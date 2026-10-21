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Thúc đẩy liên kết viện - trường - doanh nghiệp trong nghiên cứu, phát triển KH&CN

Anh Lê
Anh Lê

Hội nghị toàn quốc thúc đẩy liên kết viện nghiên cứu, trường đại học với cộng đồng doanh nghiệp trong nghiên cứu, phát triển KH&CN sẽ tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn trong liên kết, thúc đẩy thương mại hóa, phát triển sản phẩm công nghệ.

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Bộ trưởng Vũ Hải Quân và Thứ trưởng Phạm Đức Long tham quan gian hàng tại Lễ kỷ niệm hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026. Ảnh: Bộ KHCN.
Bộ trưởng Vũ Hải Quân và Thứ trưởng Phạm Đức Long tham quan gian hàng tại Lễ kỷ niệm hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026. Ảnh: Bộ KHCN.

Theo thông tin từ Bộ KH&CN, ngày 23/10/2026 tới, tại Trụ sở Văn phòng Chính phủ, Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng sẽ chủ trì hội nghị toàn quốc thúc đẩy liên kết viện nghiên cứu, trường đại học với cộng đồng doanh nghiệp trong nghiên cứu, phát triển KH&CN.

Hội nghị do Bộ KH&CN phối hợp với Văn phòng Chính phủ tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, với sự tham dự của đại diện các bộ, ngành, địa phương, viện nghiên cứu, trường đại học và cộng đồng doanh nghiệp. Bộ trưởng Bộ KH&CN Vũ Hải Quân đồng chủ trì phiên trao đổi, giải đáp.

Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ KH&CN sẽ trình bày báo cáo về thực trạng, điểm nghẽn và giải pháp thúc đẩy liên kết viện nghiên cứu, trường đại học với doanh nghiệp trong nghiên cứu, phát triển KH&CN.

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Hội nghị hướng tới gắn nghiên cứu với nhu cầu thực tiễn, đưa kết quả khoa học vào sản xuất, kinh doanh và tạo ra các sản phẩm có giá trị trên thị trường. Ảnh: Bộ KHCN.

Đại diện UBND TP. Hà Nội, UBND TP. Hồ Chí Minh, Tập đoàn Viettel, Viện Dầu khí Việt Nam, Công ty Cổ phần Sao Thái Dương, Công ty cổ phần Vinamit, Đại học Huế và Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long cũng sẽ chia sẻ kinh nghiệm, mô hình liên kết trong phát triển công nghệ, nâng cao giá trị nông sản, thương mại hóa dược liệu và đưa kết quả nghiên cứu vào sản xuất.

Phiên trao đổi, giải đáp tập trung vào năm nhóm vấn đề: Doanh nghiệp tham gia xác định và đặt hàng nhiệm vụ; Cơ chế Nhà nước và doanh nghiệp cùng đầu tư, chia sẻ rủi ro; Kết nối doanh nghiệp với viện, trường và tổ chức nghiên cứu phù hợp; Sở hữu trí tuệ, tài sản, quyền và lợi ích của các bên; Đưa kết quả nghiên cứu thành công nghệ, sản phẩm và ra thị trường.

Thước đo của liên kết viện nghiên cứu - trường đại học - doanh nghiệp không nằm ở số thỏa thuận hợp tác, mà ở công nghệ được chuyển giao, sản phẩm được thương mại hóa và giá trị mới tạo ra cho nền kinh tế. Hội nghị dự kiến xác định các nhiệm vụ, giải pháp và lộ trình triển khai nhằm đưa hoạt động nghiên cứu khoa học gắn chặt hơn với nhu cầu sản xuất, kinh doanh và thị trường.

Từ khóa:

#Bộ Khoa học và Công nghệ #Hồ Quốc Dũng #Vũ Hải Quân

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