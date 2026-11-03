Yamaha ra mắt xe máy điện kiểu dáng gợi nhớ Dat Bike Quantum

Yamaha Xenter E vừa ra mắt tại châu Âu với công suất 7,5 kW, tầm hoạt động 108 km và nhiều trang bị đáng chú ý.

Rạng sáng 3/11, Yamaha giới thiệu mẫu xe máy điện Xenter E tại Milan, Italy, trước thềm triển lãm EICMA 2026.

Yamaha Xenter E mang kiểu dáng scooter bánh lớn, sàn để chân phẳng và yên dài theo hướng phục vụ nhu cầu đi lại hằng ngày trong đô thị. Ảnh: Yamaha.

Xenter E sử dụng mô-tơ eAxle có công suất cực đại 10 mã lực và mô-men xoắn 33,3 Nm. Pin lithium-ion dung lượng khoảng 3,5 kWh cho phạm vi di chuyển 108 km theo chuẩn WMTC. Theo Yamaha công bố, thời gian sạc từ 0 đến 100% là 5,5 giờ.

Xenter E có kích thước dài 2.140 mm, rộng 775 mm, cao 1.190 mm, chiều dài cơ sở 1.485 mm và khoảng sáng gầm 145 mm. Chiều cao yên ở mức 790 mm, tương đương nhiều mẫu scooter bánh lớn đang bán tại Việt Nam.

Xe được trang bị bộ mâm 16 inch, kích thước tương tự Honda SH. Khối lượng xe không gồm pin là 121 kg. Phanh đĩa được trang bị cho cả 2 bánh, đi kèm ABS và kiểm soát lực kéo.

Cổng sạc được bố trí bên hông thân xe, hỗ trợ sạc tại nhà hoặc qua trạm sạc AC dùng đầu Type 2. Ảnh: Yamaha.

Các trang bị khác gồm ba chế độ lái, phanh tái tạo năng lượng và chức năng hỗ trợ lùi. Màn hình TFT 5 inch hỗ trợ kết nối điện thoại và dẫn đường từng chặng. Xe còn có khóa thông minh, cổng USB-C và cốp dưới yên đủ chứa một mũ bảo hiểm cả đầu.

Xét về kiểu dáng và kích thước, mẫu Yamaha có nhiều điểm tương đồng với Dat Bike Quantum khi cùng sử dụng sàn phẳng, bánh 16 inch và chiều cao yên 790 mm.

Thông số vận hành của hai xe cũng khá gần nhau. Xenter E đạt công suất cực đại 10 mã lực, còn Quantum S1 ở mức 9,4 mã lực. Tuy nhiên, mẫu xe của Yamaha chỉ đi được hơn 100 km cho mỗi lần sạc, kém hơn con số 200-285 km của Dat Bike Quantum.

Cụm màn hình TFT 5 inch hiển thị tốc độ, mức pin, chế độ lái và mức tiêu thụ điện, đồng thời hỗ trợ kết nối điện thoại và dẫn đường từng chặng. Ảnh: Yamaha.

Xenter E là mẫu xe máy điện thứ 3 của Yamaha được ra mắt tại châu Âu, sau Neo's và NMax E. Tại Việt Nam, hãng vẫn chỉ có duy nhất mẫu Neo's, chưa bổ sung thêm sản phẩm nào để mở rộng sang các phân khúc khác.

Khoảng cách càng rõ khi Honda hiện có 3 mẫu xe điện tại Việt Nam và dự kiến bổ sung thêm 2 mẫu phổ thông vào đầu 2027. Trong khi đó, VinFast và Yadea cũng đã có hơn 10 mẫu xe máy điện, trải dài ở nhiều phân khúc giá.

Trong bối cảnh các đối thủ liên tục bổ sung sản phẩm, việc Yamaha vẫn phụ thuộc vào một mẫu Neo's cho thấy hãng đang chậm nhịp ở thị trường xe máy điện trong nước.