Siêu ứng dụng Việt đạt 20 triệu người dùng sau gần 3 tháng ra mắt

Ngày 27/10, Viettel Telecom cho biết trong tháng 10/2026, tỷ lệ người dùng hoạt động hằng ngày trên người dùng hoạt động hằng tháng (DAU/MAU) đạt gần 30%, ghi nhận tín hiệu tích cực về mức độ sử dụng thường xuyên của nền tảng.
Trước đó, Tammi liên tục giữ vị trí Top đầu lượt tải về trong bảng xếp hạng ứng dụng miễn phí trên cả hai kho ứng dụng App Store (iOS) và Google Play (Android) tại Việt Nam.
Không chỉ phát triển các tính năng gọi điện, nhắn tin, họp trực tuyến, Tammi đang được định hướng trở thành siêu ứng dụng, tích hợp các tiện ích số phục vụ nhiều nhu cầu trong công việc và đời sống trên cùng một nền tảng.
Viettel cho biết Tammi được phát triển dựa trên nền tảng công nghệ, hạ tầng viễn thông và kinh nghiệm phục vụ khách hàng của Viettel, nằm trong định hướng mở rộng hoạt động từ lĩnh vực viễn thông sang công nghệ.
Trong bối cảnh nhu cầu sử dụng các dịch vụ trực tuyến ngày càng tăng, mô hình siêu ứng dụng đang được chú ý trên thị trường công nghệ. Thay vì phải cài đặt và chuyển đổi giữa nhiều ứng dụng riêng biệt, người dùng có thể sử dụng các chức năng liên lạc, làm việc, lưu trữ, tìm kiếm thông tin và một số tiện ích trên cùng một nền tảng.
Viettel Tammi hướng tới trải nghiệm liên lạc an toàn, thuận tiện và những tiện ích thiết thực trong cuộc sống hằng ngày.
An toàn: Tammi chú trọng bảo vệ tài khoản, nội dung liên lạc và quyền riêng tư. Bên cạnh xác thực qua số điện thoại và OTP, ứng dụng hỗ trợ kết nối với VNeID để tăng cường xác thực danh tính, đồng thời yêu cầu xác thực lại khi người dùng đổi điện thoại.
Công nghệ mã hóa đầu cuối (E2EE) được áp dụng cho các hình thức liên lạc được hỗ trợ. Với Tammi OA, cơ chế xác thực tài khoản tổ chức giúp người dùng có thêm căn cứ nhận diện các kênh thông tin chính thức từ doanh nghiệp, cơ quan và tổ chức.
Thuận tiện: Tammi tích hợp gọi điện, nhắn tin, họp trực tuyến và các tiện ích số phục vụ cuộc sống, học tập, công việc trên cùng một nền tảng.
Trợ lý AI tích hợp trong khung trò chuyện hỗ trợ tìm kiếm thông tin, giải đáp thắc mắc và xử lý các nhu cầu thường ngày. Ứng dụng được thiết kế đơn giản, dễ tiếp cận với nhiều nhóm người dùng.
Thiết thực: Tammi mang đến những lợi ích cụ thể về chi phí và hiệu quả sử dụng. Theo chính sách áp dụng, thuê bao Viettel được miễn cước dữ liệu di động khi sử dụng Tammi.
Người dùng họp trực tuyến miễn phí với tối đa 100 điểm cầu trong 120 phút mỗi phiên và sử dụng 5GB lưu trữ đám mây Viettel Cloud miễn phí.