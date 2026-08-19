Tập trận Mỹ-Hàn bị cắt giảm một nửa sau chỉ thị của ông Trump

Tập trận Ulchi Freedom Shield giữa Mỹ và Hàn Quốc có thể bị rút ngắn một nửa sau chỉ đạo của ông Trump, trong lúc Washington được cho là muốn nối lại đối thoại với Kim Jong Un.

Cuộc tập trận quân sự chung thường niên giữa Mỹ và Hàn Quốc dự kiến sẽ được rút ngắn khoảng một nửa, truyền thông Hàn Quốc đưa tin ngày 19/8, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu cắt giảm đáng kể mức độ tham gia của quân đội Mỹ.

Cuộc tập trận Lá chắn Tự do Ulchi (Ulchi Freedom Shield - UFS) bắt đầu từ ngày 17/8 và theo kế hoạch ban đầu sẽ kéo dài sang tuần tới.

Theo các đài KBS, MBC cùng các báo Kyunghyang và DongA, hai nước đồng minh dự kiến sẽ hoàn tất giai đoạn đầu mang tính phòng thủ trong tuần này, sau đó hủy hoặc hoãn giai đoạn thứ hai vốn bao gồm các hoạt động phản công.

Một số nội dung huấn luyện thực địa theo kế hoạch cũng được cho là sẽ bị hoãn hoặc hủy bỏ.

Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK) từ chối bình luận và chuyển câu hỏi cho Lầu Năm Góc. Bộ Quốc phòng Mỹ chưa lập tức phản hồi yêu cầu bình luận, trong khi Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng chưa đưa ra phản ứng.

Động thái cắt giảm được đưa ra sau khi ông Trump hôm 16/8 yêu cầu “giảm đáng kể” sự tham gia của Mỹ trong cuộc tập trận thường niên, đồng thời viện dẫn “mối quan hệ rất tốt” của ông với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

Triều Tiên lên án cuộc tập trận

Triều Tiên ngày 19/8 tiếp tục lên án cuộc tập trận, đồng thời tuyên bố nước này sẽ tiếp tục thực hiện quyền tự vệ trước những gì Bình Nhưỡng gọi là các mối đe dọa quân sự từ Washington và Seoul, hãng thông tấn nhà nước KCNA đưa tin.

Một bài bình luận của KCNA gọi Mỹ và Hàn Quốc là những “kẻ hiếu chiến”, cho rằng hai nước đang làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Bài bình luận không đề cập đến ông Trump, chỉ đạo của ông hay thông tin về kế hoạch cắt giảm quy mô cuộc tập trận.

Trong một diễn biến liên quan, tờ Wall Street Journal dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết ông Trump cũng đã thúc giục các trợ lý sắp xếp một cuộc gặp trực tiếp với ông Kim Jong-un sớm nhất có thể vào mùa thu năm nay.

Theo tờ báo, ông Trump đã thảo luận khả năng tổ chức cuộc gặp trong chuyến công du châu Á dự kiến vào tháng 11, nhân dịp tham dự Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Thâm Quyến, Trung Quốc.

Ông Trump hôm 18/8 cho biết ông Kim đã phản hồi những nỗ lực liên lạc từ phía mình, nhưng không tiết lộ nội dung hay hình thức liên lạc.

Bình Nhưỡng thường xuyên lên án các cuộc tập trận quân sự chung Mỹ - Hàn, coi đây là những cuộc diễn tập chuẩn bị cho một cuộc xâm lược. Trong khi đó, Washington và Seoul khẳng định các hoạt động này mang tính phòng thủ và cần thiết để duy trì khả năng sẵn sàng trước những mối đe dọa quân sự từ Triều Tiên.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung ngày 18/8 khẳng định cuộc tập trận Ulchi mang tính phòng thủ và Seoul không có ý định sử dụng hoạt động này để tấn công Triều Tiên hoặc làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo.

Sự không chắc chắn xoay quanh cuộc tập trận quân sự Mỹ - Hàn diễn ra trong bối cảnh Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tới Hàn Quốc ngày 19/8 và dự kiến ở lại đến ngày 20/8 để hội đàm.

Các cuộc thảo luận được cho là sẽ đề cập đến diễn biến trên bán đảo Triều Tiên cũng như những vấn đề an ninh khu vực.

Theo Reuters