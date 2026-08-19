Tại sao Nga cảnh báo Anh, và "hậu quả" mà Moscow nhắc tới có thể là gì?

Nga cảnh báo Anh sẽ phải đối mặt với “hậu quả” vì cung cấp drone cho Ukraine, trong bối cảnh UAV tầm xa ngày càng được sử dụng để tấn công mục tiêu trong lãnh thổ Nga.

Nga cảnh báo Anh có thể phải đối mặt với “hậu quả” vì cung cấp các loại UAV được Ukraine sử dụng trong những cuộc tấn công tầm xa nhằm vào các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga.

“Các hành động của London chắc chắn sẽ dẫn tới những hậu quả mà họ sẽ phải chịu trách nhiệm”, Đại sứ quán Nga tại London tuyên bố ngày 18/8. “Mức độ can dự của Anh vào cuộc xung đột càng sâu, sự hỗ trợ dành cho cỗ máy khủng bố của Kiev càng lớn, cái giá mà nước này phải trả sẽ càng cao.”

“London đang cố tình lựa chọn con đường leo thang cuộc khủng hoảng Ukraine, trong khi lại giả tạo thể hiện mong muốn hòa bình”, Đại sứ quán Nga viết trên Telegram.

“Theo đó, Anh đang hành động như một đồng phạm và bên cùng chịu trách nhiệm trong những tội ác đẫm máu cũng như các vụ tấn công khủng bố.”

Cựu Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrei Fedorov nói với BBC ngày 19/8 rằng “hậu quả” có thể bao gồm khả năng xảy ra các cuộc tấn công nhằm vào Anh.

Theo ông Fedorov, nhiều chuyên gia quân sự đang cố vấn cho Điện Kremlin tin rằng NATO sẽ không đáp trả mạnh mẽ nếu Nga tấn công Anh.

“Ông Trump sẽ không cho phép NATO đáp trả”, ông nói.

Lời cảnh báo được đưa ra sau những thông tin cho rằng Ukraine đang sử dụng UAV tầm xa để tấn công các mục tiêu quan trọng của Nga, trong đó có các nhà máy lọc dầu và cơ sở hậu cần. Theo một cuộc điều tra của tờ Times tại Anh, UAV do hai công ty Anh sản xuất đã được sử dụng trong một số cuộc tấn công như vậy.

Trong đêm 18/8 và rạng sáng 19/8, Thị trưởng Moscow cho biết Ukraine đã phóng ít nhất 637 UAV về phía thủ đô Nga, trong đó 197 chiếc bị hệ thống phòng không Nga bắn hạ.

Bộ Quốc phòng Anh chưa xác nhận UAV do nước này sản xuất có được sử dụng để tấn công lãnh thổ Nga hay không.

Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự toàn diện tại Ukraine năm 2022, Moscow nhiều lần cảnh báo London và các đồng minh phương Tây khác của Kiev rằng việc cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine sẽ bị coi là một bước leo thang.

Tuy nhiên, sau cảnh báo mới nhất từ Đại sứ quán Nga, Thủ tướng Andy Burnham khẳng định chính phủ Anh sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraine “100%”.

“Đây là việc Anh làm đúng những gì chúng tôi đã tuyên bố từ lâu, đó là ủng hộ Ukraine 100% trước cuộc chiến bất hợp pháp do [Tổng thống Nga] Vladimir Putin phát động”, ông Burnham nói.

“Chúng tôi cung cấp hỗ trợ để Ukraine có thể tự vệ, và đó cũng là lập trường của Anh xuyên suốt cuộc xung đột này dưới các đời thủ tướng trước. Với tôi, lập trường đó vẫn không thay đổi. Chúng tôi không phải những người bạn chỉ xuất hiện khi thời tiết đẹp.”

Vậy tại sao Nga lại đưa ra cảnh báo nhằm vào Anh vào thời điểm này, và liệu nguy cơ xảy ra một cuộc đối đầu rộng hơn có thực sự gia tăng?

