Tập đoàn China Evergrande bị phạt 1,2 tỷ USD, ông chủ Hứa Gia Ấn lĩnh án chung thân

Theo Tân Hoa xã, ngày 20/8, Tòa án Trung cấp thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, đã công khai tuyên án sơ thẩm đối với Tập đoàn China Evergrande (Hằng Đại), Tập đoàn Bất động sản Evergrande và ông Hứa Gia Ấn.

Công ty bị phạt 1,2 tỷ USD, Hứa Gia Ấn nhận án chung thân

Theo phán quyết, China Evergrande Group bị áp dụng hình phạt đối với nhiều tội danh, với tổng mức phạt 8,82 tỷ nhân dân tệ (NDT), (khoảng 1,24 tỷ USD) Công ty bất động sản Evergrande (Evergrande Real Estate Group hay Hằng Đại địa sản) cũng bị phạt 7 tỷ NDT, tương đương (khoảng 980 triệu USD), tổng cộng hai công ty mẹ-con bị phạt 15,82 tỷ NDT (2,22 tỷ USD).

Đối với ông Hứa Gia Ấn, cựu Chủ tịch China Evergrande, tòa án áp dụng hình phạt tổng hợp đối với nhiều tội danh, tuyên tù chung thân, đồng thời tước quyền chính trị suốt đời và tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân.

Tòa cũng quyết định tiếp tục truy thu toàn bộ khoản thu nhập bất hợp pháp. Trường hợp số tiền thu hồi không đủ, các bị cáo phải chịu trách nhiệm hoàn trả phần còn thiếu.

Phán quyết này đánh dấu một bước ngoặt đáng chú ý trong vụ án liên quan đến đế chế bất động sản từng có thời điểm lớn nhất Trung Quốc của Hứa Gia Ấn, đồng thời cho thấy mức độ nghiêm khắc của cơ quan tư pháp Trung Quốc đối với những sai phạm bị cáo buộc tại Evergrande.

Qua xét xử, tòa xác định Hứa Gia Ấn là người thực tế kiểm soát China Evergrande, trực tiếp phụ trách toàn bộ hoạt động của tập đoàn, đồng thời quản lý và kiểm soát nhiều doanh nghiệp như Evergrande Real Estate, Evergrande Wealth và Evergrande Nanchang với hoạt động đầu tư trải rộng trong các lĩnh vực bất động sản, quản lý tài sản và tài chính.

Trong giai đoạn 2016–2021, Tập đoàn China Evergrande, Tập đoàn Bất động sản Evergrande và Hứa Gia Ấn đã vi phạm các quy định pháp luật, thực hiện gian lận tài chính kéo dài và trên quy mô lớn, thông qua việc thổi phồng tài sản và che giấu các khoản nợ. Các hành vi này bao gồm huy động vốn trái phép từ công chúng, lừa đảo huy động vốn, gian lận trong phát hành chứng khoán và vi phạm quy định về công bố thông tin quan trọng.

Tập đoàn China Evergrande từng là doanh nghiệp bất động sản hàng đầu Trung Quốc, lâm vào khủng hoảng thanh khoản nợ từ 2021. Ảnh: Getty.

Tập đoàn China Evergrande và Hứa Gia Ấn còn bị cáo buộc dùng hối lộ và các thủ đoạn khác để giành quyền kiểm soát một số tổ chức tài chính, sau đó rút trái phép và chuyển các nguồn vốn tín dụng, vốn bảo hiểm cho China Evergrande sử dụng. Những hành vi này cấu thành các tội như đưa hối lộ dưới danh nghĩa doanh nghiệp, cho vay trái quy định và sử dụng trái phép nguồn vốn.

Riêng Hứa Gia Ấn còn lợi dụng chức vụ Chủ tịch Bất động sản Evergrande, tổ chức thực hiện gian lận tài chính và chiếm đoạt tài sản của công ty dưới danh nghĩa chia cổ tức.

