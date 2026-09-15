Cựu kỹ sư Google tiếp tục cảnh báo AI "xóa sổ nhân loại"

Một cựu kỹ sư nghiên cứu của Google DeepMind cảnh báo AI có khả năng “giết chết toàn bộ con người” và cho rằng thế giới có thể đang dần hết thời gian để ngăn kịch bản này, giữa lúc các lãnh đạo AI kêu gọi giảm tốc phát triển công nghệ.

Một cựu nhân viên Google DeepMind hôm 15/9 trở thành nhà nghiên cứu AI mới nhất cảnh báo công nghệ này có thể “giết chết toàn bộ con người”, đồng thời cho rằng thời gian để ngăn kịch bản đó xảy ra có thể đang cạn dần.

Lo ngại của công chúng về những mối nguy tiềm ẩn từ AI đang gia tăng sau khi Jacob Coxon, một nhà nghiên cứu tại Anthropic, tuần trước cho biết ông đã nghỉ việc, một phần vì “những người xây dựng AI thực sự tin rằng công nghệ này có thể giết chết tất cả chúng ta vào cuối thập niên này”.

Sau đó, Evan Hubinger, nhà khoa học tại Anthropic, lên tiếng đồng tình với Coxon và cho rằng đánh giá này là có cơ sở. Hubinger nói ông tin xác suất AI có thể giết chết toàn bộ con người trong thập niên tới là hơn 10%.

“Tôi gần đây đã nghỉ việc tại Google DeepMind, nơi tôi nghiên cứu về an toàn và căn chỉnh AGI”, Bilal Chughtai viết trên X.

“Tôi thực sự tin rằng AI có khả năng giết chết tất cả chúng ta, và có thể chúng ta đang dần hết thời gian để tránh kết cục này”, ông nói thêm.

Theo hồ sơ LinkedIn, Chughtai từng làm kỹ sư nghiên cứu tại Google DeepMind và là đồng tác giả của một số công trình nghiên cứu khi còn làm việc tại đây. Ông rời công ty vào tháng 7/2026.

Google chưa phản hồi yêu cầu bình luận được gửi ngoài giờ làm việc thông thường.

Những cảnh báo mới xuất hiện trong bối cảnh lo ngại về AI đang ngày càng nóng lên. Cuối tuần qua, CEO Anthropic Dario Amodei đã kêu gọi giảm tốc độ phát triển AI tiên tiến, nhận được sự ủng hộ hiếm hoi từ Elon Musk của SpaceXAI và CEO OpenAI Sam Altman, đồng thời châm ngòi tranh luận về cái gọi là “doomerism” - quan điểm đặc biệt bi quan về những rủi ro mà AI có thể gây ra.

Chughtai cho rằng vẫn có thể phát triển AI một cách an toàn, nhưng điều đó đòi hỏi các công ty phải phối hợp với nhau để “tránh cuộc chạy đua điên cuồng giữa các công ty AI”.

“Chúng ta cần điều chỉnh tốc độ phát triển AI về mức mà xã hội có thể kiểm soát, để những rủi ro mới nổi có thể được xử lý trước khi những hậu quả nghiêm trọng xảy ra”, ông viết.

Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump lại bác bỏ những cảnh báo trên. Trên mạng xã hội, ông cho rằng lời kêu gọi quản lý ngành AI là một “trò bịp”.

Diễn biến này cho thấy cuộc tranh luận về tương lai AI đang chuyển sang một câu hỏi ngày càng cấp bách: liệu tốc độ phát triển công nghệ có đang vượt quá khả năng kiểm soát rủi ro của con người?

Theo Reuters