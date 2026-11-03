Loạt smartphone vừa đổ bộ Việt Nam, giá từ 13 đến 65 triệu đồng

Những ngày cuối tháng 10, thị trường Việt Nam đón thêm loạt smartphone mới với nhiều nâng cấp đáng chú ý về thiết kế, camera, hiệu năng và pin.

Poco X8s

Là một trong số ít smartphone tầm trung xuất hiện trong đợt ra mắt cuối tháng 10, Poco X8s có giá dao động 13-15,5 triệu đồng, nổi bật với thiết kế nhỏ gọn và cấu hình khá mạnh. Máy sở hữu màn hình AMOLED 6,35 inch, độ phân giải 1,5K và tần số quét 120Hz, giúp hiển thị sắc nét, mượt mà ngay cả ngoài trời.

Poco X8s có giá từ 13 triệu đồng, nổi bật với màn hình AMOLED 120 Hz, chip Snapdragon 7 Gen 4 và thiết kế nhỏ gọn. Ảnh: Poco.

Poco X8s sử dụng chip Snapdragon 7 Gen 4, kết hợp hệ thống tản nhiệt Poco 3D IceLoop. Cấu hình này hỗ trợ xử lý các tác vụ đa nhiệm và chơi game, đồng thời hạn chế tình trạng nóng máy khi sử dụng lâu. Khung nhôm và trọng lượng 187g giúp cầm nắm tương đối thoải mái.

Về camera, máy trang bị cảm biến chính 50 MP hỗ trợ chống rung quang học OIS, camera tele 50 MP zoom quang 2,5x và camera góc siêu rộng 8 MP. Camera tele giúp chụp chân dung hoặc chủ thể ở xa với ít suy giảm chi tiết hơn so với việc phóng to bằng phần mềm.

Điểm nổi bật khác là viên pin silicon-carbon dung lượng 6.330 mAh, hỗ trợ sạc nhanh 100 W và sạc ngược có dây 22,5 W. Dung lượng pin lớn giúp kéo dài thời gian sử dụng, trong khi sạc nhanh giảm thời gian chờ đợi. Tuy nhiên, hiệu quả thực tế còn phụ thuộc vào cường độ sử dụng và nhiệt độ máy.

Oppo Find X10

Ở phân khúc cao cấp, Oppo Find X10 được ra mắt với 2 phiên bản Find X10 và Find X10 Pro Max, có giá lần lượt 35 triệu và 50 triệu đồng. Bộ đôi sử dụng khung nhôm nguyên khối, mặt kính phẳng và cụm camera đặt ngang, hướng đến thiết kế chắc chắn, đồng thời tạo sự khác biệt so với thế hệ trước.

Oppo Find X10 có giá từ 35 triệu đồng, sở hữu camera độ phân giải 200 MP và pin dung lượng 8.000 mAh. Ảnh: Oppo.

Find X10 được trang bị hệ thống camera kép 200 MP, trong khi Find X10 Pro Max sở hữu 3 camera 200 MP. Cả 2 tích hợp công nghệ xử lý hình ảnh LUMO và hệ thống màu sắc Hasselblad, giúp cải thiện khả năng ghi nhận chi tiết, màu sắc và độ tương phản trong nhiều điều kiện ánh sáng.

Find X10 sử dụng chip Dimensity 9600M, còn Find X10 Pro Max trang bị Dimensity 9600 Pro. Màn hình LTPO 144 Hz giúp thao tác vuốt chạm mượt mà, đồng thời tự điều chỉnh tần số quét để tiết kiệm pin.

Find X10 hỗ trợ bộ kit chụp ảnh với ống kính tele mở rộng, mang đến trải nghiệm tương tự máy ảnh. Ảnh: Oppo.

Cả 2 mẫu máy đều sở hữu pin silicon-carbon 8.000 mAh, hỗ trợ sạc nhanh có dây 80 W và sạc không dây 50 W. Dung lượng pin lớn phù hợp với người thường xuyên quay video, chụp ảnh hoặc chơi game. Máy cũng đạt chuẩn IP66, IP68 và IP69, tăng khả năng bảo vệ trước nước và bụi.

Vivo X500

Tương tự Oppo Find X10, Vivo X500 cũng được giới thiệu với 2 phiên bản X500 và X500 Pro Max, có giá lần lượt 35 triệu và 50 triệu đồng. Cả 2 tập trung vào khả năng nhiếp ảnh với hệ thống camera hợp tác cùng ZEISS, hướng đến người dùng thường xuyên chụp chân dung, phong cảnh và quay video bằng điện thoại.

X500 Pro Max nổi bật với camera tele ZEISS APO 200 MP, cảm biến kích thước 1/1,4 inch và chống rung CIPA 7.0. Camera này hỗ trợ ghi lại chủ thể ở xa với nhiều chi tiết, đồng thời hạn chế rung khi chụp cầm tay. Máy còn hỗ trợ quay video 4K 120fps, phù hợp để tạo các cảnh chuyển động chậm.

Vivo X500 Series có giá từ 35 triệu đồng, trong đó phiên bản Pro Max trang bị camera tele ZEISS APO 200 MP. Ảnh: Vivo.

Trong khi đó, X500 sử dụng camera chính ZEISS 50 MP, camera tele tiêu cự tương đương 72 mm và màn hình 6,59 inch. Máy trang bị chip Dimensity 9600M cùng pin 7.500mAh. Phiên bản Pro Max có màn hình 2K 6,85 inch và chip Dimensity 9600 Pro, mang lại không gian hiển thị rộng và hiệu năng mạnh hơn.

Cả 2 hỗ trợ sạc nhanh 90 W, cảm biến vân tay siêu âm 3D và chuẩn kháng nước, bụi IP68, IP69.

iPhone Duo

Sản phẩm đáng chú ý nhất trong tháng 10 vừa qua chính là iPhone Duo - mẫu điện thoại màn hình gập đầu tiên của Apple. Tại Việt Nam, iPhone Duo có giá khởi điểm 65 triệu đồng cho phiên bản 256GB và lên đến 104 triệu đồng với bản 2 TB.

Máy sử dụng khung titan cấp 5, trọng lượng 254g và độ mỏng 5,2mm khi mở hoàn toàn. Thiết kế này giúp thiết bị mỏng hơn nhưng trọng lượng vẫn khá lớn so với smartphone thông thường.

iPhone Duo là mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple, có giá lên đến 104 triệu đồng cho phiên bản cao nhất tại Việt Nam. Ảnh: Thượng Tâm.

Máy được trang bị màn hình OLED bên trong kích thước 7,6 inch, độ phân giải 1.878 x 2.670 pixel, kết hợp màn hình ngoài 5,4 inch. Không gian hiển thị lớn giúp người dùng đọc tài liệu, xem video và xử lý công việc thuận tiện hơn. Tuy nhiên, kích thước màn hình ngoài có thể gây bất tiện khi nhập liệu.

iPhone Duo sử dụng chip A20 Pro, hệ thống pin kép và hệ điều hành iOS 27 được tối ưu cho thiết kế gập. Tính năng Split View cho phép chạy đồng thời 2 ứng dụng trên màn hình lớn, hỗ trợ người dùng vừa xem tài liệu vừa ghi chú hoặc trao đổi công việc mà không phải chuyển đổi liên tục.

Hệ thống camera gồm cảm biến chính Fusion 48 MP và camera góc siêu rộng 48 MP, hỗ trợ chụp macro và zoom 2x chất lượng quang học. Nhờ đó, thiết bị có thể đáp ứng nhiều nhu cầu chụp ảnh thường ngày.