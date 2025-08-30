Cận cảnh các khối diễu binh và dàn khí tài quân sự hiện đại tại lễ tổng duyệt sự kiện A80

6h30 sáng 30/8, buổi tổng duyệt Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80) đã diễn ra tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội với hàng chục nghìn người tham dự cùng các khí tài quân sự hoành tráng.

Ngay từ tối 29/8, rất nhiều người dân đã tập trung tại các con đường mà đoàn diễu binh, diễu hành sẽ đi qua để cổ vũ.

Buổi lễ Tổng duyệt có hàng nghìn người tham dự. Từ 3h sáng đã có hàng chục nghìn khách mời và các đội biểu diễn đã tập trung tại quảng trường.

Đúng 6h30 phút, chương trình Tổng duyệt cấp Nhà nước diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đã chính thức bắt đầu bằng một màn ca nhạc đặc sắc. Đội quân nhạc thực hiện các nghi thức cho lễ rước đuốc thắp sáng đài lửa truyền thống cách mạng.

Trung tướng, anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Đức Soát, nguyên Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, người từng bắn rơi 6 máy bay trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đại diện thắp đuốc lên đài lửa.

Mở màn cho phần diễu binh, diễu hành là Khối nghi trượng. Đi đầu là xe rước Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thân xe được phát triển từ họa tiết “chèo Thuyền” gắn liền với Trống đồng. Tiếp đến là khối Cờ Đảng, Cờ Tổ quốc. Đi sau là xe rước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đi cuối khối Nghi trượng là Biểu tượng 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Xe chỉ huy, xe quân kỳ do Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái, Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đại diện cho lực lượng Quân đội nhân dân tiến vào khán đài.

Khối danh dự 3 quân chủng: Lục quân, Hải quân, Phòng không không quân. Đây là những lực lượng chủ chốt của quân đội nhân dân Việt Nam, đã cùng toàn dân lập nên nhiều chiến công vang dội từ chiến dịch Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” đến Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngày nay, ba quân chủng được xây dựng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc.

Tiếp theo là khối nữ quân nhạc. Trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, tiếng kèn xung trận của các chiến sĩ Quân nhạc đã tiếp thêm sức mạnh, thôi thúc quân và dân ta anh dũng chiến đấu, chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược. Ngày nay, những âm thanh hùng tráng đầy tự hào ấy tiếp tục ngân vang trong các sự kiện trọng đại của đất nước, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân chung sức, đồng lòng xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Tiếp theo là khối sỹ quan Lục quân. Là lực lượng nòng cốt chỉ huy, tham mưu và trực tiếp chiến đấu. Trải qua các cuộc kháng chiến, lớp lớp các thế hệ Sĩ quan Lục quân đã có mặt trên khắp các chiến trường thể hiện bản lĩnh vững vàng, kiên cường, mưu lược, lập nhiều chiến công xuất sắc.

Khối sỹ quan Hải quân nhân dân Việt Nam. Hơn 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Hải quân nhân dân Việt Nam đã lập nhiều chiến công xuất sắc; góp phần vào thắng lợi vĩ đại của dân tộc; hun đúc nên truyền thống “chiến đấu anh dũng, mưu trí sáng tạo, làm chủ vùng biển, quyết chiến quyết thắng”. Ngày nay, Quân chủng Hải quân được xây dựng “cách mạng, chính quy, tinh nhệ, hiện đại; phát huy tốt vai trò nòng cốt bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Khối sỹ quan Phòng không, không quân. Phát huy truyền thống anh hùng, Bộ đội Phòng không – Không quân hôm nay không ngừng lớn mạnh, làm chủ khoa học công nghệ, vũ khí trang bị và phương thức tác chiến hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống.

Tiếp đến là khối sỹ quan Biên phòng. Với phương châm “Đồn là nhà, biên giới là quê hương”, “đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, những người con ưu tú nơi biên cương thiêng liêng của Tổ quốc luôn tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; tham mưu xây dựng cơ sở chính trị, giúp nhân dân phát triển kinh tế xã hội, thực hiện tốt công tác đối ngoại quốc phòng và đối ngoại nhân dân, tỏa sáng phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng Nhân dân.

Khối sỹ quan Cảnh sát biển Việt Nam. Với truyền thống “Kiên quyết dũng cảm, khắc phục khó khăn, đoàn kết hiệp đồng, giữ nghiêm pháp luật”, Cảnh sát biển Việt Nam đã ghi dấu ấn với nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc, tiếp tục khẳng định bản lĩnh, trí tuệ của những người lính biển kiên trung, ngày đêm canh giữ vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc.

