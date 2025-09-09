EVN thông tin lý do hóa đơn tiền điện tháng 8 hàng triệu hộ tăng mạnh

Theo EVN, qua rà soát ban đầu các thông tin liên quan đến phản ánh hóa đơn tiền điện tháng 8 tăng cao, chưa phát hiện sai sót. Ảnh minh họa: VGP.

Tại báo cáo mới ban hành, EVN cho biết trước phản ánh của một số khách hàng về hóa đơn tiền điện bị tăng cao, các Tổng công ty Điện lực (TCTĐL) đã thống kê trên toàn quốc có tổng cộng hơn 3,2 triệu khách hàng có sản lượng tiêu thụ điện tháng 8 tăng 30% trở lên so với tháng 7 (tương đương tỷ lệ hơn 10% trên tổng số khách hàng).

Đồng thời, theo số liệu từ các Trung tâm Chăm sóc khách hàng các TCTĐL cũng như theo dõi phản ánh trên mạng xã hội cho thấy đến thời điểm hiện tại có khoảng trên 500 phản ánh của khách hàng về hóa đơn điện tháng 8 tăng cao.

Theo EVN, các thông tin phán ánh đã được các TCTĐL khẩn trương rà soát, làm rõ để phản hồi và thông tin tới khách hàng. Về cơ bản, tháng 8 vừa qua, nhất là vào nửa đầu tháng, nhiều khu vực ở miền Bắc đã trải qua giai đoạn thời tiết nắng nóng gay gắt dẫn tới tiêu thụ điện tăng rất cao. Thậm chí ngày 4/8/2025, tiêu thụ điện ở miền Bắc cao kỷ lục từ trước đến nay.

Bên cạnh việc giải thích thông tin về hóa đơn, các đơn vị Điện lực tăng cường hướng dẫn khách hàng cài đặt ứng dụng (theo từng TCTĐL) để giúp thuận tiện tự theo dõi sản lượng điện sử dụng hàng ngày.

Theo EVN, qua rà soát ban đầu các thông tin liên quan phản ánh về hóa đơn tiền điện tháng 8 tăng cao, chưa phát hiện sai sót. Hiện nay việc rà soát, kiểm tra cụ thể các nội dung phản ánh về hóa đơn điện vẫn được tiếp tục tiến hành.

EVN cũng cho biết trong các nội dung đăng tải trên mạng xã hội phản ánh về hóa đơn tiền điện có nhiều bài đăng không xác minh được thông tin cụ thể của khách hàng nên không thể tìm hiểu cụ thể tính xác thực của thông tin. Một số thông tin phản ánh không có thật hoặc được đăng tải nhằm mục đích câu view, bán hàng online.

Ngoài ra, có nhiều trường hợp khách hàng phản ánh không phải là khách hàng mua điện trực tiếp từ EVN mà mua điện từ các tổ chức mua buôn bán lẻ điện. Các tổ chức này vẫn sử dụng công tơ cơ khí, phải nhập số liệu thủ công và do đó vẫn có nguy cơ sai sót cao hơn công tơ điện tử. Thống kê sơ bộ, hiện tại trên cả nước có 521 tổ chức mua buôn bán lẻ điện, trong đó riêng khu vực miền Bắc có tới 481 tổ chức.