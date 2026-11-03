Viettel tuyển kỹ sư chế tạo máy bay có người lái, hé lộ dự án hàng không đặc biệt

Trung tâm Công nghệ Hàng không Viettel công bố tuyển dụng hàng loạt kỹ sư chuyên ngành động cơ, cơ khí, khí động học, composite và tích hợp hệ thống để phục vụ dự án nghiên cứu, chế tạo máy bay có người lái Make in Vietnam.

Trung tâm Công nghệ Hàng không Viettel (Viettel Aviation Technology Center - VATC), đơn vị trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), vừa thông báo tuyển dụng nhiều vị trí kỹ sư phục vụ dự án nghiên cứu và chế tạo máy bay có người lái.

Trong thông báo tuyển dụng, VATC giới thiệu đây là dự án trọng điểm quốc gia, hướng tới mục tiêu người Việt Nam tự nghiên cứu, chế tạo và thử nghiệm máy bay. Trung tâm gọi đây là hoạt động nghiên cứu, chế tạo máy bay có người lái lần đầu tiên tại Việt Nam.

Theo VATC, dự án mở ra cơ hội để các kỹ sư tham gia từ những bài toán nền tảng như khí động học, động cơ, cơ khí đến sản xuất, tích hợp hệ thống và thử nghiệm bay.

Các vị trí tuyển dụng trải rộng trên nhiều lĩnh vực chuyên môn. Cụ thể, nhóm truyền động và nghiên cứu động cơ cần kỹ sư nghiên cứu động cơ đốt trong; nhóm quản lý sản xuất và chuỗi cung ứng tuyển kỹ sư kỹ thuật sản xuất, chuyên về quy trình composite.

Ở nhóm cơ khí, VATC tìm kiếm kỹ sư chính có ít nhất 5 năm kinh nghiệm. Trong khi đó, nhóm tích hợp và thử nghiệm bay tuyển kỹ sư kỹ thuật sản xuất tích hợp điện, điện tử và hệ thống truyền động, năng lượng.

Đối với nhóm khí động, Trung tâm tuyển kỹ sư chính nghiên cứu khí động, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực hàng không. Phần lớn các vị trí tuyển dụng yêu cầu ứng viên có ít nhất 3 năm kinh nghiệm.

Đáng chú ý, các lĩnh vực tuyển dụng cho thấy phạm vi nghiên cứu không chỉ dừng ở thiết kế, chế tạo kết cấu máy bay mà còn bao gồm động cơ, hệ thống truyền động, năng lượng, điện tử và tích hợp các hệ thống phục vụ hoạt động bay.

VATC cho biết các kỹ sư tham gia dự án sẽ có cơ hội làm việc cùng đội ngũ chuyên gia hàng không, trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu, chế tạo và thử nghiệm, đồng thời phát triển chuyên môn sâu trong lĩnh vực này.

Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng kiểm tra tiến độ xây dựng Khu sản xuất, thử nghiệm hàng không Viettel thuộc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), ngày 21/10. Ảnh: Báo QĐND.

Việc Viettel tuyển dụng nhân sự cho dự án máy bay có người lái diễn ra trong bối cảnh tập đoàn đang tích cực, chủ động triển khai dự án, bao gồm xây dựng hạ tầng khu thử nghiệm phương tiện bay quân sự và lưỡng dụng, phục vụ phát triển hàng không quân sự và các phương tiện bay trong không gian kinh tế tầm thấp.

Một trong những sản phẩm đáng chú ý là máy bay không người lái trinh sát đa năng tầm xa U3 do Viettel nghiên cứu, chế tạo. Phương tiện có sải cánh 18m, bán kính hoạt động 1.000km và thời gian bay liên tục lên tới 12 giờ.

U3 được tích hợp hệ thống camera quang điện và hồng ngoại ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), có khả năng phát hiện tàu thuyền từ khoảng cách hàng chục km trong cả điều kiện ngày và đêm. Máy bay cũng có khả năng truyền hình ảnh, tiếp nhận lệnh điều khiển theo thời gian thực ở khoảng cách hàng trăm km, cùng các hệ thống hỗ trợ an toàn hàng không.

Theo Truyền hình Quốc phòng Việt Nam, chưa đầy một năm sau khi được giao nhiệm vụ nghiên cứu, chế tạo, nguyên mẫu U3 đã thực hiện chuyến bay thử nghiệm đầu tiên vào tháng 2/2025, dưới sự chứng kiến của lãnh đạo Bộ Quốc phòng. Đến nay, các kỹ sư Viettel đã tích lũy gần 300 giờ bay và thực hiện hàng trăm bài bay đánh giá.

Từ kinh nghiệm nghiên cứu, chế tạo UAV đến việc tuyển dụng đội ngũ kỹ sư cho dự án máy bay có người lái, Viettel đang mở rộng hoạt động nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ hàng không, với nhiều bài toán kỹ thuật đòi hỏi năng lực làm chủ từ thiết kế, chế tạo đến tích hợp và thử nghiệm.