Tiếp theo khối Hậu cần kỹ thuật là khối nữ sỹ quan quân y. Khắc ghi lời Bác Hồ dạy “Người thầy thuốc giỏi đồng thời phải là người mẹ hiền”; những nữ sĩ quan Quân y đã làm việc quên mình, xông pha trong mưa bom, bão đạn, cứu chữa bộ đội và nhân dân, khắc phục thiên tai, thảm họa, phòng chống dịch bệnh, lập nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc. Với khát vọng cống hiến, các nữ sĩ quan Quân y hôm nay không ngừng tu dưỡng, học tập nâng cao trình độ mọi mặt, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

Tiếp theo là lực lượng Tác chiến điện tử. Trong thời kỳ mới, lực lượng Tác chiến điện tử được xây dựng tinh, gọn, mạnh, hiện đại, sẵn sàng chiến đấu cao, bảo vệ các mục tiêu trọng yếu của Đảng, Nhà nước và Quân đội; xứng đáng là những chiến binh thầm lặng giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Tiếp theo là lực lượng Đặc nhiệm dù. Tiếp nối truyền thống vẻ vang của Tình báo quốc phòng, các chiến sĩ Đặc nhiệm Dù hôm nay đang miệt mài huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ; xứng đáng là lực lượng trọng yếu, đặc biệt tin cậy, tuyệt đối trung thành của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Khối nữ chiến sỹ giữ gìn hòa bình Việt Nam. Hành trình hơn 10 năm xây dựng, phát triển, hơn 1.000 chiến sỹ mũ nồi xanh đã lên đường thực hiện sứ mệnh cao cả mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, hoàn thành sứ mệnh quốc tế; thể hiện Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Khối chiến sỹ tăng thiết giáp. Đây là lực lượng chủ lực đột kích quan trọng của Quân đội nhân dân Việt Nam. Trải qua gần 66 xây dựng, chiến đấu và phát triển, các thế hệ chiến sỹ tăng thiết giáp đã xây dựng nên truyền thống "đã ra quân là chiến thắng", lập nhiều chiến công lừng lẫy.

Khối chiến sỹ đặc công. Đây là các chiến sỹ đặc biệt tinh nhuệ, mưu trí táo bạo, luồn sâu đánh hiểm. Bộ đội đặc công đã lập nên nhiều chiến công vang dội, góp phần vào những thắng lợi vĩ đại của dân tộc.

Khối nữ chiến sỹ biệt động. Đây là những người con gan dạ, dũng cảm, ngoan cường, những đóa hoa thép đã hy sinh cả tuổi thanh xuân, bí mật gây dựng, phát triển lực lượng ngay trong lòng địch. Với sự mưu trí, sáng tạo và cách đánh bí mật, bất ngờ, táo bạo vào các cơ quan đầu não của địch, làm cho quân thù kinh hồn bạt vía.

Khối chiến sỹ Phòng hóa với phương châm "phòng chống tốt, chiến đấu giỏi". Lực lượng phòng hóa luôn tiên phong phòng chống vũ khí hủy diệt hàng loạt, hóa chất độc hại, vũ khí sinh học, phóng xạ hạt nhân nhằm bảo vệ môi trường và cộng đồng.

Khối nữ chiến sỹ thông tin. Suốt 80 năm qua, Bộ đội Thông tin luôn đoàn kết, mưu trí, dũng cảm, vượt qua mọi khó khăn, giữ vững “Mạch máu thông tin liên lạc”, lập nên nhiều chiến công xuất sắc. Là lực lượng được ưu tiên xây dựng hiện đại, Bộ đội Thông tin quyết tâm bảo đảm thông tin liên lạc “kịp thời - chính xác - bí mật - an toàn”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tiếp theo là đội diễu binh của Lực lượng Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc.

Đội tiêu binh danh dự đại diện cho 3 quân chủng của Lực lượng vũ trang Nga: Lục quân, Hàng không vũ trụ, Hải quân.

Đội diễu binh của Quân đội nhân dân Lào. Trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, Quân đội hai nước Việt Nam và Lào luôn kề vai sát cánh chiến đấu, chiến thắng kẻ thù xâm lược. Ngày nay, Quân đội nhân dân Lào được xây dựng, phát triển toàn diện về mọi mặt. Mối quan hệ Việt Nam - Lào ngày càng được tăng cường, góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện.

Đội diễu binh của Quân đội Hoàng gia Campuchia. Trong truyền thống hữu nghị, đoàn kết lâu đời giữa hai nước, hai Quân đội Campuchia - Việt Nam luôn sát cánh bên nhau, chiến đấu và chiến thắng, giành độc lập, tự do cho đất nước mình. Ngày nay, quân đội hai nước Campuchia - Việt Nam tiếp tục tăng cường quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác toàn diện, góp phần bảo vệ độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước, theo phương châm: “Láng giềng tốt đẹp, Hữu nghị truyền thống, Hợp tác toàn diện, Bền vững lâu dài”.

Tiếp theo là các khối diễu binh, diễu hành của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam. Dẫn đầu là xe chỉ huy do Thiếu tướng Lê Văn Sao, Phó tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an, tiến vào lễ đài.

