Lộ diện nhà vô địch Giải Golf Truyền thông số Cúp VietTimes lần thứ III - 2026

Ngày 1/11, Giải Golf Truyền thông số Cúp VietTimes lần thứ III năm 2026 diễn ra tại sân golf Thanh Lanh, xã Bình Tuyền, tỉnh Phú Thọ.
Trải qua nhiều giờ tranh tài sôi nổi, giải đấu đã xác định được chủ nhân danh hiệu Best Gross cùng các giải thưởng ở từng bảng đấu và hạng mục kỹ thuật.
Trong đó, golfer Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc điều hành sân golf Thanh Lanh, xuất sắc giành giải Best Gross.
Giải đấu cũng tìm ra các golfer xuất sắc giành các giải thưởng giá trị, cụ thể:
Giải Nhất bảng A: Trịnh Ngọc Chung
Giải Nhất bảng B: Đặng Việt Cường
Giải Nhất bảng C: Đào Quang Hoan
Giải Nhì bảng A: Đào Tiến Dương
Giải Nhì bảng B: Hoàng Văn Hải
Giải Nhì bảng C: Phạm Minh Tiến
Giải Ba bảng A: Tô Việt Dũng
Giải Ba bảng B: Trần Văn Tùng
Giải Ba bảng C: Vũ Xuân Tiến (gofler nhí 12 tuổi)
Các giải kỹ thuật:
Các giải thưởng kỹ thuật tại giải đấu đã tìm được những chủ nhân xứng đáng.
Ở hạng mục Nearest to the Pin (Cú đánh gần hố nhất), hai golfer Nguyễn Trọng Thắng và Hoàng Văn Hải cùng được vinh danh.
Giải Nearest to the Line (Cú đánh gần đường kẻ mục tiêu nhất) thuộc về golfer Đặng Thị Kim Hiên, trong khi golfer Đặng Hoàng Giang giành giải Longest Drive (Cú phát bóng xa nhất).
Cũng tại buổi Gala, nhiều golfer đã trúng các giải thưởng bốc thăm may mắn từ Ban tổ chức.
Thành công của Giải Golf Cúp Truyền thông số VietTimes lần thứ III tiếp tục khẳng định uy tín và sức hấp dẫn của một sân chơi thể thao chất lượng dành cho cộng đồng doanh nhân và những người làm truyền thông. Không chỉ là dịp để các golfer tranh tài, giải đấu còn góp phần tăng cường giao lưu, mở rộng kết nối hợp tác và lan tỏa tinh thần thể thao trong cộng đồng.