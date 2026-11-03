Niềm vui của nhà vô địch Giải Golf Truyền thông số Cup VietTimes

Golfer Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc điều hành sân golf Thanh Lanh, bất ngờ giành danh hiệu Best Gross tại Giải Golf Truyền thông số Cup VietTimes lần thứ III với thành tích 80 gậy

Tại Giải Golf Truyền thông số Cup VietTimes lần thứ III, tổ chức ngày 1/11 tại sân golf Thanh Lanh (Phú Thọ), golfer Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc điều hành sân golf Thanh Lanh, đã xuất sắc giành danh hiệu Best Gross với tổng điểm 80 gậy, dương 8 gậy so với chuẩn sân (Par 72).

Ông Nguyễn Minh Hồng, Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam và ông Nguyễn Bá Kiên, Tổng Biên tập Tạp chí điện tử VietTimes, Trưởng Ban Tổ chức giải, trao giải Best Gross cho golfer Nguyễn Văn Mạnh.

Chia sẻ cảm xúc sau khi nhận giải, ông Nguyễn Văn Mạnh cho biết bản thân rất bất ngờ và xúc động khi giành được danh hiệu cao quý này. Theo ông, giải đấu năm nay quy tụ nhiều golfer có trình độ chuyên môn tốt, trong đó có không ít golfer nghiệp dư sở hữu handicap ấn tượng.

“Tôi đánh cùng anh Hoàng Quân, một trong những golfer kỳ cựu của làng golf. Hôm nay, thời tiết cũng rất thuận lợi và tôi nghĩ mình có thêm một chút may mắn để giành được giải thưởng danh giá của VietTimes”, ông Mạnh chia sẻ.

Golfer Nguyễn Văn Mạnh chia sẻ cảm xúc sau khi nhận giải.

Nhắc về khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong vòng đấu, ông Mạnh cho biết ấn tượng sâu sắc với diễn biến tại hố số 2. Trước đó, ông và golfer Hoàng Quân đã có những cú phát bóng rất xa, nhưng danh hiệu Longest Drive tại hố này lại thuộc về một golfer khác.

“Điều khiến tôi nhớ nhất là sự động viên của anh Hoàng Quân trong suốt vòng đấu. Anh luôn khích lệ và tin rằng chúng tôi có thể giành được giải thưởng cao quý của VietTimes. Đó là một kỷ niệm rất vui”, ông Mạnh nói.

Đánh giá về công tác tổ chức, ông Mạnh dành nhiều lời khen cho Ban tổ chức và sự phối hợp của sân golf Thanh Lanh trong năm thứ ba liên tiếp đồng hành cùng giải đấu. Theo ông, qua mỗi năm, giải không chỉ được nâng lên về quy mô, chất lượng tổ chức mà còn lan tỏa rõ hơn những giá trị nhân văn.

Golfer Nguyễn Văn Mạnh tranh tài tại giải đấu.

Ông Mạnh cũng cho biết phong trào golf Việt Nam có những giai đoạn trầm lắng nhưng giải Golf Truyền thông số Cup VietTimes vẫn nhận được sự quan tâm của đông đảo golfer và khách mời. Nhiều người đã chủ động hỏi về thời điểm tổ chức giải năm nay, cho thấy sức hút và sự mong đợi dành cho sân chơi này.

“Với tôi, danh hiệu Best Gross hôm nay là nguồn động viên tinh thần, tiếp thêm động lực để bản thân tiếp tục tập luyện, cống hiến cho sự phát triển của golf miền Bắc nói riêng và phong trào golf nói chung”, ông Mạnh chia sẻ.