Anh đang cung cấp những trang thiết bị quân sự nào cho Ukraine?

Tháng 4, Bộ Quốc phòng Anh công bố gói hỗ trợ UAV lớn nhất từ trước tới nay dành cho Ukraine, với việc bắt đầu bàn giao ít nhất 120.000 UAV.

Gói hỗ trợ bao gồm “hàng nghìn UAV tấn công tầm xa, UAV tình báo và trinh sát, UAV hậu cần cùng các năng lực tác chiến trên biển”, theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Anh.

Đến tháng 6, London tiếp tục công bố gói tài chính trị giá 752 triệu bảng Anh (996 triệu USD), trong đó có cam kết cung cấp 150.000 UAV cho Ukraine trước cuối năm 2026.

Động thái này diễn ra sau cuộc gặp giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy và Thủ tướng Anh khi đó là Keir Starmer tại Phố Downing vào tháng 6/2025. Tại cuộc gặp, ông Zelenskyy thông báo hai nước sẽ bắt đầu hợp tác sản xuất UAV tầm xa.

Tuy nhiên, vai trò của Anh không chỉ giới hạn ở UAV.

Anh là quốc gia đầu tiên cam kết cung cấp cho Ukraine các xe tăng chiến đấu chủ lực hiện đại của phương Tây, cụ thể là Challenger 2, nhằm thay thế các xe tăng có nguồn gốc từ thời Liên Xô.

London cũng là nước đầu tiên cung cấp cho Kiev tên lửa hành trình tầm xa Storm Shadow, cho phép Ukraine tấn công các lực lượng Nga ở phía sau chiến tuyến.

Anh đồng thời tài trợ và cung cấp hàng nghìn tên lửa phòng không, tên lửa chống tăng, hệ thống pháo, xe bọc thép và phương tiện hỗ trợ, bên cạnh chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraine.

UAV hoặc linh kiện do Anh sản xuất đã được sử dụng ở đâu?

Ukraine đã gia tăng các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga trong năm nay, ngày càng tập trung vào các cơ sở công nghiệp quân sự và năng lượng.

Mục tiêu của Kiev là làm giảm nguồn thu từ dầu mỏ của Moscow, vốn đóng vai trò quan trọng trong việc tài trợ cho chiến tranh, đồng thời khiến người dân Nga cảm nhận rõ hơn tác động của cuộc xung đột bắt đầu từ tháng 2/2022.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết các UAV chứa linh kiện hoặc cấu hình có nguồn gốc từ Anh đã được sử dụng để tấn công các mục tiêu bên trong Nga, trong đó có Nhà máy Kamensky, một cơ sở thuộc tổ hợp công nghiệp quân sự Nga ở vùng Rostov.

BBC đưa tin những UAV này được sử dụng để tấn công các mục tiêu quân sự và công nghiệp, trong đó có các nhà máy lọc dầu và kho hàng của Wildberries, tập đoàn bán lẻ khổng lồ của Nga thường được ví như Amazon của nước này.

Trong những tuần gần đây, Ukraine đã nhiều lần tấn công các kho hàng của Wildberries. Kiev cho rằng những cơ sở này được sử dụng để cung cấp các linh kiện phục vụ quân đội Nga. Wildberries và Điện Kremlin bác bỏ cáo buộc trên.

Tuần trước, Wildberries buộc phải hạn chế đơn hàng sau khi UAV Ukraine tấn công một kho hàng của công ty tại Yekaterinburg, cách biên giới Ukraine 2.087 km. Ngày 19/8, một kho hàng khác của Wildberries ở phía đông Moscow cũng bị hư hại trong một cuộc tấn công bằng UAV.

Bên cạnh những mục tiêu đáng chú ý này, chiến tranh ngày càng tiến sát thủ đô Nga.

