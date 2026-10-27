Siêu ứng dụng Việt đạt 20 triệu người dùng sau gần 3 tháng ra mắt

Cán mốc 20 triệu người dùng sau chưa đầy 3 tháng ra mắt, ứng dụng Make in Vietnam Viettel Tammi đang mở rộng cuộc cạnh tranh với các ứng dụng ngoại theo định hướng tích hợp liên lạc, AI và các tiện ích thiết yếu trên cùng một nền tảng.

Ngày 27/10, Viettel Telecom cho biết trong tháng 10/2026, tỷ lệ người dùng hoạt động hằng ngày trên người dùng hoạt động hằng tháng (DAU/MAU) đạt gần 30%, ghi nhận tín hiệu tích cực về mức độ sử dụng thường xuyên của nền tảng.

Trước đó, Tammi liên tục giữ vị trí Top đầu lượt tải về trong bảng xếp hạng ứng dụng miễn phí trên cả hai kho ứng dụng App Store (iOS) và Google Play (Android) tại Việt Nam.

Không chỉ phát triển các tính năng gọi điện, nhắn tin, họp trực tuyến, Tammi đang được định hướng trở thành siêu ứng dụng, tích hợp các tiện ích số phục vụ nhiều nhu cầu trong công việc và đời sống trên cùng một nền tảng.

Tammi mở rộng kết nối giữa người dùng với doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức thông qua Tammi OA. Ảnh: Thủy Lý.

Viettel cho biết Tammi được phát triển dựa trên nền tảng công nghệ, hạ tầng viễn thông và kinh nghiệm phục vụ khách hàng của Viettel, nằm trong định hướng mở rộng hoạt động từ lĩnh vực viễn thông sang công nghệ.

Trong bối cảnh nhu cầu sử dụng các dịch vụ trực tuyến ngày càng tăng, mô hình siêu ứng dụng đang được chú ý trên thị trường công nghệ. Thay vì phải cài đặt và chuyển đổi giữa nhiều ứng dụng riêng biệt, người dùng có thể sử dụng các chức năng liên lạc, làm việc, lưu trữ, tìm kiếm thông tin và một số tiện ích trên cùng một nền tảng.