ dữ liệu và thúc đẩy sự phát triển an toàn của hệ sinh thái tài chính số Việt Nam.

Từ khóa:

#Nam A Bank #FPT #Ngân hàng số

Đừng bỏ lỡ

Thông tin cần biết

HDBank là doanh nghiệp tiêu biểu về năng lượng, môi trường xanh

HDBank là doanh nghiệp tiêu biểu về năng lượng, môi trường xanh

HDBank vừa nhận vinh danh “Top Doanh nghiệp tiêu biểu về năng lượng, môi trường xanh”, ghi nhận những kết quả của HDBank trong triển khai chiến lược phát triển bền vững, tích hợp các yếu tố môi trường, xã hội và quản trị (ESG) vào hoạt động quản trị, kinh doanh, quản lý rủi ro và vận hành.

FLC Highland Signature Sa Pa: Mảnh ghép mới của bất động sản nghỉ dưỡng vùng cao

FLC Highland Signature Sa Pa: Mảnh ghép mới của bất động sản nghỉ dưỡng vùng cao

Hạ tầng liên tục được đầu tư, lượng khách du lịch tăng trưởng mạnh cùng xu hướng sở hữu bất động sản nghỉ dưỡng vùng núi đang tạo thêm động lực cho thị trường Sa Pa. Trong bối cảnh quỹ đất trung tâm ngày càng khan hiếm, các dự án được quy hoạch bài bản, có pháp lý rõ ràng và hệ sinh thái đồng bộ được đánh giá sẽ có nhiều lợi thế trong chu kỳ phát triển mới.

Từ Thái Lan, Lào đến Singapore: VietinBank từng bước mở rộng “Bản đồ QR” xuyên biên giới

Từ Thái Lan, Lào đến Singapore: VietinBank từng bước mở rộng “Bản đồ QR” xuyên biên giới

Nếu trước đây, để chuẩn bị cho một chuyến đi nước ngoài thường đồng nghĩa với nỗi lo số lượng ngoại tệ cần quy đổi, mang theo nhiều loại thẻ hay tìm hiểu về phương thức thanh toán ở xứ người, thì ngày nay một chiếc điện thoại cùng app tài khoản đang dùng của ngân hàng đang dần thay thế chiếc ví truyền thống trong nhiều chuyến đi quốc tế. Từ đặt vé, đặt phòng đến thanh toán hàng hoá dịch vụ tại các quốc gia, mọi trải nghiệm đều trở nên thuận tiện hơn trên cùng một ứng dụng.

Văn Mai Hương, Dương Edward, DJ Trang Moon sẵn sàng khuấy động Eo Gió đêm 11/7

Văn Mai Hương, Dương Edward, DJ Trang Moon sẵn sàng khuấy động Eo Gió đêm 11/7

Hè 2026 này, nếu chưa lựa chọn được điểm dừng chân cho chuyến vi vu của mình, thì Quy Nhơn chính là tọa độ bạn không thể bỏ lỡ. Lần đầu tiên, Eo Gió - điểm ngắm hoàng hôn đẹp nhất Việt Nam - sẽ trở thành điểm hẹn của âm nhạc, ánh sáng và màn pháo hoa nghệ thuật tầm cao mãn nhãn vào tối 11/7 tới đây.

Đô thị đồng bộ chính là “hạ tầng mềm” của Vĩnh Long trong chu kỳ phát triển mới

Đô thị đồng bộ chính là “hạ tầng mềm” của Vĩnh Long trong chu kỳ phát triển mới

Trước những điều kiện phát triển mới đầy thuận lợi, Vĩnh Long sau sáp nhập đang đứng trước cánh cửa bước vào thời kỳ phát triển vượt bậc về cả kinh tế lẫn hạ tầng đô thị. Vậy đâu là lời giải cho một Vĩnh Long vừa phát triển hưng thịnh, vừa mang tính bền vững như chính tên gọi của vùng đất này?

VietinBank khẳng định vị thế vượt trội khi 3 năm liên tiếp góp mặt trong Top đầu doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á theo Tạp chí Fortune (Mỹ)

VietinBank thăng hạng 7 bậc trong Fortune Southeast Asia 500

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) vừa được Tạp chí Fortune (Mỹ) vinh danh ở vị trí thứ 48 trong Bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á (Fortune Southeast Asia 500) năm 2026, tăng mạnh 7 bậc so với năm 2025.

Thị trấn Hoàng Hôn tại Nam Phú Quốc được ví như “tọa độ vàng” du lịch. Ảnh: Ánh Dương.

Khả năng “in tiền” của căn hộ Sun Group thời hạn 70 năm ở Phú Quốc

Sự thành công của giới đầu tư khi kinh doanh căn hộ lưu trú tại Nam Phú Quốc đang dần xóa nhòa định kiến về việc sở hữu bất động sản có thời hạn. Theo giới đầu tư, điều quan trọng không nằm ở việc tài sản tồn tại bao lâu, mà là trong thời gian sở hữu, tài sản đó tạo ra giá trị như thế nào?

Giảm phát thải: Không chỉ là yêu cầu với doanh nghiệp

Giảm phát thải: Không chỉ là yêu cầu với doanh nghiệp

Các quy định về giảm phát thải khí nhà kính, yêu cầu minh bạch dữ liệu ESG từ thị trường quốc tế cùng xu hướng phát triển tài chính xanh đang đặt ra nhiều yêu cầu nhưng cũng mở ra những cơ hội mới đối với doanh nghiệp. Đây là những nội dung được các chuyên gia trao đổi tại Workshop “Giảm phát thải: Cơ hội và Thách thức đối với doanh nghiệp” do VietinBank phối hợp với các đối tác tổ chức mới đây tại Hà Nội.

Mỏ Bạch Hổ: 40 năm từ dòng dầu đầu tiên

Mỏ Bạch Hổ: 40 năm từ dòng dầu đầu tiên

Ngày 26/6/1986, dòng dầu thương mại đầu tiên từ mỏ Bạch Hổ được khai thác, mở ra một dấu mốc đặc biệt trong lịch sử ngành dầu khí Việt Nam. Bốn thập niên sau, Bạch Hổ không chỉ được biết đến là mỏ dầu lớn nhất cả nước, mà còn trở thành biểu tượng của tầm nhìn chiến lược, năng lực khoa học - công nghệ và khát vọng làm chủ biển của người Việt Nam.