Khối sỹ quan An ninh nhân dân. Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng An ninh nhân dân đã đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động tình báo, gián điệp, phản động, lập nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc; được Đảng, Nhà nước ghi nhận và tặng nhiều phần thưởng cao quý.

Khối sỹ quan cảnh sát nhân dân. Là lực lượng trực tiếp đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Khối sỹ quan Cảnh vệ. Trải qua hơn 70 năm chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân đã lập nhiều chiến công xuất sắc, bảo vệ tuyệt đối an toàn các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đoàn khách quốc tế.

Lực lượng Không quân công an nhân dân. Đây là lực lượng mới thành lập nhằm đáp ứng nhiệm vụ chiến đấu chống tội phạm trong tình hình mới

Tiếp theo là Lực lượng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Ra đời trong thời kỳ bùng nổ công nghệ thông tin. Là lực lượng đấu tranh phòng ngừa các vi phạm pháp luật, làm thất bại các âm mưu chống phá của thế lực thù địch, là "lá chắn thép" bảo vệ an ninh tổ quốc trên không gian mạng.

Khối Cảnh sát đặc nhiệm

Khối Cảnh sát cơ động kỵ binh. Đây là lực lượng đặc biệt thuộc Bộ Tư lệnh cảnh sát cơ động. Được thành lập vào năm 2020 với chức năng huấn luyện, sử dụng ngựa nghiệp vụ. Trong những năm qua, lực lượng Cảnh sát cơ động kỵ binh đã tham gia và hoàn thành tốt nhiều nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm, tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự.

Tiếp theo là 14 khối xe, pháo quân sự. Đi đầu là những chiếc xe tăng T54B và T55. Xe được trang bị pháo 100 ly, cùng hệ thống súng máy, có hỏa lực mạnh, sức cơ động cao.

Các xe thiết giáp lội nước

Xe XCB-01 do Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng sản xuất. Xe được trang bị pháo nòng trung 73 ly, súng phòng không 12 ly 7, súng đại liên 7,62 ly và tên lửa chống tăng B72.

Tiếp theo là xe thiết giáp chở quân chiến đấu XTC-02 - xe được trang bị súng máy phòng không 12 ly 7 và đại liên 7,62 ly.

Đoàn xe hậu cần kéo pháo

Khối xe pháo tự hành SU 122, SU 152. Đây là những khẩu pháo chiến dịch, chiến thuật hiện đại, có sức cơ động cao, độ chính xác cao, phù hợp với yêu cầu tác chiến hiện đại.

Lực lượng pháo binh, tên lửa bờ của Lực lượng pháo binh Việt Nam. Dẫn đầu là các xe bệ phóng tên lửa Redut-M và Bastion-P với tầm bắn lên đến hàng trăm kilomet, được trang bị nhiều chế độ chiến đấu hiện đại nhằm bảo vệ biển đảo của tổ quốc.

Tổ hợp tên lửa Trường Sơn do Tập đoàn Công nghiệp và Viễn thông quân đội Viettel sản xuất. Tổ hợp gồm xe chỉ huy chiến đấu, xe radar, xe bệ phóng, xe vận chuyển nạp tên lửa và các loại đạn tên lửa.

Các loại UAV do Viettel nghiên cứu sản xuất bao gồm các UAV trinh sát phát hiện; các UAV chiến đấu cấp chiến thuật có khả năng đánh vào các mục tiêu mặt đất; và các UAV cảm tử

Các xe tác chiến điện tử chống đối phương tấn công bằng đường không

Khối xe khí tài của Binh chủng Công binh với các loại xe cầu phao giúp quân đội vượt qua sông nước một cách dễ dàng.

Tiếp theo là các khối xe đặc chủng của Lực lượng Công an nhân dân. Đi đầu là khối xe chỉ huy giao thông dẫn đoàn. Xe có nhiệm vụ tuần tra cơ động, bảo đảm an ninh, an toàn giao thông và dẫn đường cho các đoàn lãnh đạo trong nước và khách quốc tế đến Việt Nam.

Tiếp theo là khối xe bảo vệ, hộ tống lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đoàn khách quốc tế, được trang bị cho lực lượng Cảnh vệ phục vụ công tác đón, dẫn các đoàn đại biểu cấp cao, các đoàn khách quốc tế, nguyên thủ các nước sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Khối xe đặc chủng chống khủng bố và chống bạo loạn

Tiếp theo là phần diễu hành của Khối hồng kỳ và 13 khối quần chúng, bao gồm khối Mặt trận Tổ quốc, khối Báo chí Cách mạng Việt Nam, khối đại diện 54 dân tộc, khối Cựu chiến binh Việt Nam, khối Phụ nữ, khối Kiều bào, khối Văn hóa Thể thao...