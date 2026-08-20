Ông Trump cảnh báo các nước về “hậu quả kinh tế khủng khiếp”

Tổng thống Donald Trump cảnh báo mọi quốc gia và doanh nghiệp cung cấp “phao cứu sinh” cho Iran sẽ đối mặt với hậu quả kinh tế nghiêm trọng, trong bối cảnh đàm phán hòa bình giữa Washington và Tehran đình trệ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo mọi quốc gia không được cung cấp bất kỳ “phao cứu sinh” nào cho Iran, trong bối cảnh các cuộc đàm phán hòa bình giữa Washington và Tehran vẫn đình trệ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ nhắm tới bất kỳ quốc gia nào hỗ trợ nền kinh tế Iran, cho thấy Washington đang chuyển trọng tâm từ các cảnh báo quân sự sang biện pháp gây sức ép kinh tế.

Tuyên bố được ông Trump đưa ra sau khi thời hạn 60 ngày dành cho các cuộc đàm phán nhằm đạt thỏa thuận hòa bình với Tehran kết thúc hôm đầu tuần mà không đạt được đột phá.

“Tôi tuyên bố chiến dịch kinh tế nghiền nát nhất từng được tiến hành nhằm vào bất kỳ quốc gia nào! Đây sẽ là cuộc chiến tranh kinh tế và cô lập ở quy mô chưa từng có”, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social tối 19/8.

Ông tiếp tục cảnh báo: “Bất kỳ quốc gia nào cho phép các tổ chức tài chính, doanh nghiệp, sân bay hoặc cơ quan chính phủ của mình cung cấp bất kỳ hình thức phao cứu sinh nào cho Iran sẽ phải đối mặt với những hậu quả kinh tế KHỦNG KHIẾP. Buôn lậu dầu, các đường hoán đổi tiền tệ, chuyển tiền mặt, các công ty đổi ngoại tệ, đăng ký tàu biển, công ty bình phong – tất cả phải chấm dứt NGAY LẬP TỨC”.

“Đây sẽ là một D-Day kinh tế, và chúng ta cần tất cả đồng minh sát cánh cùng Mỹ để cô lập và đánh bại mối đe dọa Iran”, ông Trump viết.

Trước đó cùng ngày, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) tuyên bố đình chỉ quan hệ kinh tế với Iran sau khi hai tên lửa đạn đạo được phóng về phía lãnh thổ nước này. Tehran bác bỏ cáo buộc, cho rằng đây là một “chiến dịch cờ giả” do Israel thực hiện.

Iran trước đây từng phóng máy bay không người lái và tên lửa nhằm vào UAE cùng một số quốc gia Arab khác trong khu vực, nơi có các căn cứ quân sự Mỹ. Tehran cáo buộc những nước này cho phép lãnh thổ của họ được sử dụng làm bàn đạp cho các cuộc tấn công nhằm vào Iran.

Lời đe dọa mới của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh lượng tàu đi qua eo biển Hormuz chiến lược giảm xuống chỉ còn 6 chiếc trong ngày thứ Ba, thấp hơn mức trung bình 11 tàu/ngày trong 10 ngày trước đó, theo Reuters dẫn dữ liệu từ dịch vụ theo dõi hàng hải Kpler.

Iran đóng cửa tuyến hàng hải này không lâu sau khi Mỹ và Israel bắt đầu chiến dịch không kích phối hợp hôm 28/2. Eo biển Hormuz có vai trò đặc biệt quan trọng đối với thị trường năng lượng toàn cầu, khi khoảng một phần tư lượng dầu và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) vận chuyển bằng đường biển trên thế giới đi qua đây.

Hải quân Mỹ sau đó tuyên bố phong tỏa các cảng của Iran vào tháng 4 và hướng dẫn các tàu di chuyển theo những tuyến đường mà Tehran cho là bất hợp pháp. Phát biểu với các phóng viên hôm thứ Tư, ông Trump mô tả hoạt động phong tỏa này là “cực kỳ hiệu quả”.

Các quan chức Iran cho biết trong tháng này rằng Tehran sẽ không mở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ dỡ bỏ lệnh phong tỏa, giải phóng các tài sản Iran đang bị đóng băng và chấm dứt các biện pháp trừng phạt.

Tehran cũng yêu cầu Mỹ rút lực lượng quân sự khỏi khu vực như một điều kiện để tiến tới thỏa thuận hòa bình.

Mỹ đình chỉ đợt không kích mới nhất vào cuối tháng trước. Khi đó, ông Trump cho biết Washington muốn tạo thêm không gian cho các cuộc đàm phán.

Tuy nhiên, sau đó ông Trump tuyên bố mọi cuộc thương lượng đã bị đình chỉ.

Việc giao tranh tạm lắng diễn ra trong bối cảnh xuất hiện nhiều thông tin cho rằng quân đội Mỹ đã gần như cạn kho vũ khí chính xác cao và tên lửa đánh chặn.

Ông Trump cùng Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth bác bỏ những thông tin cho rằng quân đội Mỹ đang thiếu hụt các loại vũ khí này.

Theo RT