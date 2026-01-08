close Đăng nhập

Dùng AI tạo video cưỡi trăn khổng lồ ở hồ Hoàn Kiếm để câu view

Anh Lê
Anh Lê

Tại cơ quan công an, N.H.A khai đã sử dụng điện thoại tạo video AI có hình ảnh của mình ngồi trên con trăn bơi trên hồ Hoàn Kiếm với mục đích “câu like”, “câu view”.

00:00
0:00
00:00
Tốc độ phát 1x
612213322-1343222351175875-5470191584865874226-n.jpg
N.H.A đăng hình ảnh được tạo dựng bằng AI.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hà Nội vừa xử lý một trường hợp sử dụng công nghệ AI, đăng tải video clip sai sự thật về di tích lịch sử, văn hoá, danh lam thắng cảnh của Thủ đô.

Ngày 25/12/2025, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hà Nội phát hiện một tài khoản Facebook đăng tải video có tiêu đề “Truyền nhân Lạc Long Quân đây rùi”, trong đó có hình ảnh người ngồi trên con trăn khổng lồ bơi trên mặt hồ Hoàn Kiếm.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã làm rõ chủ tài khoản là N.H.A (SN 1976; trú tại phường Thanh Xuân, Hà Nội).

image026-17332412-3595.jpg
Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao làm việc với trường hợp vi phạm.

Tại cơ quan công an, N.H.A khai đã sử dụng điện thoại tạo video AI có hình ảnh của mình ngồi trên con trăn bơi trên hồ Hoàn Kiếm với mục đích “câu like”, “câu view”.

N.H.A nhận thức việc đăng tải video AI nội dung trên là sai sự thật, làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh di tích lịch sử, văn hoá, danh lam thắng cảnh Thủ đô và cam kết sẽ không tái phạm.

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khuyến cáo người dân nâng cao nhận thức trong việc nhận diện các sản phẩm từ AI có nội dung xuyên tạc, giả mạo để kịp thời ngăn chặn, tuyệt đối không chia sẻ, bình luận.

Mọi người không sử dụng AI để tạo dựng, chỉnh sửa, lan truyền thông tin sai sự thật; giả mạo danh tính nhằm vu cáo, lừa đảo, xâm phạm quyền lợi người dân hoặc gây tổn hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Từ khóa:

#Tin AI giả #Tin giả

Đừng bỏ lỡ

Tin tức

VUSTA vinh danh Đảng viên lão thành tiêu biểu

VUSTA vinh danh Đảng viên lão thành tiêu biểu

Ngày 24/12, Đảng ủy cơ quan Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng và Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026.

LỜI CẢM ƠN VIETTIMES TRÒN 10 TUỔI

LỜI CẢM ƠN VIETTIMES TRÒN 10 TUỔI

10 năm là một chặng đường chưa dài, nhưng đủ để chúng tôi hiểu rằng: sự phát triển của VietTimes luôn gắn liền với niềm tin của độc giả, sự đồng hành của đối tác và sự ủng hộ của các cơ quan quản lý, tổ chức nghề nghiệp.

Ông Bùi Hoàng Phương, Thứ trưởng Bộ KH&CN cho biết tháng 11/2025, Bộ đã tập trung hoàn thiện hệ thống thể chế.

Techfest 2025 lan tỏa làn sóng khởi nghiệp toàn dân

Techfest Việt Nam 2025 mở ra không gian sáng tạo và khát vọng bứt phá cùng với Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước đến và Diễn đàn doanh nghiệp công nghệ số là 3 sự kiện lớn của ngành KH&CN sẽ diễn ra trong tháng 12 này.

Mưa lũ miền Trung chưa dứt, tin giả AI tràn lan trên mạng

Mưa lũ miền Trung chưa dứt, tin giả AI tràn lan trên mạng

Mưa lũ miền Trung chưa dứt, mạng xã hội đã tràn ngập ảnh, video giả mạo bằng AI mô tả cảnh hỗn loạn, khiến người dân hoang mang. Chuyên gia cảnh báo đây là hình thức tấn công thông tin nguy hiểm cần được nhận diện và chặn đứng kịp thời.