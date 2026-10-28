Lãnh đạo CMC TS nêu 2 trọng tâm để Việt Nam làm chủ AI

Ví von AI như một chiếc xe cần động cơ mạnh và phanh tốt, ông Lê Minh nhấn mạnh phát triển AI cũng cần song hành với cơ chế kiểm soát, nguyên tắc sử dụng và trách nhiệm trong quá trình triển khai.

Ngày 28/10, Tập đoàn CMC thông tin tại phiên chuyên đề “Năng lực tự chủ AI (AI Sovereign)” trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 tại TP. HCM, ông Lê Minh, Giám đốc Công nghệ Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC (CMC TS) chia sẻ góc nhìn về hạ tầng, dữ liệu, công nghệ và quản trị AI trong bối cảnh Việt Nam thúc đẩy chuyển đổi AI.

Ông Lê Minh đề xuất TP.HCM thúc đẩy hợp tác, xác định bài toán thực tiễn và tạo điều kiện để doanh nghiệp công nghệ tham gia. Ảnh: CMC.

Theo ông Lê Minh, cần 2 trọng tâm để Việt Nam từng bước làm chủ AI, từ hạ tầng công nghệ, dữ liệu đến năng lực phát triển và quản trị các hệ thống AI.

Thứ nhất là phát triển hạ tầng công nghệ, bao gồm năng lực tính toán hiệu năng cao, trung tâm dữ liệu và hạ tầng truyền dẫn. Đây là nền tảng phục vụ nghiên cứu, huấn luyện và triển khai các mô hình AI.

Thứ hai là phát triển và làm chủ các công nghệ AI do doanh nghiệp Việt Nam nghiên cứu, xây dựng, đáp ứng nhu cầu cụ thể của thị trường và xã hội. Một ví dụ được ông đề cập là các trợ lý AI phục vụ lĩnh vực pháp lý.

CMC trình diễn hệ sinh thái công nghệ và các giải pháp AI C-Product hướng tới nhu cầu thực tiễn của cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và đô thị thông minh. Ảnh: CMC.

Tuy nhiên, tự chủ AI không chỉ dừng ở việc làm chủ công nghệ. Theo đại diện CMC, năng lực quản trị, kiểm soát dữ liệu và bảo đảm hạ tầng cũng là những yếu tố quan trọng.

Ông ví AI như một chiếc xe: động cơ cần đủ mạnh để vận hành hiệu quả, nhưng hệ thống phanh cũng phải tốt để kiểm soát và bảo đảm an toàn. Tương tự, phát triển AI cần song hành với cơ chế kiểm soát, nguyên tắc sử dụng và trách nhiệm trong quá trình triển khai.

AI đang ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong đời sống, doanh nghiệp và khu vực công. Tuy nhiên, theo ông Lê Minh, khi triển khai AI ở quy mô tổ chức, việc sử dụng công nghệ cần đi kèm cơ chế quản trị rõ ràng, quy trình kiểm soát đầu ra và nguyên tắc vận hành phù hợp.

Đây là những yếu tố giúp nâng cao độ tin cậy, hạn chế rủi ro và phát huy hiệu quả của AI. Công nghệ có thể tạo ra nhiều khả năng mới, nhưng để đưa vào vận hành thực tế, các tổ chức cần xác định rõ cách thức kiểm soát và trách nhiệm trong quá trình sử dụng.

"Để thúc đẩy hệ sinh thái AI, TP.HCM cần tiếp tục xây dựng cơ chế hợp tác cởi mở, xác định những bài toán thực tiễn cần giải quyết và tạo điều kiện để doanh nghiệp công nghệ tham gia.

Sự kết hợp giữa bối cảnh, dữ liệu và quy trình của khu vực công với năng lực nghiên cứu, phát triển và triển khai của doanh nghiệp có thể góp phần đưa các giải pháp AI vào thực tiễn hiệu quả hơn", ông Minh nói.

Đại diện CMC cho biết đang thúc đẩy phát triển hạ tầng số, công nghệ chiế lược và các sản phẩm AI do người Việt làm chủ theo chiến lược AI-X và định hướng “Make in Vietnam - Made by CMC".