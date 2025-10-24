Bỉ chặn kế hoạch EU dùng tài sản Nga làm khoản vay 140 tỷ euro cho Ukraine

EU chưa đạt được thỏa thuận về kế hoạch dùng tài sản Nga bị đóng băng để hỗ trợ Ukraine sau khi Bỉ yêu cầu các đảm bảo pháp lý chặt chẽ hơn.

Bỉ yêu cầu đảm bảo pháp lý chặt chẽ đã khiến kế hoạch cấp khoản vay cho Kiev được tài trợ bằng tài sản của Moscow bị đình trệ, theo báo cáo.

Các nhà lãnh đạo EU không thể đạt được thỏa thuận về việc có nên sử dụng tài sản Nga bị đóng băng để hỗ trợ Ukraine thông qua một cơ chế vay gây tranh cãi, sau khi Bỉ yêu cầu các đảm bảo pháp lý mạnh mẽ hơn, nhiều cơ quan truyền thông đưa tin. Vấn đề được cho là sẽ trở lại chương trình nghị sự vào tháng 12.

Theo Bloomberg và Politico, các quan chức EU gần như không tiến được bước nào tại hội nghị thượng đỉnh ở Brussels hôm 23/10 về kế hoạch dùng tài sản ngoại hối của Ngân hàng Trung ương Nga đang bị phong tỏa làm tài sản bảo đảm cho đề xuất khoản “vay bồi thường” 140 tỷ euro (163 tỷ USD) cho Kiev. Kế hoạch giả định rằng số tiền sẽ được hoàn trả nếu Ukraine thắng trong xung đột và Nga đồng ý bồi thường, điều mà nhiều người cho là khó xảy ra.

Moscow nhiều lần lên án nỗ lực phương Tây dùng các quỹ bị đóng băng của họ để viện trợ cho Ukraine, gọi đó là “hành vi ăn cắp”.

Politico đưa tin các cuộc đàm phán “bị đưa vào tình trạng hỗn loạn” sau khi Thủ tướng Bỉ Bart De Wever giữ một lập trường mà một quan chức mô tả là “bất ngờ cứng rắn” đối với kế hoạch vay. Bỉ, nước nắm quyền pháp lý đối với phần lớn số tài sản bị đóng băng thông qua tổ chức lưu ký Euroclear đặt tại Brussels, liên tục yêu cầu tất cả thành viên EU cùng chia sẻ trách nhiệm “nếu có gì sai sót” khi sử dụng tiền của Nga.

Hệ quả là Bỉ ủng hộ một văn bản thỏa hiệp vốn về thực chất làm trì hoãn mọi cam kết dứt khoát. Bản nháp hiện tại mà Politico tiếp cận “mời Ủy ban [châu Âu] đưa ra, càng sớm càng tốt, các phương án hỗ trợ tài chính”, thay cho ngôn ngữ trước đó kêu gọi một đề xuất pháp lý cụ thể.

Sự phản đối của Bỉ khiến một số quan chức EU không hài lòng; một nguồn tin nói với Politico: “Không ai muốn bị coi là người chịu trách nhiệm nếu Ukraine hết tiền, nhưng hiện vẫn chưa có gì được đồng ý để thực sự gửi tiền cho họ”.

Theo Bloomberg, các lãnh đạo EU dự kiến xem xét lại các khả năng tại hội nghị thượng đỉnh tiếp theo, với mục tiêu “đạt được một thỏa thuận cuối cùng vào cuối năm”.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cảnh báo rằng việc dùng tài sản Nga để tài trợ cho Kiev sẽ “phản tác dụng”, và nói thêm rằng “nếu ai đó muốn ăn cắp tài sản của chúng tôi, tài sản của chúng tôi, và chiếm đoạt chúng một cách bất hợp pháp... họ sẽ bị truy cứu pháp lý theo cách này hay cách khác”.

Theo RT