Phạm nhiều tội danh, mức độ đặc biệt nghiêm trọng

Tòa án kết luận các hành vi của China Evergrande và Hứa Gia Ấn đã cấu thành nhiều tội danh, gồm: huy động trái phép tiền gửi của công chúng, lừa đảo huy động vốn, cho vay trái pháp luật, gian lận phát hành chứng khoán, vi phạm quy định về công bố thông tin quan trọng và đưa hối lộ dưới danh nghĩa doanh nghiệp.

Ngoài ra, Hứa Gia Ấn còn phạm tội sử dụng trái phép nguồn vốn và lạm dụng chức vụ để chiếm đoạt tài sản, trong khi Bất động sản Evergrande phạm tội gian lận trong phát hành chứng khoán.

Theo nhận định của tòa, những hành vi phạm tội trên đã gây tổn hại nghiêm trọng đến trật tự của nền kinh tế thị trường, xâm phạm quyền và lợi ích về tài sản của Nhà nước cũng như các tổ chức, cá nhân, đồng thời làm ảnh hưởng đến tính liêm chính trong hoạt động công vụ của cán bộ nhà nước.

Đáng chú ý, tòa cho rằng số tiền liên quan đặc biệt lớn, tính chất và hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, gây ra những tổn thất kinh tế rất lớn và tác động tiêu cực nghiêm trọng đến xã hội. Vì vậy, các bị cáo cần bị xử lý nghiêm theo pháp luật.

Hứa Gia Ấn thời kỳ China Evergrande đang thịnh vượng. Ảnh: Getty.

Căn cứ vào tính chất, mức độ, tình tiết và hậu quả xã hội của các hành vi phạm tội, Tòa án thành phố Thâm Quyến đã đưa ra phán quyết như công bố.

Cùng ngày, Tòa án Trung cấp thành phố Thâm Quyến và Tòa án quận Nam Sơn, Thâm Quyến, cũng công khai tuyên án đối với các bị cáo liên quan đến China Evergrande trong các vụ án về huy động trái phép tiền từ công chúng, lừa đảo huy động vốn, sử dụng trái phép nguồn vốn và các hành vi phạm tội khác.

Theo phán quyết, 56 bị cáo, trong đó có Trăn Lập Đào, Kha Bằng, Hứa Đằng Hạc, Hứa Trí Kiện, Đỗ Lượng và Lương Đống…, bị tuyên các mức án từ 1 năm 10 tháng tù đến 18 năm tù, đồng thời bị phạt tiền hoặc tịch thu tài sản theo quy định.

Theo các quy định pháp luật và hướng dẫn tư pháp của Trung Quốc, việc bồi thường, hoàn trả các khoản thiệt hại cho người bị hại được ưu tiên thực hiện trước khi thi hành các hình phạt tiền và tịch thu tài sản.

Đây là một vụ án rất lớn và có ý nghĩa vượt ra ngoài bản thân Tập đoàn China Evergrande, vì nó không chỉ xử lý Hứa Gia Ấn mà còn liên quan đến cách tập đoàn này che giấu tình trạng tài chính thực tế trong nhiều năm, huy động tiền của nhà đầu tư và sử dụng hệ thống tài chính để duy trì đế chế bất động sản.

Điểm đáng chú ý là phán quyết ngày 20/8/2026 đã biến vụ China Evergrande từ một cuộc khủng hoảng doanh nghiệp thành một vụ án hình sự cấp cao, với Hứa Gia Ấn lĩnh án chung thân.

China Evergrande không chỉ “chết vì nợ”, mà câu chuyện đã được cơ quan tư pháp Trung Quốc định nghĩa là một vụ án hình sự liên quan đến gian lận tài chính, huy động vốn, chứng khoán, hối lộ và chiếm đoạt tài sản.

Vụ án gửi một thông điệp khá mạnh tới giới bất động sản và tài chính Trung Quốc: tăng trưởng bằng đòn bẩy quá mức đã là một chuyện; nhưng nếu doanh nghiệp liên tục che giấu tình trạng tài chính, làm sai lệch thông tin và huy động tiền bằng những phương thức bị pháp luật cấm, trách nhiệm có thể chuyển từ dân sự và kinh tế sang hình sự.

Theo Thepaper, Dongfang