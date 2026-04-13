VinFast VF 8 được chủ doanh nghiệp “chọn mặt gửi vàng” vì những lý do này

Nhiều chủ doanh nghiệp đánh giá VinFast VF 8 là khoản đầu tư đáng giá khi cân bằng trọn vẹn giữa đẳng cấp và tính thực dụng. Trong tháng 4/2026, mẫu D-SUV này càng gia tăng sức hút nhờ loạt ưu đãi chuyển đổi xanh từ VinFast.

Sang từ thiết kế, “đắt” ở trải nghiệm vận hành

Anh Lê Hoàng – chủ một khách sạn tại Đà Nẵng – quyết định đầu tư VinFast VF 8 để phục vụ việc đón khách tại sân bay và các tour thiết kế riêng. Với đặc thù khách hàng chủ yếu là người nước ngoài, yếu tố phương tiện được anh xem là một phần của dịch vụ, thay vì chỉ là công cụ di chuyển.

“Khách vừa hạ cánh, bước ra và thấy một chiếc xe xanh, đủ sang, đủ khác biệt thì cảm xúc đã tốt ngay từ đầu”, anh Hoàng chia sẻ.

Từ góc nhìn của người làm dịch vụ cao cấp, anh Hoàng lựa chọn VF 8 vì nhiều yếu tố. Trước hết là ngôn ngữ thiết kế hiện đại. VF 8 theo anh sở hữu những đường nét mạnh mẽ nhưng vẫn giữ được sự tinh tế cần có, tạo nên một diện mạo sang trọng, nổi bật. Khi đưa đón khách hàng, chiếc xe như một “tuyên ngôn hình ảnh” phản chiếu sự chỉn chu và đẳng cấp của đơn vị vận hành.

Không gian nội thất của VF 8 theo đuổi triết lý tối giản, hiện đại nhưng vẫn đảm bảo sự tiện nghi: hai hàng ghế tích hợp sưởi, thông gió, màn hình trung tâm 15,6 inch, điều hòa tự động 2 vùng, cửa sổ trời toàn cảnh…

“Không gian rộng, bố trí hợp lý, lại vận hành êm nên khách hàng của tôi, đặc biệt là khách quốc tế sau chuyến bay dài, cảm thấy dễ chịu suốt cả chuyến đi”, anh nói.

Ở khía cạnh vận hành, anh Hoàng đặc biệt nhấn mạnh cảm giác vững chãi mà VF 8 mang lại. “Xe có trọng lượng lớn, khung gầm chắc chắn nên khi di chuyển tạo cảm giác rất đầm và an tâm”, anh chia sẻ. Bên cạnh đó, động cơ điện mạnh mẽ với công suất lên tới 402 mã lực, mô-men xoắn 620 Nm cùng hệ dẫn động AWD (bản Plus) đảm bảo khả năng tăng tốc mượt mà, xử lý linh hoạt trong nhiều tình huống.

“Một hành trình êm ái, không ồn, không mùi xăng với các tiện nghi cao cấp chính là cách nâng tầm dịch vụ một cách tự nhiên và hiệu quả nhất. Đây là lý do tôi dự định mở rộng thêm đội xe bằng VF 8 trong tương lai”, anh Hoàng kết luận.

Trang bị an toàn vượt trội, tối ưu chi phí vận hành

Đối với anh Nguyễn Chính, một doanh nhân trong ngành xuất nhập khẩu tại Hà Nội, yếu tố an toàn cùng bài toán tài chính linh hoạt là những lý do quan trọng hơn khiến anh quyết định chọn VF 8 để phục vụ công việc, đi gặp đối tác ở các tỉnh, thành phố.

Vị doanh nhân cho rằng với lịch trình di chuyển dày đặc, sự an tâm trong suốt hành trình luôn được đặt lên hàng đầu. VF 8 đáp ứng tốt yêu cầu này nhờ loạt công nghệ hỗ trợ lái an toàn nâng cao (ADAS) như hỗ trợ giữ làn, kiểm soát đi giữa làn, ga tự động thích ứng, cảnh báo điểm mù hay phanh khẩn cấp tự động. Đi cùng là hệ thống khung gầm cứng vững mang lại cảm giác chắc chắn trên mọi địa hình.

“Tôi rất yên tâm khi biết VF 8 đạt chuẩn an toàn 5 sao ASEAN NCAP và được trang bị tới 11 túi khí. Hệ thống túi khí bố trí ở nhiều vị trí trong cabin nên cả người lái lẫn hành khách đều được bảo vệ”, anh Chính chia sẻ.

Đáng chú ý, bài toán kinh tế – điều mà bất kỳ doanh nghiệp nào cũng phải cân nhắc – cũng được VF 8 giải quyết một cách hiệu quả. Trong tháng 4/2026, VinFast áp dụng nhiều chính sách ưu đãi như hỗ trợ trực tiếp 10% giá xe, cộng thêm 3% cho khách hàng chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện tới 30/4. Do là xe điện nên VF 8 được hưởng đồng thời chính sách miễn lệ phí trước bạ theo quy định của Chính phủ đến hết tháng 2/2027.

Chính sách “mua xe 0 đồng” cũng giúp doanh nghiệp có thể sở hữu VF 8 mà không cần vốn đối ứng ban đầu. Người mua có thể linh hoạt lựa chọn giữa ưu đãi trực tiếp 10% hoặc phương án lãi suất cố định 5%/năm trong 3 năm đầu, tùy theo kế hoạch tài chính.

“Tôi chọn phương án trả trước 50% và trả góp trong 3 năm để tận dụng ưu đãi lãi suất. Tính ra, chi phí mỗi tháng không quá lớn, nhưng vẫn có xe sang để phục vụ công việc, đồng thời giữ được dòng tiền cho các kế hoạch khác”, anh Chính cho biết.

Anh Chính còn nêu bật chính sách miễn phí sạc tại các trạm công cộng V-Green (tối đa 10 lần/tháng) đến ngày 10/2/2029 dành cho chủ xe VinFast hiện tại. “Giá xăng biến động liên tục, nếu còn dùng xe xăng thì chi phí vận hành sẽ là gánh nặng rõ rệt. Trong khi đó, với xe điện, khoản này gần như bằng 0”, vị chủ doanh nghiệp phân tích, đồng thời kết luận đầu tư VF 8 là lựa chọn hợp lý ở cả thời điểm hiện tại và trong tương lai nhờ những chính sách thiết thực trong dài hạn.