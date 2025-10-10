EU sẽ kiểm tra sinh trắc học khi nhập cảnh: Tác động ra sao với người nước ngoài?

Tất cả công dân không thuộc Liên minh châu Âu (EU) sẽ phải thay đổi cách thức đi lại đến và rời khỏi EU kể từ Chủ nhật 12/10, khi hệ thống kiểm tra sinh trắc học nhập cảnh mới của EU, vốn bị trì hoãn từ lâu, chính thức được đưa vào vận hành.

Theo hãng tin Reuters, hệ thống xuất nhập cảnh này (Entry/Exit System, viết tắt là EES) sẽ yêu cầu tất cả công dân các nước ngoài EU khi lần đầu tiên nhập cảnh vào các nước khu vực Schengen đều phải đăng ký thông tin cá nhân, bao gồm dấu vân tay và hình ảnh khuôn mặt thay cho việc đóng dấu hộ chiếu.

Các nước thuộc Hiệp ước Schengen bao gồm Áo, Bỉ, Bulgaria, Croatia, Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Pháp, Đức, Hy Lạp, Hungary, Iceland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Romania, Slovakia, Slovenia, Tây Ban Nha, Thụy Điển và Thụy Sĩ.

Biện pháp này được kỳ vọng giúp chống nhập cư trái phép, gian lận danh tính và kiểm soát thời gian lưu trú, song cũng làm dấy lên lo ngại về nguy cơ tắc nghẽn tại cửa khẩu.

Vì sao EU áp dụng thay đổi này?

Hệ thống điện tử mới sẽ loại bỏ việc đóng dấu thủ công lên hộ chiếu tại các cửa khẩu bên ngoài EU. Thay vào đó, thông tin ra vào sẽ được lưu trữ bằng kỹ thuật số, kết hợp dữ liệu sinh trắc học để gắn kết giữa giấy tờ tùy thân và cá nhân thực sự.

EU cho biết, mục tiêu của hệ thống EES là hiện đại hóa quản lý biên giới bên ngoài, ngăn chặn nhập cư bất hợp pháp, chống gian lận danh tính, và phát hiện người ở lại quá hạn.

Hệ thống EES cũng giúp theo dõi việc du khách không cần visa có tuân thủ quy định lưu trú tối đa 90 ngày trong vòng 180 ngày hay không.

Người nhập cảnh sẽ phải quét hộ chiếu, vân tay và khuôn mặt. Ảnh: 6park.

Khi nhập cảnh lần đầu vào khu vực Schengen bất kỳ ai cũng sẽ phải: Quét hộ chiếu, cung cấp dấu vân tay, và thực hiện quét khuôn mặt.

Khi rời khỏi, thông tin du khách sẽ được đối chiếu với cơ sở dữ liệu EES để xác minh xem họ có tuân thủ thời hạn lưu trú hay không, đồng thời ghi nhận việc xuất cảnh.

Trong các lần nhập cảnh sau, du khách chỉ cần xác thực khuôn mặt bằng sinh trắc học. Trẻ em dưới 12 tuổi vẫn cần đăng ký EES, nhưng chỉ quét khuôn mặt (hoặc chụp ảnh), không mất phí EES.

Việc kiểm tra sẽ được tiến hành ở đâu?

Việc kiểm tra sinh trắc học sẽ được triển khai tại các sân bay quốc tế, cảng biển, ga tàu hỏa quốc tế và các trạm kiểm soát biên giới đường bộ trong khối Schengen.

Đối với Vương quốc Anh, quá trình đăng ký EES sẽ được tiến hành ngay khi rời khỏi Anh, dưới sự giám sát của nhân viên biên phòng Pháp, tại: Cảng Dover, Ga Eurotunnel ở Folkestone (đường hầm xuyên eo biển Manche), và ga Eurostar ở London St Pancras.

Khi tới điểm đến trong EU, du khách không cần kiểm tra lại.

Việc thu thập dữ liệu sẽ được triển khai dần dần, với mục tiêu hoàn tất vào ngày 10/4/2026, và EU tin rằng sẽ không xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài tại biên giới.

EES có gây chậm trễ khi qua biên giới không?

Vì EES được triển khai theo từng giai đoạn, EU tin rằng sẽ không xảy ra xáo trộn lớn. Nếu thời gian xử lý kéo dài, nhân viên biên phòng có thể tạm ngưng kiểm tra.

Từ 12/10, tại cảng Dover và ga Eurotunnel ở Folkestone của Pháp tiếp nối với Anh, EES chỉ áp dụng cho xe tải và xe khách (coach). Việc kiểm tra ô tô cá nhân ở Dover sẽ bắt đầu vào tháng 11, trong khi Eurotunnel sẽ thực hiện trước cuối năm nay. Hãng Eurostar cũng cho biết sẽ từng bước áp dụng quy trình biên giới mới.

Tuy vậy, chính phủ Anh đã khuyến cáo du khách nên lui thời gian cho hành trình, để hệ thống mới hoạt động suôn sẻ. Hiệp hội Vận tải Đường bộ Anh (Road Haulage Association) cảnh báo rằng, trong giờ cao điểm, thời gian chờ đợi có thể kéo dài.

Thử thách thực sự sẽ đến vào kỳ nghỉ lễ Phục sinh 2026 và mùa hè sau đó, khi nhiều gia đình lần đầu du lịch kể từ khi EES đi vào hoạt động.

Có ý kiến lo ngại áp dụng hệ thống FES sẽ gây ùn tắc tại các cửa khẩu. Ảnh: AFP.

Năm 2026 sẽ có thêm thay đổi mới

EES là bước chuẩn bị cho hệ thống tiếp theo, mang tên ETIAS (Hệ thống thông tin và ủy quyền du lịch châu Âu – European Travel Information and Authorisation System), dự kiến bắt đầu hoạt động vào cuối năm 2026.

Theo đó, công dân ngoài khu vực Schengen sẽ cần xin cấp phép ETIAS trước khi đi du lịch, cung cấp thông tin cá nhân, lịch trình, và trả phí 20 euro. Giấy phép này có hiệu lực trong 3 năm hoặc đến khi hộ chiếu hết hạn, tùy điều kiện nào đến trước. ETIAS đánh dấu kỷ nguyên mới của quản lý biên giới châu Âu bằng công nghệ sinh trắc học.

Kể từ tháng 4 vừa qua, du khách châu Âu đến Vương quốc Anh cũng đã phải mua giấy phép điện tử trước khi nhập cảnh.

Theo Creader, Travelandtourworld