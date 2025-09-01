Dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực trên cả nước dịp Quốc khánh 2/9

Theo cơ quan khí tượng dự báo, trong ngày 2/9, thời tiết Hà Nội buổi sáng có mưa rào nhẹ với xác suất 50-60%, chiều nắng.

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, hàng loạt hoạt động trọng thể sẽ diễn ra trên khắp mọi miền Tổ quốc. Đặc biệt, tại Hà Nội, lễ diễu binh, diễu hành A80 sẽ chính thức bắt đầu từ 6h30 sáng ngày 2/9 tại Quảng trường Ba Đình. Chính vì vậy, thông tin dự báo thời tiết được người dân quan tâm đón đợi.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã cập nhật thông tin dự báo chi tiết ở Hà Nội và các khu vực trên cả nước từ nay đến hết dịp nghỉ lễ 2/9.

Khu vực Hà Nội

Ngày 1/9 sáng (7h - 13h): Thời tiết có lúc có mưa rào và dông. Xác suất mưa: 50-60%, nhiệt độ: 27-32 độ C.

Chiều 13h - 19h): Thời tiết trời nắng. Xác suất mưa 20-30%, nhiệt độ: 29-33 độ C.

Đêm (19h - 7h): Thời tiết có lúc có mưa, mưa rào. Xác suất mưa: 55-65%, nhiệt độ 25-27 độ C.

Ngày 2/9, sáng (7h- 13h: Thời tiết có lúc mưa, mưa rào nhẹ. Xác suất mưa: 50-60%, nhiệt độ: 27-32 độ C.

Chiều (13h- 19h: Thời tiết, trời nắng. Xác suất mưa: 10-20%, nhiệt độ: 29-33 độ C.

Đêm (19h - 7h): Thời tiết không mưa. Xác suất mưa: 20-40%, nhiệt độ: 25-28 độ C.

Khu vực Bắc Bộ

Ngày 1/9, có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng đồng bằng và ven biển sáng và đêm có mưa rào rải rác, có nơi có dông, nhiệt độ từ 22 - 23 độ.

Ngày 2/9, có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng đồng bằng và ven biển sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ từ 22 - 23 độ.

Khu vực Trung Bộ

Ngày 1/9, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ.

Ngày 2/9, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ

Ngày 1/9, chiều và tối có mưa rào rải rác và có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ khu vực Tây Nguyên 20 - 29 độ; khu vực Nam Bộ 24 - 32 độ.

Ngày 2/9, chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ khu vực Tây Nguyên 20 -30 độ; khu vực Nam Bộ 24 - 33 độ.

Những lưu ý khi đưa trẻ đi xem diễu binh

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, tại Thủ đô Hà Nội sẽ diễn ra Lễ kỷ niệm diễu binh, diễu hành A80 với quy mô lớn, là cơ hội để thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về lịch sử và truyền thống cách mạng.

Theo các hướng dẫn của UBND TP Hà Nội và Ban Tổ chức A80, người dân nên chuẩn bị chu đáo trước khi đưa trẻ đến khu vực diễn ra diễu binh. Để bảo đảm an toàn, sức khỏe và trải nghiệm tốt nhất cho trẻ em, các bậc phụ huynh cần lưu ý:

Chuẩn bị trước khi đi

Cho trẻ mặc quần áo gọn nhẹ, thoáng mát; đi giày dép dễ di chuyển.

Mang theo mũ, kính, áo mưa mỏng hoặc áo khoác để che nắng, che mưa.

Chuẩn bị đầy đủ nước uống, sữa, đồ ăn nhẹ, khăn ướt cho trẻ.

Đeo vòng tay ghi rõ họ tên, số điện thoại của cha mẹ để đề phòng trẻ bị lạc.

Trong quá trình xem

Lựa chọn vị trí thoáng, không chen lấn, tránh những nơi quá đông hoặc gần hàng rào an ninh.

Luôn giữ trẻ trong tầm mắt, nắm tay trẻ khi di chuyển.

Không để trẻ leo trèo lên cây, cột điện, rào chắn.

Thường xuyên bổ sung nước, hạn chế để trẻ đứng lâu dưới nắng.

Bảo đảm sức khỏe

Hạn chế đưa trẻ quá nhỏ (dưới 3 tuổi) đến nơi tập trung đông người.

Đeo khẩu trang cho trẻ để phòng tránh dịch bệnh.

Nếu trẻ có bệnh nền (tim mạch, hô hấp…), cần cân nhắc kỹ và mang theo thuốc cần thiết.

Khi trẻ mệt mỏi, cần đưa ngay đến các trạm y tế lưu động hoặc rời khỏi khu vực đông người.

Phối hợp với lực lượng chức năng

Tuân thủ hướng dẫn của lực lượng an ninh, trật tự.

Những vật dụng “bất ly thân” không thể thiếu

Việc tham dự sự kiện không chỉ là đến xem trong 1-2 tiếng mà là một quá trình kéo dài, đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Danh sách các vật dụng nên có bao gồm:

Nước uống và đồ ăn nhẹ, đủ năng lượng như bánh mì, xôi.

Sạc dự phòng cho điện thoại.

Giấy tờ tùy thân (CC/CMND).

Mũ rộng vành, kính râm, kem chống nắng.

Áo mưa mỏng hoặc ô gấp gọn phòng thời tiết thay đổi.

Tấm lót nilon hoặc ghế xếp mini để ngồi nghỉ.

Quạt tay hoặc quạt mini tích điện.

Thuốc men cá nhân, đặc biệt với người có bệnh nền.

Cờ Tổ quốc mini, sticker để hòa vào không khí lễ hội.

Khăn giấy ướt và khô.

Cảnh báo: Không mang theo ba lô cồng kềnh, vật sắc nhọn, chất dễ cháy nổ, chai lọ thủy tinh và các vật dụng bị cấm theo quy định an ninh.

Để đảm bảo an toàn và sức khỏe, các gia đình có người cao tuổi và trẻ em được khuyến cáo nên chọn các điểm xem thoáng đãng hoặc theo dõi qua màn hình LED.

Không khí của Lễ diễu binh là trải nghiệm ý nghĩa cho mọi thế hệ, tuy nhiên, việc tham gia sự kiện đông người tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt với người già và trẻ nhỏ.

Lựa chọn vị trí xem phải an toàn: Gia đình nên chọn các khu vực có không gian rộng như nút giao Cửa Nam, ngã tư Hàng Khay - Tràng Tiền hoặc các tuyến phố xa trung tâm hơn.

Ưu tiên xem qua màn hình LED: Đây là giải pháp tối ưu và an toàn nhất. Các công viên lớn như Yên Sở, Long Biên, Hòa Bình, Cầu Giấy đều có lắp đặt.