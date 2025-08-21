Đức bắt giữ một công dân Ukraine bị nghi là thủ phạm tấn công đường ống Nord Stream

Một người đàn ông Ukraine bị bắt ở Italy, bị tình nghi điều phối vụ phá hoại đường ống Nord Stream năm 2022, đánh dấu bước tiến lớn trong cuộc điều tra phá hoại đường ống khí đốt Nga–EU.

Một người đàn ông Ukraine đã bị bắt tại Italy do tình nghi điều phối các vụ tấn công vào đường ống Nord Stream năm 2022, các công tố viên Đức cho biết hôm 21/8, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong cuộc điều tra về sự kiện từng làm gia tăng căng thẳng giữa Nga và phương Tây.

Bị cả Moscow lẫn phương Tây xem là hành động phá hoại, loạt vụ nổ đã gây hư hại nghiêm trọng cho ba đường ống dẫn khí từ Nga sang châu Âu, trở thành bước leo thang lớn trong xung đột Ukraine và siết chặt nguồn cung năng lượng trên lục địa này. Cho đến nay, chưa có bên nào nhận trách nhiệm về các vụ nổ.

Vụ bắt giữ diễn ra đúng lúc Kiev đang trong các cuộc thảo luận ngoại giao đầy khó khăn với Mỹ về cách kết thúc chiến tranh mà không phải nhượng bộ những vùng lãnh thổ rộng lớn cho Nga.

“Vụ đánh bom các đường ống phải được điều tra, kể cả thông qua truy tố hình sự. Vì vậy, việc chúng ta đang đạt tiến triển trong vấn đề này là một tín hiệu tích cực”, Bộ trưởng Tư pháp Đức Stefanie Hubig tuyên bố.

Phía đại sứ quán Ukraine chưa đưa ra bình luận nào. Trước đây, Ukraine đã nhiều lần phủ nhận có liên quan.

Nghi phạm, được xác định với cái tên Serhii K. theo luật bảo mật thông tin cá nhân của Đức, là thành viên của một nhóm người đã đặt thiết bị nổ lên đường ống gần đảo Bornholm trên biển Baltic vào tháng 9/2022, theo thông báo của văn phòng công tố.

Nhóm này được cho là đã khởi hành từ thành phố Rostock, miền Đông Bắc nước Đức, trên một du thuyền để thực hiện vụ tấn công. Chiếc tàu được thuê từ một công ty Đức với sự hỗ trợ của giấy tờ giả thông qua các trung gian, thông báo cho biết thêm.

Nhà chức trách đã thực hiện lệnh bắt giữ châu Âu đối với nghi phạm, người đang đối mặt với các cáo buộc cấu kết gây nổ, phá hoại vi hiến và hủy hoại các công trình trọng yếu.

Các sĩ quan Carabinieri đã bắt giữ nghi phạm trong đêm tại tỉnh Rimini, ven bờ biển Adriatic của Italy, theo tuyên bố từ phía công tố viên Đức. Lực lượng Carabinieri Ý xác nhận vụ bắt giữ nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Những vụ nổ bí ẩn

Tháng 9/2022, một trong hai tuyến của đường ống Nord Stream 2 đã bị hư hại bởi các vụ nổ bí ẩn, cùng với cả hai tuyến Nord Stream 1 vốn vận chuyển khí đốt Nga sang châu Âu.

Cả Mỹ và Ukraine đều phủ nhận liên quan, cũng như Nga. Moscow, dù không đưa ra bằng chứng, lại cáo buộc phương Tây đã phá hoại, dẫn đến việc gần như chặn đứng dòng chảy khí đốt Nga sang thị trường châu Âu đầy lợi nhuận.

Đan Mạch và Thụy Điển đã khép lại cuộc điều tra Nord Stream vào tháng 2/2024, để lại Đức là quốc gia duy nhất tiếp tục theo đuổi vụ án.

Giới chức Đan Mạch kết luận đây là “hành động phá hoại có chủ đích đối với đường ống dẫn khí” nhưng nhận thấy “không có đủ căn cứ để khởi tố hình sự”, trong khi Thụy Điển đóng hồ sơ với lý do thiếu thẩm quyền pháp lý.