Ông Mai Văn Tư giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo TP Đà Nắng

Ông Mai Văn Tư, Quyền Giám đốc Báo và Đài Phát thanh – Truyền hình Đà Nẵng, giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngày 30/10, Hội Nhà báo TP Đà Nẵng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 nhằm kiện toàn bộ máy Hội sau hợp nhất với Quảng Nam.

Nhiệm kỳ qua, Hội Nhà báo tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng trước hợp nhất chú trọng củng cố tổ chức, phát triển hội viên, nâng cao chất lượng hoạt động. Toàn nhiệm kỳ, Hội đã tập trung phát triển hội viên. Sau hợp nhất, Hội đã rà soát, sắp xếp tổ chức, từng bước ổn định hoạt động.

Các giải báo chí tiếp tục khẳng định uy tín, khuyến khích người làm báo đầu tư tác phẩm chất lượng. Giai đoạn 2021-2025, Hội tuyển chọn 223 tác phẩm dự Giải báo chí quốc gia, đoạt nhiều giải thưởng, trong đó có 1 giải A, 1 giải B; xét duyệt, hỗ trợ sáng tạo 269 tác phẩm báo chí chất lượng cao. Hội cũng tham mưu, phối hợp tổ chức hoặc hỗ trợ chuyên môn hơn 10 giải báo chí chuyên đề hằng năm.

Công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ được triển khai, chú trọng, nhất là chuyển đổi số, báo chí đa phương tiện, ứng dụng trí tuệ nhân tạo gắn với đạo đức nghề nghiệp.

Bên cạnh đó, hoạt động xã hội ghi nhận nhiều kết quả. Hội huy động hơn 230 triệu đồng chung tay phòng, chống dịch COVID-19; vận động, phối hợp hỗ trợ gần 1,5 tỷ đồng sửa chữa hơn 20 nhà ở, trường học và trao học bổng cho hơn 200 học sinh nghèo miền núi...

Ban Chấp hành Hội Nhà báo TP Đà Nẵng khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: T.CÔNG

Nhiệm kỳ 2026-2031, Hội tập trung đổi mới phương thức hoạt động; nâng cao bản lĩnh chính trị, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của báo chí.

Hằng năm, Hội tổ chức ít nhất 2 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, 1 hội nghị chuyên đề hoặc thông tin thời sự, 2 hội thảo, tọa đàm; phối hợp tổ chức 2-3 giải báo chí chuyên đề; phấn đấu có từ 2 tác phẩm vào chung khảo và có giải tại Giải báo chí quốc gia; 100% cơ sở Hội hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Song song đó, xây dựng trang thông tin điện tử; duy trì Chương trình “Ly cà phê yêu thương” hằng quý, phấn đấu huy động ít nhất 500 triệu đồng trong nhiệm kỳ cho hoạt động nhân đạo, từ thiện.