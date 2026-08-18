Bộ kinh 357 năm tuổi gây sốt: Chỉ cần nhìn thấy có thể nhận “phước 7 kiếp”?

Bộ Tạng Kinh Long Tây Tạng 357 năm tuổi đang gây sốt tại Đài Loan với truyền thuyết kỳ lạ rằng người được nhìn thấy bộ kinh có thể nhận “phước lành 7 kiếp”.

Một bộ kinh Phật giáo khổng lồ có niên đại từ thế kỷ 17 đang gây sốt trên mạng xã hội Đài Loan (Trung Quốc), kéo theo một truyền thuyết kỳ lạ: chỉ cần được nhìn thấy bộ kinh này cũng có thể tích được phước lành cho bảy kiếp.

Bộ Tạng Kinh Long Tây Tạng (Tibetan Dragon Canon), một trong những bộ kinh đồ sộ và công phu nhất từng được chế tác dưới thời nhà Thanh (1644-1911), hiện là hiện vật nổi bật trong triển lãm “Tạng Kinh Long Tây Tạng: Bản giao hưởng của quyền lực đế quốc, đức tin và nghệ thuật trong thời kỳ hoàng kim” tại Bảo tàng Cố Cung Quốc gia ở Đài Bắc.

Truyền thuyết dân gian Trung Quốc về việc bộ kinh có thể mang lại “phước lành bảy kiếp” (qishi fubao) gần đây bất ngờ được hồi sinh trên mạng xã hội. Dù không thể xác định truyền thuyết này bắt nguồn từ đâu, nó đã nhanh chóng trở thành một hiện tượng lan truyền.

Một số người từng đến xem triển lãm thậm chí cho biết họ cảm nhận được một nguồn năng lượng mạnh mẽ và nổi da gà khi đứng trước những trang kinh được viết bằng mực vàng.

Bộ kinh khổng lồ được tạo ra cho Hoàng thái hậu

Bộ kinh gồm 108 quyển, hoàn thành vào năm 1669, chỉ hai năm sau khi Hoàng đế Khang Hy (1654-1722) cho khởi công theo lời thỉnh cầu của bà nội mình, Đại Hoàng thái hậu Hiếu Trang Văn (1613-1688).

Bà yêu cầu cháu trai tạo ra một bộ sưu tập viết bằng mực vàng, tập hợp toàn bộ những giáo lý của Đức Phật, hay kinh điển, được công nhận trong truyền thống Phật giáo Tây Tạng.

Mỗi quyển có kích thước khoảng 33 x 87,5 cm, gồm từ 300 đến 500 trang giấy từ thanh (ciqing) được nhuộm màu chàm đậm – loại giấy thường gắn với các biểu tượng tôn giáo. Những bộ kinh được viết bằng thứ mực vàng lấp lánh trên nền giấy xanh sẫm.

Không chỉ đồ sộ, bộ kinh còn được chế tác vô cùng cầu kỳ. Bìa phủ sơn mài được khắc các câu thần chú tiếng Phạn phiên âm, trang trí bằng những biểu tượng nhiều màu sắc nạm đá quý. Bên ngoài các quyển kinh còn có lớp vải bọc màu vàng được thêu công phu.

Theo các ghi chép thời Thanh, dự án này đòi hỏi nguồn tài chính khổng lồ, cùng sự tham gia của hàng loạt nghệ nhân bậc thầy và 171 vị tăng lữ được tuyển từ Mông Cổ và Tây Tạng.

Một trong những tấm bìa bảo vệ bên ngoài được sơn mài đỏ của bộ kinh. Trên bìa có khắc các câu thần chú Phật giáo. Ảnh: NPM

Toàn bộ quá trình chế tác tiêu tốn hơn 371.000 lượng bạc, tương đương khoảng 19 tấn bạc. Một phần đáng kể được sử dụng để mua nguyên liệu, trong đó có vàng dùng để chế tạo mực viết kinh.

Các ghi chép thời Thanh cho biết người đương thời tin rằng mực vàng sẽ không phai theo thời gian, trong khi những đặc tính thực vật của loại giấy được sử dụng sẽ giúp các trang kinh chống lại sự xuống cấp và côn trùng.

