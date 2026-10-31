Cơ hội sở hữu Hyundai Palisade tại Giải golf Truyền thông số Cup VietTimes lần III

Ngày mai (1/11), Tạp chí điện tử VietTimes tổ chức Giải Golf Truyền thông số Cúp VietTimes lần thứ III tại sân golf Thanh Lanh, xã Bình Tuyền, tỉnh Phú Thọ.

Giải đấu quy tụ hơn 140 golfer là lãnh đạo các cơ quan báo chí, truyền thông, CEO doanh nghiệp công nghệ, viễn thông cùng các đối tác của VietTimes và Hội Truyền thông số Việt Nam.

Đây không chỉ là sân chơi thể thao mà còn là dịp giao lưu, kết nối và thúc đẩy hợp tác giữa cộng đồng truyền thông số, các chuyên gia công nghệ và doanh nghiệp.

Đại diện Ban tổ chức cho biết, công tác chuẩn bị cho giải đấu đã cơ bản hoàn tất.

Các golfer tranh tài theo thể thức đấu gậy, áp dụng hệ thống tính Handicap ngày System 36 và được chia thành 3 bảng A, B, C theo chỉ số handicap. Giải đấu áp dụng luật golf của R&A (Hoàng gia Anh), với điều lệ thi đấu được Ban tổ chức xây dựng nhằm bảo đảm tính công bằng, minh bạch.

Cơ cấu giải thưởng gồm giải vô địch Best Gross, các giải Nhất, Nhì, Ba ở từng bảng đấu và các giải kỹ thuật như gần cờ nhất, phát bóng xa nhất, gần đường kẻ nhất. Các phần thưởng hấp dẫn có giá trị đến từ nhiều thương hiệu và nhà tài trợ.

Giải Hole in One (HIO) được xem là phần thưởng đáng chờ đợi nhất. Theo Ban tổ chức, golfer thực hiện thành công cú đánh HIO tại hố số 8 sẽ nhận được một xe Hyundai Palisade Prestige Hybrid 2026, trị giá 1,5 tỷ đồng.

Tại hố số 16, phần thưởng dành cho cú đánh HIO là một xe Hyundai Palisade Hybrid Calligraphy 7 chỗ, phiên bản 2026, trị giá 1,7 tỷ đồng.

Sân golf Thanh Lanh nơi diễn ra giải đấu. Ảnh: BTC.

Trước đó, Giải Golf Truyền thông số Cúp VietTimes đã trải qua 2 mùa tổ chức vào năm 2024 và 2025, mỗi mùa thu hút hơn 140 golfer.

Năm 2024, golfer Hoàng Quân giành chức vô địch Best Gross với thành tích 76 gậy. Bên cạnh hoạt động thi đấu, Ban tổ chức cùng các nhà tài trợ và golfer quyên góp 100 triệu đồng trao học bổng cho sinh viên nghèo hiếu học tại Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Năm 2025, golfer Nguyễn Hồng Hải giành chức vô địch Best Gross với thành tích 72 gậy. Từ nguồn kinh phí của giải, Ban tổ chức dành 120 triệu đồng hỗ trợ xây dựng hai căn nhà tình nghĩa cho các hộ gia đình khó khăn tại xã Lương Sơn, tỉnh Nghệ An.

Qua 3 mùa tổ chức, Giải Golf Truyền thông số Cúp VietTimes từng bước khẳng định vai trò là hoạt động kết nối cộng đồng báo chí, truyền thông và doanh nghiệp, đồng thời lan tỏa tinh thần sẻ chia thông qua những chương trình thiện nguyện thiết thực.