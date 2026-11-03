Doanh nghiệp công nghệ Việt vào nhóm nhà cung cấp AI chủ chốt toàn cầu

Tập đoàn Công nghệ CMC vừa được IDC MarketScape xếp vào nhóm nhà cung cấp chủ chốt trong lĩnh vực AI và điện toán đám mây toàn cầu giai đoạn 2026-2027.

Ngày 3/11, CMC dẫn báo cáo đánh giá các nhà cung cấp dịch vụ công nghệ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) và điện toán đám mây chuyên biệt theo ngành trên phạm vi toàn cầu và cho biết đang nằm trong nhóm các nhà cung cấp chủ chốt được đánh giá trong lĩnh vực này.

Việc được xếp vào nhóm “Major Players” phản ánh vị trí của CMC trong phạm vi đánh giá về dịch vụ AI và điện toán đám mây chuyên biệt theo ngành của IDC.

Ở mảng trí tuệ nhân tạo, CMC phát triển hệ sinh thái C-OpenAI với hơn 25 công nghệ AI lõi, gồm xử lý ngôn ngữ tự nhiên, thị giác máy tính, mô hình ngôn ngữ lớn và xử lý giọng nói.

Các công nghệ này được ứng dụng trong một số sản phẩm như CLEX - trợ lý ảo pháp lý hỗ trợ tra cứu, rà soát văn bản pháp luật và C-Agent - trợ lý ảo hỗ trợ người dân tra cứu thủ tục hành chính, tiếp cận thông tin pháp luật.

Trong lĩnh vực điện toán đám mây, CMC Cloud cung cấp các mô hình public cloud, private cloud và hybrid cloud. Hệ thống hạ tầng của nền tảng có ba trung tâm dữ liệu tại Việt Nam, được thiết kế theo tiêu chuẩn Uptime Tier III, hướng tới đáp ứng yêu cầu về bảo mật, tuân thủ và chủ quyền dữ liệu của doanh nghiệp.

CMC cũng triển khai hoạt động tại thị trường quốc tế thông qua CMC Global, với các dịch vụ tư vấn công nghệ, phát triển phần mềm và tích hợp hệ thống tại nhiều quốc gia.

Tập đoàn CMC cho biết định hướng tiếp tục đầu tư phát triển các giải pháp AI chuyên biệt theo ngành, mở rộng hợp tác tại những thị trường trọng điểm, hướng tới mục tiêu trở thành tập đoàn công nghệ toàn cầu dẫn đầu về chuyển đổi AI.