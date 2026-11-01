Từ bệnh viện đến nghị trường, công nghệ hỗ trợ giải quyết những bài toán thực tiễn

Từ rút ngắn thời gian chờ khám bệnh, hỗ trợ đại biểu Quốc hội xử lý tài liệu đến phát hiện thiếu hàng tại điểm bán, ba giải pháp số của Viettel Solutions cho thấy hiệu quả ứng dụng công nghệ trong thực tiễn.

Ba giải pháp của Viettel Solutions gồm Viettel Smart Hospital, ứng dụng Quốc hội 2.0 và Viettel Tessel AI vừa được vinh danh tại Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam (VDA) 2026, hạng mục Sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số xuất sắc, chứng minh công nghệ số đang tạo ra những thay đổi cụ thể trong hoạt động của cơ quan nhà nước, bệnh viện và doanh nghiệp.

Giảm thời gian chờ, hạn chế sai sót trong khám chữa bệnh

Trong hoạt động y tế, một quy trình khám chữa bệnh thường liên quan đến nhiều bộ phận và hệ thống nghiệp vụ. Thông tin từ khâu tiếp đón, khám lâm sàng, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh đến điều trị và thanh toán cần được kết nối liên tục. Việc thiếu liên thông không chỉ làm tăng khối lượng công việc hành chính mà còn ảnh hưởng đến thời gian phục vụ người bệnh.

Đoàn nghiệp vụ thẩm định việc sử dụng và lưu trữ hồ sơ trên Bệnh án điện tử trên Viettel Smart Hospital ở bệnh viện 354 (Hà Nội). Ảnh: Mai Anh.

Viettel Smart Hospital được phát triển theo hướng giải quyết bài toán này thông qua một hệ sinh thái y tế số tích hợp các hệ thống quản lý bệnh viện, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, bệnh án điện tử và kho dữ liệu y tế, vận hành trên nền tảng Viettel Cloud.

Thay vì xử lý thông tin phân tán, giải pháp cho phép kết nối dữ liệu xuyên suốt quá trình khám chữa bệnh, giảm nhập liệu trùng lặp, từng bước hạn chế sử dụng hồ sơ giấy và phim chụp. Nhờ đó, nhân viên y tế có thể tiếp cận thông tin thuận tiện hơn, bệnh viện giảm các thao tác thủ công trong quản lý và điều hành.

Theo Viettel Solutions, Viettel Smart Hospital hiện được ứng dụng tại hơn 400 cơ sở y tế thuộc 20/34 tỉnh, thành phố. Hệ thống bệnh án điện tử được sử dụng tại gần 200 bệnh viện, trong đó có 25 bệnh viện quân đội.

Hiệu quả ứng dụng được thể hiện qua những chỉ số gắn trực tiếp với hoạt động khám chữa bệnh: giảm 20% sai sót y khoa, giảm 30% thời gian chờ của người bệnh và tăng 20% hiệu suất làm việc. Sai sót trong xuất toán bảo hiểm y tế giảm 10 lần, trong khi chi phí in ấn và lưu trữ hồ sơ giấy giảm 90%.

Về năng lực công nghệ, giải pháp đáp ứng các tiêu chí bệnh viện thông minh từ mức 6 trở lên theo yêu cầu của Bộ Y tế. Hệ thống tích hợp 9 nhóm với 183 quy tắc cảnh báo sớm lỗi dữ liệu, hỗ trợ hạn chế sai sót trong quá trình xử lý hồ sơ bảo hiểm y tế.

Đáng chú ý, thiết kế theo mô-đun cho phép bệnh viện nâng cấp hoặc thay thế từng phân hệ mà không phải dừng toàn bộ hệ thống. Điều này giúp cơ sở y tế có thể từng bước mở rộng năng lực số theo nhu cầu và điều kiện vận hành thực tế.

Đưa AI vào nghị trường, hỗ trợ đại biểu xử lý thông tin

Nếu ở bệnh viện, yêu cầu đặt ra là kết nối dữ liệu và tối ưu quy trình khám chữa bệnh thì tại nghị trường, bài toán là giúp đại biểu Quốc hội tiếp cận nhanh chóng khối lượng lớn tài liệu, thông tin và thực hiện các nghiệp vụ trong kỳ họp một cách thuận tiện, chính xác.

Ứng dụng Quốc hội 2.0 được bổ sung các tính năng trí tuệ nhân tạo như tóm tắt văn bản, trợ lý ảo hỏi đáp, chuyển văn bản thành giọng nói tiếng Việt và hỗ trợ tạo báo cáo. Ảnh: VTS.

Ứng dụng Quốc hội 2.0 do Văn phòng Quốc hội chủ trì, Viettel phối hợp nghiên cứu và phát triển, được xây dựng nhằm hỗ trợ đại biểu Quốc hội trong các kỳ họp Quốc hội và phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Thông qua thiết bị cá nhân, đại biểu có thể truy cập tài liệu điện tử, theo dõi chương trình họp, đăng ký phát biểu, gửi ý kiến và thực hiện biểu quyết. Những công việc trước đây gắn với nhiều tài liệu giấy và thao tác thủ công được đưa lên môi trường số, góp phần hình thành mô hình kỳ họp không giấy tờ.

Ở phiên bản 2.0, ứng dụng được bổ sung các tính năng trí tuệ nhân tạo như tóm tắt văn bản, trợ lý ảo hỏi đáp, chuyển văn bản thành giọng nói tiếng Việt và hỗ trợ tạo báo cáo. Đây là những công cụ có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh đại biểu phải xử lý lượng lớn văn bản, tài liệu phục vụ hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Ứng dụng cũng tích hợp dữ liệu với các hệ thống chuyên ngành khác của Quốc hội như quản lý ý kiến cử tri, bình dân học vụ số, chương trình giám sát, lập pháp... Qua đó, đại biểu có thêm điều kiện tiếp cận thông tin từ nhiều nguồn trên cùng môi trường làm việc.

