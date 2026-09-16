Đối tác của Vingroup tại Hạ Long Xanh hút 16.000 tỷ đồng trái phiếu chỉ trong 3 tháng

Chỉ trong ba tháng, Công ty CP Phát triển Bất động sản Hưng Long đã huy động 16.000 tỷ đồng từ trái phiếu riêng lẻ, đều do Công ty CP Chứng khoán Kỹ thương là tổ chức lưu ký.

Theo công bố trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty CP Phát triển Bất động sản Hưng Long (sau đây gọi tắt là Bất động sản Hưng Long) vừa phát hành 20.000 trái phiếu mã HULL12603, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị 2.000 tỷ đồng. Lô trái phiếu có lãi suất 10%/năm, kỳ hạn 3 năm, đáo hạn vào ngày 10/9/2026.

Trước đó, ngày 28/8, Bất động sản Hưng Long hoàn tất huy động lô trái phiếu trị giá 7.000 tỷ đồng, mã HULL12602, lãi suất 10,6%/năm, kỳ hạn 84 tháng, đáo hạn vào năm 2033. Hồi cuối tháng 6, công ty cũng phát hành lô HUL32601 giá trị 7.000 tỷ đồng với lãi suất 10%/năm, kỳ hạn 1 năm.

Như vậy, chưa đầy ba tháng, công ty này đã "hút" về 16.000 tỷ đồng từ kênh trái phiếu.

Bất động sản Hưng Long thành lập ngày 15/5/2024 với vốn điều lệ 20 tỷ đồng, hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Cơ cấu cổ đông sáng lập gồm: Công ty TNHH Bất động sản Phương Đông Hà Nội sở hữu 98% vốn điều lệ, còn lại là cổ đông Dương Đình Phú và Trần Thị Huế mỗi người nắm 1% vốn.

Đến ngày 5/6/2026, công ty tăng mạnh vốn điều lệ lên 2.820 tỷ đồng. Ít lâu sau, ngày 25/6, vốn điều lệ tiếp tục tăng mạnh lên 6.520 tỷ đồng, gấp 326 lần mức ban đầu. Trong đó, Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh và Phát triển Thương mại Việt An nắm 99,98% vốn.

Thông tin VietTimes có được, Bất động sản Hưng Long là đối tác hợp tác kinh doanh chiến lược với Công ty CP Tập đoàn Masterise. Bất động sản Hưng Long đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục pháp lý nhận chuyển nhượng một phần diện tích trong Phân khu thấp tầng của Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh (dự án Hạ Long Xanh), do liên danh Tập đoàn Vingroup - Công ty CP Vinhomes (liên danh nhà đầu tư) làm chủ đầu tư, tại các phường: Tuần Châu, phường Đông Mai và phường Hà An, tỉnh Quảng Ninh.

Về tình hình kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2026, Bất động sản Hưng Long lãi trước thuế 31 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ lãi 673 triệu đồng.

Tại ngày 30/06/2026, vốn chủ sở hữu của Bất động sản Hưng Long đạt 6.546 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư của chủ sở hữu chiếm 6.520 tỷ đồng. Tổng nợ phải trả đạt 18.795 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ vỏn vẹn 73 triệu đồng. Cơ cấu nợ phải trả gồm: 7.000 tỷ đồng là nợ vay từ phát hành trái phiếu, còn 11.858 tỷ đồng là nợ phải trả khác.

Quy mô nợ tăng kéo theo tổng tài sản lên 25.341 tỷ đồng. Hệ số nợ phải trả trên tổng tài sản ở mức 0,7 lần, dư nợ trái phiếu tương đương 1,1 lần vốn chủ sở hữu. Khả năng thanh toán ngắn hạn và thanh toán nhanh 2,8 lần. Hiệu quả sinh lời vẫn ở mức thấp khi ROA và ROE lần lượt chỉ đạt 0,1% và 0,4%.