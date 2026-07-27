Hai động lực giúp FPT Telecom lãi hơn 1.000 tỷ đồng quý II

Mảng cung cấp dịch vụ tiếp tục đóng vai trò trụ cột khi chiếm 91,5% tổng doanh thu, trong khi nguồn thu tài chính từ lượng tiền gửi ngân hàng lớn tăng mạnh, góp phần giúp FPT Telecom báo lãi hơn 1.000 tỷ đồng trong quý II/2026.

Nhân viên làm việc tại FPT Telecom. Ảnh: FPT Telecom.

Trong quý II/2026, FPT Telecom ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng tích cực trên mọi chỉ tiêu tài chính cốt lõi.

Theo đó doanh thu thuần đạt hơn 5.615 tỷ đồng, tăng trưởng 17,6% so với cùng kỳ quý II/2025 (4.775 tỷ đồng). Lợi nhuận gộp đạt hơn 2.566 tỷ đồng, tăng 6,6% so với mức 2.408 tỷ đồng của quý II/2025.

Doanh thu hoạt động tài chính đạt hơn 309 tỷ đồng, tăng 43,7% nhờ quản lý dòng tiền hiệu quả và nguồn tiền gửi tiết kiệm dồi dào. Chi phí bán hàng ghi nhận hơn 880 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp đạt hơn 558 tỷ đồng (giảm nhẹ so với mức hơn 573 tỷ đồng cùng kỳ năm trước), thể hiện sự tối ưu hóa chi phí vận hành.

Lợi nhuận trước thuế quý II/2026 đạt 1.267 tỷ đồng, tăng 12,2% so với quý II/2025 (hơn 1.129 tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 1.011 tỷ đồng, tăng 12,0% so với mức hơn 903 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Mảng cung cấp dịch vụ (Internet, Truyền hình FPT, Kênh thuê riêng, Data Center) tiếp tục là trụ cột đóng góp 91,5% tổng doanh thu, đạt 9.854 tỷ đồng ( tăng 12,0%).

Doanh thu bán hàng hóa (thiết bị viễn thông, phần cứng) bứt phá tăng trưởng 65,7%, đạt hơn 920 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính đóng góp đáng kể, nhờ sở hữu quy mô tiền gửi ngân hàng lớn. Trong doanh thu tài chính 6 tháng đầu năm của FPT Telecom đạt hơn 560 tỷ đồng (tăng 41,8%), trong đó riêng tiền lãi gửi ngân hàng thu về đạt hơn 534 tỷ đồng (tăng mạnh từ hơn 353 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái).

Bức tranh tài chính lũy kế 6 tháng đầu năm 2026 của FPT Telecom vượt mốc 10.000 tỷ đồng doanh thu.

Tính đến ngày 30/06/2026, tổng tài sản của FPT Telecom đã mở rộng lên hơn 31.011 tỷ đồng, tăng 18,8% (tương đương tăng thêm hơn 4.907 tỷ đồng) so với thời điểm đầu năm (31/12/2025: hơn 26.104 tỷ đồng).

FPT Telecom đang sở hữu lượng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng ở mức rất lớn. Tại thời điểm cuối kỳ, doanh nghiệp có hơn 801 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền, cùng 15.011 tỷ đồng tiền gửi ngắn hạn tại ngân hàng. Bên cạnh đó, khoản lãi phải thu từ tiền gửi đạt hơn 272 tỷ đồng. Tổng cộng, quy mô tiền và tiền gửi ngân hàng của FPT Telecom lên tới 16.085 tỷ đồng, tương đương 51,9% tổng tài sản.

Vốn chủ sở hữu đạt 13.142,1 tỷ đồng (trong đó vốn góp chủ sở hữu là hơn 7.387 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tích lũy đạt hơn 4.749 tỷ đồng).

Tổng nợ phải trả là hơn 17.869 tỷ đồng. Dư nợ vay ngân hàng ngắn hạn đạt hơn 10.759 tỷ đồng. Mặc dù nợ vay tăng để phục vụ mở rộng hạ tầng kinh doanh, tổng dư nợ vay ngắn hạn vẫn nhỏ hơn đáng kể so với lượng tiền gửi tiết kiệm mà công ty đang nắm giữ (hơn 15.011 tỷ đồng).

Diễn biến giá cổ phiếu FPT Telecom thời gian qua.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, FPT Telecom duy trì tốc độ phát triển cao nhờ việc kết hợp giữa mảng kinh doanh viễn thông cốt lõi tăng trưởng ổn định cùng việc khai thác dòng tiền hợp lý đã giúp doanh nghiệp bảo vệ và gia tăng biên lợi nhuận.

FPT Telecom cho biết việc gia tăng đầu tư vào các hạ tầng quy mô lớn như Data Center Quận 9 hay tuyến cáp biển ALC sẽ mang lại động lực tăng trưởng doanh thu cao hơn nữa cho FPT Telecom trong giai đoạn 2026 – 2030.

Trong phiên giao dịch gần nhất hôm nay 27/7, cổ phiếu FPT Telecom trên sàn UPCoM có giá đóng cửa là 62.000 VNĐ/ cổ phiếu; khối lượng giao dịch 37.300 cổ phiếu; vốn hóa thị trường hơn 45.803 tỷ đồng.