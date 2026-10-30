close Đăng nhập

Ông Mai Văn Tư giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo TP Đà Nắng

Hồ Xuân Mai
Hồ Xuân Mai

Ông Mai Văn Tư, Quyền Giám đốc Báo và Đài Phát thanh – Truyền hình Đà Nẵng, giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026-2031.

00:00
0:00
00:00
Tốc độ phát 1x
Ông Mai Văn Tư, Quyền Giám đốc Báo và Đài Phát thanh – Truyền hình Đà Nẵng, giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh Vinh Anh.
Ông Mai Văn Tư, Quyền Giám đốc Báo và Đài Phát thanh – Truyền hình Đà Nẵng, giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh Vinh Anh.

Ngày 30/10, Hội Nhà báo TP Đà Nẵng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 nhằm kiện toàn bộ máy Hội sau hợp nhất với Quảng Nam.

Nhiệm kỳ qua, Hội Nhà báo tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng trước hợp nhất chú trọng củng cố tổ chức, phát triển hội viên, nâng cao chất lượng hoạt động. Toàn nhiệm kỳ, Hội đã tập trung phát triển hội viên. Sau hợp nhất, Hội đã rà soát, sắp xếp tổ chức, từng bước ổn định hoạt động.

Các giải báo chí tiếp tục khẳng định uy tín, khuyến khích người làm báo đầu tư tác phẩm chất lượng. Giai đoạn 2021-2025, Hội tuyển chọn 223 tác phẩm dự Giải báo chí quốc gia, đoạt nhiều giải thưởng, trong đó có 1 giải A, 1 giải B; xét duyệt, hỗ trợ sáng tạo 269 tác phẩm báo chí chất lượng cao. Hội cũng tham mưu, phối hợp tổ chức hoặc hỗ trợ chuyên môn hơn 10 giải báo chí chuyên đề hằng năm.

Công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ được triển khai, chú trọng, nhất là chuyển đổi số, báo chí đa phương tiện, ứng dụng trí tuệ nhân tạo gắn với đạo đức nghề nghiệp.

Bên cạnh đó, hoạt động xã hội ghi nhận nhiều kết quả. Hội huy động hơn 230 triệu đồng chung tay phòng, chống dịch COVID-19; vận động, phối hợp hỗ trợ gần 1,5 tỷ đồng sửa chữa hơn 20 nhà ở, trường học và trao học bổng cho hơn 200 học sinh nghèo miền núi...

nha-bao.jpg
Ban Chấp hành Hội Nhà báo TP Đà Nẵng khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: T.CÔNG

Nhiệm kỳ 2026-2031, Hội tập trung đổi mới phương thức hoạt động; nâng cao bản lĩnh chính trị, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của báo chí.

Hằng năm, Hội tổ chức ít nhất 2 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, 1 hội nghị chuyên đề hoặc thông tin thời sự, 2 hội thảo, tọa đàm; phối hợp tổ chức 2-3 giải báo chí chuyên đề; phấn đấu có từ 2 tác phẩm vào chung khảo và có giải tại Giải báo chí quốc gia; 100% cơ sở Hội hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Song song đó, xây dựng trang thông tin điện tử; duy trì Chương trình “Ly cà phê yêu thương” hằng quý, phấn đấu huy động ít nhất 500 triệu đồng trong nhiệm kỳ cho hoạt động nhân đạo, từ thiện.

Tin liên quan

Từ khóa:

#Đà Nẵng #Hội Nhà báo TP Đà Nẵng #Mai Văn Tư

Đừng bỏ lỡ

Tin tức

Đại diện VDCA và đoàn Hàn Quốc tại buổi làm việc.

VDCA làm việc với đoàn Hàn Quốc về dự án SWIPCHAIN bảo vệ bản quyền phần mềm bằng blockchain

Ngày 27/10, tại MobiFone Global, Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) có buổi làm việc với đoàn Hàn Quốc gồm đại diện Đại học Chung-Ang, Hiệp hội Bản quyền Phần mềm Hàn Quốc và Công ty Union Content. Tại buổi làm việc, phía Hàn Quốc giới thiệu dự án SWIPCHAIN, nền tảng ứng dụng blockchain để xác minh quyền sở hữu và giám sát bản quyền phần mềm.

Ngày Thanh toán số Việt Nam là chuỗi hoạt động thường niên hướng tới mục tiêu thúc đẩy xu hướng thanh toán không dùng tiền mặt

PVcomBank lan tỏa thông điệp “sống xanh” cùng Ngày Thanh toán số Việt Nam năm 2026

Hướng đến mục tiêu tăng cường kết nối, mang đến trải nghiệm thanh toán số hiện đại cho khách hàng, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) sẽ đồng hành cùng chương trình Ngày Thanh toán số Việt Nam năm 2026 từ ngày 24/10 đến 25/10/2026. Sự kiện không chỉ góp phần thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực thanh toán, mà còn nâng cao nhận thức của người dân về xu hướng chuyển đổi số trong cuộc sống.

ĐH Bách khoa Hà Nội và GELEXIMCO khánh thành Trung tâm Đổi mới sáng tạo liên ngành

ĐH Bách khoa Hà Nội và GELEXIMCO khánh thành Trung tâm Đổi mới sáng tạo liên ngành

Ngày 15/10, Tập đoàn GELEXIMCO và Đại học Bách khoa Hà Nội chính thức khánh thành Trung tâm Đổi mới sáng tạo liên ngành, đánh dấu bước tiến mới trong quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai đơn vị, đồng thời thúc đẩy mô hình phối hợp “3 nhà”: Nhà nước – Nhà trường – Doanh nghiệp trong nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ.

Vinamilk tìm kiếm những “phóng viên nhỏ” kể chuyện về môi trường bằng góc nhìn sáng tạo

Vinamilk tìm kiếm những “phóng viên nhỏ” kể chuyện về môi trường bằng góc nhìn sáng tạo

Từ ngày 1/10 đến 15/12/2026, học sinh tiểu học và THCS trên toàn quốc có thể tham gia cuộc thi “Chúng em làm phóng viên nhỏ năm 2026” do Vinamilk phối hợp cùng Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng tổ chức. Thông qua các video ngắn về chủ đề môi trường, các em có cơ hội thể hiện sự sáng tạo, chia sẻ góc nhìn của mình và lan tỏa những hành động tích cực vì cộng đồng.

Agribank cùng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội trao 1 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng Nhà Đại đoàn kết

Agribank cùng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội trao 1 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng Nhà Đại đoàn kết

Ngày 28/9/2026, tại xã Phú Xuyên (TP. Hà Nội), đồng chí Tô Huy Vũ - Đại biểu Quốc hội khóa XVI, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank cùng các đại biểu Quốc hội thuộc Đơn vị bầu cử số 8, Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội đã tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. 

VinaPhone dành tặng giới trẻ học bổng 100 triệu đồng mùa tựu trường

VinaPhone dành tặng giới trẻ học bổng 100 triệu đồng mùa tựu trường

Nhằm đồng hành cùng giới trẻ trong mùa tựu trường, VinaPhone triển khai chương trình khuyến mại “Tựu trường Bật Data – Săn quà chất”, mang đến tổng giá trị giải thưởng lên tới 6,609 tỷ đồng. Học sinh, sinh viên có cơ hội nhận 5 suất học bổng trị giá 100 triệu đồng mỗi suất, cùng iPhone 17 Pro, laptop HP và hàng trăm nghìn phần quà công nghệ, giải trí.