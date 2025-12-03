Đà Nẵng tìm cách giải bài toán quá tải hạ tầng sau hợp nhất

“Sau sáp nhập với tỉnh Quảng Nam, trung tâm TP Đà Nẵng đông đúc dân cư hơn, xe cộ nhiều hơn gây áp lực lớn lên hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội…”, ông Nguyễn Hà Nam, Giám đốc Sở Xây dựng TP Đà Nẵng nói.

“Sau sáp nhập với tỉnh Quảng Nam, trung tâm TP Đà Nẵng đông đúc dân cư hơn, xe cộ nhiều hơn gây áp lực lớn lên hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội”, ông Nam thừa nhận.

Cũng theo ông Nam, hạ tầng xã hội gồm giáo dục, y tế, công viên…; hạ tầng kỹ thuật gồm giao thông, cấp nước, điện, nước thải… Và sau hợp nhất với Quảng Nam, các vấn đề này đang được đánh giá cụ thể.

“Sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung TP Đà Nẵng cũ, UBND TP đã phê duyệt hoàn chỉnh 9 phân khu đô thị. Tuy nhiên việc hợp nhất với Quảng Nam nằm ngoài kịch bản quy hoạch nên chúng tôi đang đánh giá, tính toán lại đối với hai phần hạ tầng nói trên cho các phân khu”, ông Nam chia sẻ thêm.

Về cơ bản, các phân khu đã được phân bổ dân số theo từng ô quy hoạch, tại đây, dân số từng sẽ được khống chế. Nhà cao hay thấp tầng thế nào thì tổng dân số trong phân khu sẽ được khống chế để đảm bảo các chỉ số về dân số. Tuy nhiên sau sáp nhập, đường phố trung tâm TP Đà Nẵng đông đúc hơn, các nút giao thông lớn bắt đầu ùn tắc hơn, áp lực về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng giao thông cũng thể hiện rõ hơn.

Cầu Hoà Xuân, điểm nóng về ùn tắc giao thông của Đà Nẵng vào giờ cao điểm.

“Đây là những đặc điểm phát triển mới trong quá trình tập trung trung tâm hành chính về trung tâm TP Đà Nẵng. Cùng với đó là tập trung dân cư, cán bộ công chức về làm việc và nhiều yếu tố tác động khác”, ông Nam cho hay.

Trước tình trạng này, ông Nam cho biết UBND TP Đà Nẵng đang tập trung nghiên cứu để có các giải pháp về mặt kỹ thuật, phân bổ lại không gian, các vấn đề quy phạm pháp luật để quản lý đô thị.

“Phải tổng hòa nhiều giải pháp, không thể cứ thấy tắc đường thì mở đường, nút giao hẹp thì làm cầu vượt... bởi để làm việc này liên quan đến nhiều vấn đề. Chúng ta cần tìm các giải pháp tổng thể hơn và TP đang nghiên cứu”, ông Nam chia sẻ.