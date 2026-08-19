Đa số người Mỹ cho rằng ông Trump hưởng lợi không phù hợp từ tiền mã hóa

Khảo sát Reuters/Ipsos cho thấy 69% người Mỹ tin lợi ích kinh doanh cá nhân ảnh hưởng đến quyết định của ông Trump, trong khi 63% cho rằng ông và gia đình hưởng lợi không phù hợp từ tiền mã hóa.

Đa số người Mỹ cho rằng Tổng thống Donald Trump và gia đình đã hưởng lợi không phù hợp từ lĩnh vực tiền mã hóa kể từ khi ông trở lại nắm quyền, đồng thời tin rằng các quyết định chính sách của ông chịu ảnh hưởng bởi những lợi ích kinh doanh cá nhân, theo khảo sát mới của Reuters/Ipsos.

Cuộc khảo sát kéo dài 4 ngày và kết thúc hôm 17/8 cho thấy một nửa số người ủng hộ đảng Cộng hòa cũng cho rằng ông Trump để các lợi ích kinh doanh tác động đến quyết định của mình. Đây là kết quả đáng chú ý đối với một tổng thống từng cam kết làm trong sạch tình trạng tham nhũng tại Washington.

Ông Trump sinh ra trong một gia đình kinh doanh bất động sản ở New York và biến tên tuổi của mình thành một thương hiệu toàn cầu trước khi bước vào chính trường. Năm ngoái, ông thu về hơn 1,4 tỷ USD từ các hoạt động kinh doanh tiền mã hóa của gia đình, trong đó có World Liberty Financial và đồng tiền mã hóa Trump meme coin – những tài sản kỹ thuật số mà ông công khai quảng bá.

Tháng 3/2025, chỉ hai tháng sau khi bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai, ông Trump đăng bài quảng bá đồng tiền mã hóa mang thương hiệu của mình trên mạng xã hội, gọi đây là “tuyệt vời nhất trong tất cả”.

Khoảng 63% người được hỏi cho rằng việc ông Trump và gia đình thu lợi từ những hoạt động này là không phù hợp, trong khi 32% cho rằng điều đó phù hợp và số còn lại không đưa ra câu trả lời.

Trong nhóm cử tri Cộng hòa, khoảng 3/10 cho rằng các thương vụ này không phù hợp, trong khi 7/10 cho rằng chúng hoàn toàn phù hợp.

Đảng Dân chủ thường xuyên nhấn mạnh các cáo buộc tham nhũng trong chính quyền Trump trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11, cuộc bầu cử sẽ quyết định đảng nào kiểm soát Quốc hội trong hai năm cuối nhiệm kỳ của ông. Trong khi đó, chính quyền Trump tuyên bố sẽ điều tra những cáo buộc tham nhũng tại các bang do đảng Dân chủ điều hành.

Ông Trump khẳng định kể từ khi trở lại Nhà Trắng, ông không trực tiếp tham gia điều hành hoạt động kinh doanh của gia đình và các khoản đầu tư của ông được quản lý độc lập. Trong nhiệm kỳ thứ hai, ông cũng thúc đẩy nhiều chính sách thân thiện với tiền mã hóa, sau khi tích cực tiếp cận nguồn tiền từ ngành công nghiệp này trong chiến dịch tranh cử.

Nhà Trắng bác bỏ mọi cáo buộc về xung đột lợi ích, cho rằng các khoản đầu tư của ông Trump được những tổ chức tài chính độc lập quản lý.

“Không có bất kỳ xung đột lợi ích nào”, phát ngôn viên Nhà Trắng Anna Kelly tuyên bố. “Tổng thống chỉ hành động vì lợi ích tốt nhất của người dân Mỹ.”

“Chưa từng có điều gì tương tự”

Tuy nhiên, các chuyên gia về đạo đức trong chính quyền tổng thống cho rằng sự giao thoa giữa hoạt động kinh doanh và quyền lực chính trị tại Nhà Trắng hiện nay là chưa từng có tiền lệ.

“Chúng ta chưa từng chứng kiến điều gì tương tự, ngay cả chính quyền Trump nhiệm kỳ đầu cũng không có nhiều lợi ích kinh doanh phức tạp như chính quyền Trump nhiệm kỳ hai”, Richard Painter, cựu luật sư hàng đầu về đạo đức của Tổng thống Cộng hòa George W. Bush, nhận định.

Khoảng 69% người Mỹ, trong đó có 2/3 cử tri độc lập và 9/10 cử tri Dân chủ, cho rằng lợi ích kinh doanh cá nhân đang ảnh hưởng đến các quyết định của ông Trump trên cương vị tổng thống.

Người Mỹ chia rẽ về việc liệu tình trạng tham nhũng dưới chính quyền Trump có nghiêm trọng hơn so với các tổng thống gần đây hay không. Phần lớn cử tri Dân chủ cho rằng tham nhũng gia tăng, trong khi phe Cộng hòa chia rẽ gần như ở giữa: 56% cho rằng tình trạng này ít nhất đã được cải thiện phần nào, còn số còn lại cho rằng nó không thay đổi hoặc thậm chí tệ hơn.

“Điều đó đáng lo ngại”, Thomas Schmidt, một nhân viên kiểm soát giao thông đã nghỉ bán thời gian ở Cudahy, Wisconsin, nói. Ông từng bỏ phiếu cho Trump năm 2024 nhưng ngày càng thất vọng với tổng thống trong năm nay.

“Ông ấy nên quan tâm đến nhiệm kỳ tổng thống của mình hơn là các hoạt động kinh doanh”, Schmidt nói.

Schmidt cho biết những mối lo lớn nhất của ông hiện nay là khả năng kiểm soát lạm phát của Trump và việc Mỹ chưa thể thoát khỏi cuộc chiến với Iran mà chính quyền Washington đã góp phần khởi động.

Tuy nhiên, ông không cho rằng Trump khác biệt với các tổng thống khác trong việc để hoạt động kinh doanh giao thoa với chính trị.

“Tôi nghĩ tổng thống nào cũng từng làm điều gì đó tương tự”, ông nói.

Trước chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016, ông Trump từng vận động tranh cử với cam kết chống tham nhũng tại Washington, thường được ông gọi bằng khẩu hiệu “drain the swamp” – “rút cạn đầm lầy”.

Quan điểm của công chúng về việc ông Trump và gia đình làm giàu cá nhân có thể ảnh hưởng đến đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11, qua đó quyết định quyền kiểm soát Quốc hội trong hai năm cuối nhiệm kỳ của ông.

Người Mỹ cho rằng tham nhũng tồn tại ở nhiều cấp độ chính quyền. Khoảng 4/10 cử tri Dân chủ cho biết họ cực kỳ tức giận trước tình trạng này, so với 1/4 cử tri Cộng hòa.

Khi được hỏi đảng nào tham nhũng hơn, 41% chỉ vào đảng Dân chủ, trong khi 49% cho rằng đó là đảng Cộng hòa.

Cuộc khảo sát Reuters/Ipsos được thực hiện trực tuyến với 1.166 người trưởng thành trên toàn nước Mỹ từ ngày 14 đến 17/8. Biên độ sai số là 3 điểm phần trăm đối với toàn bộ cử tri Mỹ và 5 điểm phần trăm đối với các nhóm Dân chủ, Cộng hòa và độc lập.

Theo Reuters