Ngày nay, Tạng Kinh Long Tây Tạng được đánh giá là một trong những bộ Kangyur – tuyển tập những lời dạy được ghi lại của Đức Phật – tráng lệ và được bảo tồn tốt nhất từng được chế tác.

Một kiệt tác tôn giáo hay biểu tượng chính trị?

Quy mô và vẻ đẹp của bộ kinh cũng phản ánh vị thế của người đứng sau dự án.

Một số sử gia cho rằng Đại Hoàng thái hậu Hiếu Trang Văn, vốn có nguồn gốc Mông Cổ, có thể đã xem bộ kinh như một “cây cầu” mang tính biểu tượng, gắn kết số phận tôn giáo và chính trị của giới tinh hoa Mãn Châu và Mông Cổ thông qua sự tôn kính chung đối với đức hạnh của hoàng đế.

Tuy nhiên, một giả thuyết khác lại cho rằng mục đích của bộ kinh chủ yếu mang tính cá nhân và tôn giáo.

Sau khi hoàn thành, Tạng Kinh Long Tây Tạng được đặt tại Cung Từ Ninh trong Tử Cấm Thành, nơi ở của Hoàng thái hậu. Khu vực này vốn không cho phép đàn ông ra vào, ngoại trừ thái giám.

Điều đó cho thấy bộ kinh có thể được tạo ra chủ yếu phục vụ các nghi lễ và lời cầu nguyện riêng tư, thay vì nhằm truyền tải một thông điệp chính trị công khai.

Lời tựa hoàng gia cho bộ sách Tạng Kinh Long Tây Tạng, do Hoàng đế Khang Hy viết. Ảnh: NPM.

Vì sao bộ kinh gắn với truyền thuyết “phước bảy kiếp”?

Trong Phật giáo, việc tự tay sao chép kinh điển được xem là một hành động mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc, giúp người thực hiện tích lũy công đức.

Từ nền tảng đó, câu chuyện về khả năng mang lại “phước bảy kiếp” của Tạng Kinh Long Tây Tạng đã nhanh chóng lan truyền trở lại trên mạng xã hội.

Thậm chí, một tin đồn cho rằng cựu lãnh đạo Đài Loan Trần Thủy Biển từng đề nghị được xem riêng bộ kinh ngay trước khi rời nhiệm sở vào năm 2008 cũng không làm giảm sức hút của truyền thuyết.

Điều đáng chú ý là việc được cho là từng tiếp cận bộ kinh cũng không giúp ông tránh khỏi việc sau đó bị kết án tù vì tội tham nhũng.

Hàng chục quyển kinh lần đầu cùng xuất hiện tại Đài Bắc

Triển lãm tại Bảo tàng Cố Cung Quốc gia ở Đài Bắc mang đến cơ hội hiếm có để công chúng cảm nhận trực tiếp quy mô của bộ kinh.

Trong đợt trưng bày thứ hai, nhiều quyển trong tổng số 108 quyển được giới thiệu cùng lúc. Triển lãm kéo dài đến ngày 8/11/2026.

Một phần của Tạng Kinh Long Tây Tạng cũng là bộ phận quan trọng trong bộ sưu tập thường trực của Chi nhánh phía Nam Bảo tàng Cố Cung Quốc gia tại Gia Nghĩa, Đài Loan, kể từ khi cơ sở này mở cửa năm 2015.

Tại đây, mỗi thời điểm chỉ có một quyển được trưng bày. Tuy nhiên, bảo tàng khẳng định trên mạng xã hội rằng quyển kinh duy nhất này vẫn “mạnh mẽ không kém” về giá trị và ý nghĩa.

Đến năm 2028, khi tòa nhà thứ hai của Chi nhánh phía Nam hoàn thành, toàn bộ 108 quyển dự kiến sẽ được chuyển tới đây và bảo quản trong một kho kính hiện đại.

Điều này sẽ cho phép công chúng lần đầu tiên có cơ hội quan sát gần như toàn bộ kiệt tác kinh điển này – và với những người tin vào truyền thuyết, có lẽ cả cơ hội nhận thêm “phước lành” cho nhiều kiếp sau.

Theo SCMP