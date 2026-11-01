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Lộ diện nhà vô địch Giải Golf Truyền thông số Cúp VietTimes lần thứ III - 2026

Quỳnh An
Quỳnh An

Golfer Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc điều hành sân golf Thanh Lanh, giành danh hiệu Best Gross tại Giải Golf Truyền thông số Cúp VietTimes lần thứ III năm 2026.

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Ngày 1/11, Giải Golf Truyền thông số Cúp VietTimes lần thứ III năm 2026 diễn ra tại sân golf Thanh Lanh, xã Bình Tuyền, tỉnh Phú Thọ.

Trải qua nhiều giờ tranh tài sôi nổi, giải đấu đã xác định được chủ nhân danh hiệu Best Gross cùng các giải thưởng ở từng bảng đấu và hạng mục kỹ thuật.

Trong đó, golfer Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc điều hành sân golf Thanh Lanh, xuất sắc giành giải Best Gross.

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Ông Nguyễn Minh Hồng, Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA), và ông Nguyễn Bá Kiên, Tổng Biên tập Tạp chí điện tử VietTimes, Trưởng ban Tổ chức giải, trao giải Best Gross cho golfer Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc điều hành sân golf Thanh Lanh. Ảnh: BTC.

Giải đấu cũng tìm ra các golfer xuất sắc giành các giải thưởng giá trị, cụ thể:

Giải Nhất bảng A: Trịnh Ngọc Chung

Giải Nhất bảng B: Đặng Việt Cường

Giải Nhất bảng C: Đào Quang Hoan

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Ông Nguyễn Văn Hảo, Phó Chủ tịch VDCA, và ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, trao giải Nhất các bảng A, B, C cho những golfer xuất sắc.

Giải Nhì bảng A: Đào Tiến Dương

Giải Nhì bảng B: Hoàng Văn Hải

Giải Nhì bảng C: Phạm Minh Tiến

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Ông Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch VDCA, và ông Vũ Kiêm Văn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký VDCA, trao giải Nhì các bảng A, B, C.

Giải Ba bảng A: Tô Việt Dũng

Giải Ba bảng B: Trần Văn Tùng

Giải Ba bảng C: Vũ Xuân Tiến (gofler nhí 12 tuổi)

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Ông Trần Văn Ninh, Giám đốc điều hành thương hiệu thời trang golf cao cấp Noressy, trao giải Ba các bảng A, B, C. Ảnh: BTC.

Các giải kỹ thuật:

Các giải thưởng kỹ thuật tại giải đấu đã tìm được những chủ nhân xứng đáng.

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Ông Nguyễn Bá Chiêm, Phó Tổng Biên tập Tạp chí điện tử VietTimes, trao các giải thưởng kỹ thuật cho những golfer có thành tích xuất sắc. Ảnh: BTC.

Ở hạng mục Nearest to the Pin (Cú đánh gần hố nhất), hai golfer Nguyễn Trọng Thắng và Hoàng Văn Hải cùng được vinh danh.

Giải Nearest to the Line (Cú đánh gần đường kẻ mục tiêu nhất) thuộc về golfer Đặng Thị Kim Hiên, trong khi golfer Đặng Hoàng Giang giành giải Longest Drive (Cú phát bóng xa nhất).

Cũng tại buổi Gala, nhiều golfer đã trúng các giải thưởng bốc thăm may mắn từ Ban tổ chức.

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Ông Nguyễn Bá Kiên trao kỷ niệm chương tri ân các nhà tài trợ Giải Golf Truyền thông số Cúp VietTimes lần thứ III năm 2026, ghi nhận sự đồng hành và đóng góp của các đơn vị đối với thành công của giải đấu.
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Các golfer tham gia Giải Golf Truyền thông số Cúp VietTimes lần thứ III năm 2026 nhiệt tình hưởng ứng hoạt động quyên góp, chung tay đóng góp cho chương trình thiện nguyện của giải.
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Golfer lần lượt gửi những đóng góp vào hòm quyên góp tại sự kiện, lan tỏa tinh thần sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng bên cạnh niềm đam mê thể thao.

Thành công của Giải Golf Cúp Truyền thông số VietTimes lần thứ III tiếp tục khẳng định uy tín và sức hấp dẫn của một sân chơi thể thao chất lượng dành cho cộng đồng doanh nhân và những người làm truyền thông. Không chỉ là dịp để các golfer tranh tài, giải đấu còn góp phần tăng cường giao lưu, mở rộng kết nối hợp tác và lan tỏa tinh thần thể thao trong cộng đồng.

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