Với một hệ thống phục vụ hoạt động của cơ quan quyền lực nhà nước, bảo mật dữ liệu là yêu cầu đặc biệt quan trọng. Mô hình AI được triển khai trên Viettel Cloud nhằm đáp ứng yêu cầu kiểm soát dữ liệu nghiệp vụ. Hệ thống được thiết kế với độ sẵn sàng 99,99%, có phương án dự phòng thảm họa và phát triển theo quy trình bảo mật; đồng thời trải qua kiểm thử xâm nhập trước khi vận hành.

Ứng dụng đã được sử dụng tại Kỳ họp thứ 9, thứ 10 của Quốc hội khóa XV và Kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa XVI. Trên cơ sở kết quả triển khai, Văn phòng Quốc hội định hướng thí điểm mở rộng ứng dụng cho Hội đồng nhân dân tại 34 tỉnh, thành phố.

Tại Hải Phòng, một số HĐND cấp phường đã triển khai sớm, bước đầu ghi nhận hiệu quả trong giảm sử dụng giấy tờ và rút ngắn thời gian điều hành.

Phát hiện thiếu hàng trên kệ trong 3-5 giây

Trong ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG), việc kiểm tra tình trạng trưng bày, độ sẵn có của sản phẩm và mức độ tuân thủ chương trình bán hàng tại hàng nghìn điểm bán là công việc tốn nhiều nhân lực. Nếu phụ thuộc vào kiểm tra trực tiếp và tổng hợp thủ công, doanh nghiệp khó có được dữ liệu đầy đủ, kịp thời để điều chỉnh hoạt động phân phối.

Tessel AI tích hợp với Viettel DMS và có khả năng kết nối linh hoạt với các hệ thống ERP, CRM, BI thông qua API. Ảnh: VTS.

Viettel Tessel AI được phát triển để giải quyết bài toán này bằng AI thị giác máy tính. Nền tảng có khả năng tự động nhận diện sản phẩm, kiểm tra trưng bày, phát hiện tình trạng thiếu hàng và dấu hiệu bất thường tại điểm bán. Hình ảnh từ thực địa được chuyển thành dữ liệu quản trị, giúp doanh nghiệp theo dõi hoạt động phân phối, tối ưu chương trình Trade Marketing (tiếp thị thương mại) và đưa ra quyết định kịp thời.

Tessel AI tích hợp với Viettel DMS, đồng thời có khả năng kết nối linh hoạt với các hệ thống ERP, CRM, BI thông qua API. Nhờ đó, dữ liệu kiểm tra tại điểm bán có thể được đưa vào hệ thống quản trị chung của doanh nghiệp, thay vì tồn tại dưới dạng hình ảnh riêng lẻ.

Trao đổi với VietTimes, lãnh đạo Viettel Solutions cho biết giải pháp đạt độ chính xác tổng thể trên 95%, xử lý hình ảnh trong 3-5 giây, thay thế quy trình kiểm tra và tổng hợp thủ công có thể kéo dài nhiều ngày. Việc ứng dụng nền tảng giúp doanh nghiệp giảm khoảng 30% chi phí kiểm tra, cải thiện 8-12% chỉ số hàng sẵn có trên kệ và nâng tỷ lệ hình ảnh được kiểm chứng từ khoảng 50% lên gần 100%.

Được thương mại hóa từ năm 2023, Tessel AI đã được ứng dụng tại các doanh nghiệp lớn như Nutifood, 3A Nutrition (Abbott Việt Nam) và Cholimex Food. Nền tảng phục vụ hoạt động quản trị trên mạng lưới hàng trăm nghìn điểm bán, xử lý hàng triệu hình ảnh mỗi tháng, đáp ứng yêu cầu vận hành quy mô lớn của ngành FMCG.

Một điểm đáng chú ý là khả năng thích ứng với đặc thù thị trường Việt Nam, đặc biệt tại kênh phân phối truyền thống, nơi điều kiện thiết bị, ánh sáng và kết nối giữa các điểm bán rất đa dạng.

Việc kết hợp AI với bộ quy tắc nghiệp vụ linh hoạt cho phép doanh nghiệp điều chỉnh tiêu chí trưng bày, chương trình bán hàng và cập nhật danh mục sản phẩm theo nhu cầu thực tế, qua đó tối ưu thời gian triển khai và chi phí vận hành.

Công nghệ chỉ có giá trị khi tạo ra hiệu quả thực tiễn

Từ bệnh viện, nghị trường đến mạng lưới bán lẻ, ba giải pháp của Viettel Solutions cho thấy công nghệ số có thể tham gia trực tiếp vào những khâu công việc cụ thể: giảm thao tác thủ công, rút ngắn thời gian xử lý, nâng cao khả năng kiểm soát và hỗ trợ ra quyết định dựa trên dữ liệu.

Điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở việc ứng dụng những công nghệ mới như điện toán đám mây, AI hay thị giác máy tính mà còn ở khả năng đưa các công nghệ này vào môi trường vận hành thực tế, đáp ứng yêu cầu riêng của từng lĩnh vực.

"Việc được vinh danh tại Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2026 ghi nhận những nỗ lực đưa công nghệ vào giải quyết các bài toán thực tiễn của Viettel Solutions. Qua đó, các giải pháp cũng cho thấy một hướng tiếp cận quan trọng của chuyển đổi số: lấy hiệu quả vận hành, chất lượng phục vụ và giá trị mang lại cho người sử dụng làm thước đo", đại diện Viettel Solutions nói thêm.