Trong đêm 16/8 và rạng sáng 17/8, Ukraine tiến hành một trong những cuộc tập kích đường không quy mô lớn nhất nhằm vào Nga, với 822 UAV được phóng đi, khiến 7 người thiệt mạng.

Thống đốc vùng Moscow khi đó mô tả đây là “một trong những cuộc tấn công bằng UAV quy mô lớn nhất trong thời gian gần đây”.

Nga ám chỉ điều gì khi nói về “hậu quả”?

Thủ tướng Burnham ngày 19/8 khẳng định Anh sẽ không lùi bước trong việc cung cấp hỗ trợ quân sự cho Ukraine.

Bộ trưởng Việc làm và Lương hưu Lilian Greenwood cũng tuyên bố Anh sẽ tiếp tục “sát cánh với Ukraine”, bất chấp cảnh báo từ Moscow.

“Người Nga cần hiểu rằng quyết tâm hỗ trợ những người bạn của chúng tôi ở Ukraine và cung cấp cho họ những trang thiết bị cần thiết vẫn hoàn toàn không lay chuyển”, bà nói với Sky News.

Đại sứ quán Nga tại Anh không nói rõ London có thể phải đối mặt với loại “hậu quả” nào.

Một khả năng là Nga có thể nhắm tới các lợi ích quân sự hoặc tình báo của Anh ở nước ngoài, hoặc gia tăng các cuộc tấn công mạng và những hình thức chiến tranh lai khác.

Liên minh châu Âu và Anh tháng trước đã công bố các biện pháp trừng phạt phối hợp nhằm vào Nga sau những cáo buộc về các hoạt động phá hoại kỹ thuật số trên khắp châu Âu.

Tuy nhiên, lời cảnh báo của Moscow cũng đặt ra một câu hỏi lớn hơn: Liệu Tổng thống Vladimir Putin có sẵn sàng tấn công Anh và chấp nhận nguy cơ NATO can thiệp hay không?

Ông Fedorov nói với BBC ngày 19/8 rằng Moscow có thể “coi Anh là một bên tham chiến”.

“Nga có quyền tấn công quốc gia đang hỗ trợ Ukraine”, ông nói trong chương trình Today của Radio 4.

“Từ góc nhìn cá nhân của tôi, không thể loại trừ bất cứ khả năng nào”, ông Fedorov nói. “Có rất nhiều người ở cấp cao tại Moscow cho rằng tất cả những doanh nghiệp có liên hệ với Ukraine đều có thể trở thành mục tiêu tấn công của Nga vì chúng được coi là các mục tiêu hợp pháp.”

Theo ông, các chuyên gia quân sự tại Moscow đang lập luận rằng Nga có thể tấn công Anh mà NATO sẽ không có phản ứng đáng kể.

“Họ nói: ‘Đừng lo, Nga có thể tấn công Anh và NATO sẽ không làm gì cả. Trump sẽ không cho phép NATO đáp trả’. Xét đến tình trạng bất ổn hiện nay trong NATO, hoàn toàn có khả năng NATO sẽ không hành động, chỉ đưa ra tuyên bố hoặc sử dụng Điều 4 chứ không phải Điều 5.”

“Ông Donald Trump vẫn là người nắm chìa khóa của NATO”, ông Fedorov nói thêm.

Điều 5 của Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương quy định một cuộc tấn công vũ trang nhằm vào một thành viên NATO sẽ được coi là cuộc tấn công nhằm vào toàn bộ liên minh.

Ông Trump nhiều lần đối đầu với NATO và từng cáo buộc các đồng minh không làm đủ để hỗ trợ cuộc chiến của Mỹ và Israel chống Iran.

Trong khi đó, Điều 4 của NATO quy định các thành viên sẽ tham vấn lẫn nhau khi bất kỳ nước nào cho rằng toàn vẹn lãnh thổ, độc lập chính trị hoặc an ninh của mình bị đe dọa. Tuy nhiên, Điều 4 không tự động dẫn tới hành động quân sự.

Theo Sky News, AJ