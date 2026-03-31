Đổi thói quen đi lại, người dân Hà Nội tìm thấy phương án thuận tiện, tiết kiệm kinh tế

Biến động giá nhiên liệu đang thúc đẩy người dân Hà Nội thay đổi thói quen đi lại, ưu tiên giao thông công cộng như tàu điện, xe buýt để giảm chi phí và tránh áp lực ùn tắc.

Di chuyển bằng tàu điện vừa thoải mái, lại tiết kiệm

Từ đầu tháng 3, để hạn chế sử dụng nhiên liệu hóa thạch như xăng dầu, giảm chi phí sinh hoạt, nhiều người dân Hà Nội bắt đầu thay đổi thói quen đi lại, chuyển từ xe cá nhân sang phương tiện công cộng. Xu hướng này không chỉ giúp tiết kiệm chi phí mà còn góp phần hình thành thói quen di chuyển thân thiện môi trường.

Khảo sát của VietTimes những ngày gần đây cho thấy vào giờ cao điểm, tại các ga tàu điện như Cát Linh – Hà Đông hay Nhổn – Cầu Giấy, dòng người lên xuống liên tục vào giờ tan tầm rất đông, tạo nên nhịp di chuyển nhanh và ngày càng quen thuộc.

Vào các khung giờ cao điểm, tàu điện trên cao đông kín hành khách.

Chị Nguyễn Mỹ Linh (phường Xuân Phương, Hà Nội) cho biết khi giá xăng dầu thế giới biến động vì xung đột ở Trung Đông, vợ chồng chị quyết định để ô tô ở nhà, chuyển sang sử dụng phương tiện công cộng. Hàng ngày, chị đi làm ở Cầu Giấy bằng tàu điện. Chồng chị đi tàu đến ga Cầu Giấy, sau đó tiếp tục di chuyển bằng xe buýt tới nơi làm việc trên phố.

“Đi tàu ổn định thời gian, không lo tắc đường, chi phí cũng hợp lý nên vợ chồng tôi mua luôn vé tháng. Đi lại nhẹ nhàng hơn, đỡ tốn tiền xăng mà cũng không mệt như trước”, chị Linh nói.

Tương tự, anh Trần Minh Quân (Hoài Đức) cho hay trước đây chỉ đi metro vào cuối tuần, nhưng hiện đã sử dụng cả trong ngày làm việc.

“Giờ cao điểm đông hơn rõ, nhưng tàu chạy đều, không phải chờ lâu nên vẫn thuận tiện”, anh chia sẻ.

Ngày càng nhiều người lựa chọn tàu điện là phương tiện đi lại hàng ngày.

Trong khi đó, chị Minh Hằng (Hà Đông) chia sẻ giữa biến động về năng lượng, chị chuyển sang sử dụng phương tiện công cộng, phương tiện xanh và cảm thấy đó là quyết định hợp lý ở cả khía cạnh di chuyển, lẫn kinh tế.

“Sau đó tôi chuyển sang đi tàu điện, thấy chủ động hơn và đỡ áp lực chi phí”, chị cho biết.

Nhiều hành khách cũng kỳ vọng thời gian tới, hệ thống giao thông công cộng sẽ tiếp tục được kết nối đồng bộ hơn, qua đó thu hút thêm người dân từ bỏ phương tiện cá nhân.

Lượng khách đi tàu điện trên cao tăng 9%

Giao thông công cộng lên ngôi giữa áp lực chi phí.

Trao đổi với VietTimes, đại diện Hà Nội Metro cho biết số liệu vận hành cho thấy xu hướng này khá rõ. Trong những ngày đầu tháng 3/2026, lượng hành khách duy trì ổn định ở mức 72.000–76.000 lượt mỗi ngày, bình quân khoảng 74.000 lượt.

Tuy nhiên, từ ngày 10/3, khi giá nhiên liệu trên thế giới biến động vì xung đột ở Trung Đông, sản lượng khách đã tăng lên hơn 81.000 lượt, cao hơn gần 7.300 lượt, tương đương hơn 9%. Ngày 11/3, lượng khách tiếp tục duy trì ở mức gần 80.000 lượt.

"Số liệu cho thấy khi chi phí sử dụng phương tiện cá nhân tăng lên, người dân đã có xu hướng chuyển sang sử dụng các phương tiện giao thông công cộng trong đó có Metro", đại diện Metro thông tin.

Người dân sử dụng tàu điện trên cao để di chuyển có xu hướng tăng.

Theo đại diện đơn vị vận hành, hành khách tập trung đông nhất vào hai khung giờ cao điểm: buổi sáng từ 6h30 đến 9h và buổi chiều từ 16h30 đến 19h30. Ngoài các khung giờ này, lượng khách vẫn duy trì ổn định.

“Từ ngày 8/2, chúng tôi đã điều chỉnh kéo dài khung giờ cao điểm sáng và chiều, đồng thời duy trì tần suất khoảng 6 phút mỗi chuyến để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao”, đại diện Hà Nội Metro cho biết. ​ Theo đó, khung giờ cao điểm được mở rộng từ 6h30–9h (trước đây đến 8h30) và từ 16h30–19h30 (trước đây đến 18h30), nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu di chuyển của hành khách.

Về dài hạn, đơn vị cho biết đã triển khai hệ thống cổng soát vé ứng dụng giải pháp định danh, xác thực điện tử và sinh trắc học trên cả hai tuyến đường sắt đô thị. Hệ thống hỗ trợ đa dạng hình thức vé và thanh toán điện tử thông qua ứng dụng Hà Nội Metro. Hành khách có thể sử dụng mã QR, thẻ VISA, thẻ đồng thương hiệu MeGO hoặc các ví điện tử như MoMo, ShopeePay, Viettel Money, VNPT Money.

Ngoài yếu tố vận hành, Hà Nội Metro cũng đã phối hợp với các đơn vị vận tải hành khách như xe buýt, xe buýt điện, Grab, Be, Xanh SM, xe đạp Trí Nam để tăng cường kết nối với nhà ga, giúp hành khách tiếp cận các nhà ga thuận tiện hơn.

Đại diện doanh nghiệp kỳ vọng, trong bối cảnh chi phí đi lại bằng phương tiện cá nhân biến động, metro sẽ ngày càng trở thành lựa chọn quen thuộc của người dân, góp phần giảm ùn tắc và thúc đẩy giao thông công cộng bền vững.