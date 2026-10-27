Thiếu tướng Vũ Văn Tấn: Dữ liệu phải tạo ra giá trị kinh tế

Thiếu tướng Vũ Văn Tấn, Cục trưởng C06, cho rằng xây dựng cơ sở dữ liệu chỉ là bước đầu, quan trọng hơn là khai thác dữ liệu để tạo giá trị kinh tế, nâng cao hiệu quả quản lý và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp.

Ngày 27/10, Ban Tổ chức Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2026 đến Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06 - Bộ Công an), trao cúp và giấy chứng nhận cho thiếu tướng Vũ Văn Tấn, Cục trưởng C06, người được vinh danh Lãnh đạo chuyển đổi số xuất sắc.

Tại lễ trao giải Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2026, Thiếu tướng Vũ Văn Tấn không thể tham dự do đang có chuyến công tác nước ngoài. Vì vậy, Ban Tổ chức đã phối hợp với C06 tổ chức trao giải trực tiếp cho ông.

TS Nguyễn Minh Hồng, nguyên Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam, trao cúp và giấy chứng nhận giải thưởng cho Thiếu tướng Vũ Văn Tấn, Cục trưởng C06. Ảnh: Q.A.

VNeID và dữ liệu dân cư tạo nền tảng cho chuyển đổi số



Phát biểu tại buổi lễ, TS Nguyễn Minh Hồng, nguyên Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam, chúc mừng Thiếu tướng Vũ Văn Tấn, đồng thời nhấn mạnh những đóng góp của cá nhân ông trong quá trình xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, triển khai hệ thống căn cước, định danh và xác thực điện tử.

Theo ông Nguyễn Minh Hồng, việc tôn vinh không chỉ ghi nhận những đóng góp của cá nhân Thiếu tướng Vũ Văn Tấn mà còn thể hiện sự ghi nhận đối với những nỗ lực của lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia trong xây dựng, kết nối và khai thác dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước, tạo giá trị cho doanh nghiệp và người dân.

TS Nguyễn Minh Hồng, nguyên Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam, Trưởng Ban chỉ đạo giải thưởng, phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Q.A.

Quá trình công tác của Thiếu tướng Vũ Văn Tấn gắn liền với một trong những trụ cột quan trọng của chuyển đổi số quốc gia là dữ liệu dân cư và định danh số. Dưới sự lãnh đạo của ông, các nhiệm vụ liên quan đến xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cấp căn cước công dân, phát triển định danh điện tử và VNeID, kết nối và khai thác dữ liệu phục vụ cải cách hành chính được triển khai, từng bước hướng tới tạo ra những giá trị mới từ dữ liệu.

Những kết quả trong hoạt động của Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội và triển khai Đề án 06 là minh chứng cho quá trình này. Cơ sở dữ liệu dân cư và hệ thống căn cước được xây dựng, triển khai trên phạm vi toàn quốc; VNeID và định danh điện tử từng bước trở thành hạ tầng phục vụ tương tác số; dữ liệu dân cư được kết nối, khai thác trong nhiều lĩnh vực, góp phần giảm giấy tờ và đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Thiếu tướng Vũ Văn Tấn, từ năm 2022, C06 đã tạo lập 25 triệu hồ sơ sức khỏe cho công dân Việt Nam trên nền tảng VNeID. Ảnh: Q.A.

Cục trưởng C06 kể chuyện chuyển đổi số không cần bệnh viện bỏ tiền đầu tư



Phát biểu tại buổi nhận giải, thiếu tướng Vũ Văn Tấn bày tỏ vinh dự khi được Ban Tổ chức ghi nhận. Đề cập đến quá trình chuyển đổi số, Cục trưởng C06 cho rằng việc xây dựng cơ sở dữ liệu mới chỉ là bước đầu. Giá trị quan trọng hơn nằm ở khả năng kết nối, khai thác dữ liệu để thay đổi quy trình nghiệp vụ, nâng cao hiệu quả quản lý và tạo ra giá trị kinh tế.

Theo thiếu tướng Vũ Văn Tấn, quá trình triển khai từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đến hệ thống căn cước, định danh và xác thực điện tử đã tạo nền tảng để tiếp tục mở rộng kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các bộ, ngành, địa phương.

Ông Tấn nhấn mạnh vai trò của Đề án 06 trong việc thúc đẩy khai thác dữ liệu phục vụ người dân, doanh nghiệp và hoạt động quản lý nhà nước. Và điểm đáng chú ý của cách làm này là huy động sự tham gia của các doanh nghiệp công nghệ để phát triển giải pháp, qua đó tạo ra giá trị sử dụng từ dữ liệu mà không phải phụ thuộc vào nguồn vốn đầu tư của Nhà nước.

Thiếu tướng Vũ Văn Tấn, Cục trưởng C06, phát biểu tại buổi lễ trao giải. Q.A.

Dẫn chứng trong lĩnh vực y tế, Thiếu tướng Vũ Văn Tấn cho biết C06 đã phối hợp triển khai chuyển đổi số tại Bệnh viện Bạch Mai, hướng tới số hóa toàn trình các hoạt động, trong đó có việc phê duyệt trên hệ thống điện tử. Quá trình xây dựng chiến lược và từ điển dữ liệu cho bệnh viện được thực hiện trong khoảng 1,5 tháng, với sự đồng hành của doanh nghiệp công nghệ.

Từ mô hình này, C06 tiếp tục thúc đẩy kết nối dữ liệu y tế giữa các cơ sở khám, chữa bệnh, trong đó có Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Chợ Rẫy và các bệnh viện tại nhiều địa phương. Mục tiêu là hỗ trợ chia sẻ thông tin, hạn chế thực hiện lại các xét nghiệm không cần thiết và giảm bớt thủ tục cho người bệnh.

Cũng theo Thiếu tướng Vũ Văn Tấn, từ năm 2022, C06 đã tạo lập 25 triệu hồ sơ sức khỏe cho công dân Việt Nam trên nền tảng VNeID. Việc hình thành các cơ sở dữ liệu và tăng cường kết nối giữa các hệ thống là nền tảng quan trọng để triển khai những mục tiêu chuyển đổi số, trong đó có các định hướng được đặt ra tại Nghị quyết 57 về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

TS Nguyễn Minh Hồng nhận bức tranh do Thiếu tướng Vũ Văn Tấn trao tặng. Ảnh: Q.A.