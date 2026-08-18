Hạ một binh sĩ tốn 3.032 USD: Ukraine tiết lộ chi phí mỗi đòn UAV đánh Nga

Ukraine lần đầu công bố chi phí trung bình cho các nhiệm vụ UAV đánh Nga trong tháng 6, cho thấy mỗi đòn đánh vào quân nhân Nga tốn khoảng 3.032 USD.

Ukraine đã tính toán chi phí trung bình cho các nhiệm vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào Nga, trong đó các đòn đánh khiến quân nhân Nga thương vong hiện có chi phí cao nhất.

Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 17/8, theo giờ địa phương, cho biết trong tháng 6, mỗi nhiệm vụ nhằm đánh trúng một quân nhân Nga tiêu tốn trung bình khoảng 3.032 USD.

Trong khi đó, chi phí để tấn công một phương tiện hoặc trang thiết bị quân sự của Nga vào khoảng 2.674 USD. Với các cơ sở hạ tầng, con số này chỉ khoảng 1.487 USD, chưa bằng một nửa chi phí trung bình để đánh trúng một quân nhân.

Những số liệu trên được công bố trong bối cảnh Ukraine nhiều năm qua tìm cách nâng cao hiệu quả chi phí của chiến tranh UAV. Năm 2024, các binh sĩ Ukraine từng cho biết họ phải chi khoảng 20.000 USD cho UAV để tiêu diệt một quân nhân Nga.

Theo các ước tính của phương Tây, Ukraine hiện khiến khoảng 30.000 quân nhân Nga thiệt mạng hoặc bị thương mỗi tháng. Tuy nhiên, đây là con số ước tính và rất khó kiểm chứng độc lập trong điều kiện chiến tranh.

Ukraine dùng AI và dữ liệu để tính “giá” của mỗi đòn đánh

Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết các số liệu mới được tổng hợp từ Mission Control, một hệ thống chỉ huy và kiểm soát kỹ thuật số được triển khai từ tháng 1, chuyên phân tích các nhiệm vụ do lực lượng UAV của nước này thực hiện.

Theo Kiev, hệ thống thu thập hơn 230.000 báo cáo mỗi tuần, với hơn 50.000 nhiệm vụ đã được ghi nhận.

Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết Mission Control không chỉ giúp lập kế hoạch và lưu trữ dữ liệu về các nhiệm vụ, mà còn cho phép quân đội đánh giá hiệu quả kinh tế của từng đòn đánh.

Theo tính toán của cơ quan này, trong tháng 6, mỗi 1 USD mà quân đội Ukraine chi cho các cuộc tấn công đã gây ra thiệt hại trị giá gần 5 USD cho phía Nga.

Ukraine đồng thời ước tính Nga phải chi khoảng 65.000 USD để duy trì một quân nhân.

“Trong mọi hạng mục, đối phương phải chịu chi phí cao hơn chúng ta nhiều lần”, Bộ Quốc phòng Ukraine tuyên bố.

Từ chiến trường giấy tờ sang hệ thống chỉ huy số

Mission Control là một phần trong nỗ lực của Ukraine nhằm số hóa quy trình chỉ huy vốn bị phân mảnh và phụ thuộc nhiều vào giấy tờ, qua đó cung cấp cho các chỉ huy một bức tranh tác chiến được đồng bộ hơn.

Hệ thống này là một mô-đun của DELTA, nền tảng quản lý chiến trường kỹ thuật số của Ukraine, nơi tập hợp dữ liệu từ UAV, báo cáo tiền tuyến và thông tin tình báo vệ tinh.

DELTA thường chỉ chấp nhận dữ liệu về một cuộc tấn công thành công khi kết quả được hỗ trợ bằng bằng chứng video. Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết hệ thống hiện xử lý hơn 75.000 luồng dữ liệu mỗi ngày.

Điều này cho phép Ukraine không chỉ biết một cuộc tấn công có thành công hay không, mà còn có thể theo dõi chi phí của vũ khí được sử dụng và giá trị của mục tiêu bị phá hủy hoặc làm hư hại.

Bộ Quốc phòng Ukraine cho rằng khả năng này giúp các đơn vị UAV nhanh chóng điều chỉnh cách thức tác chiến khi điều kiện trên chiến trường thay đổi.

Hàng nghìn cuộc tấn công UAV mỗi ngày

Tháng trước, Ukraine cho biết lực lượng của nước này đã sử dụng DELTA để ghi nhận khoảng 6.600 cuộc tấn công bằng UAV mỗi ngày trong tháng 6.

Nếu tính theo cả tháng, con số này tương đương khoảng 200.000 cuộc tấn công bằng UAV.

Việc Ukraine bắt đầu lượng hóa chi phí cho từng nhiệm vụ cho thấy chiến tranh UAV đang chuyển từ những hoạt động mang tính thử nghiệm sang một hệ thống tác chiến được quản lý bằng dữ liệu, trong đó chi phí, giá trị mục tiêu và hiệu quả của từng đòn đánh đều có thể được đưa vào quá trình ra quyết định.

Theo BI