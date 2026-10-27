VDCA làm việc với đoàn Hàn Quốc về dự án SWIPCHAIN bảo vệ bản quyền phần mềm bằng blockchain

Ngày 27/10, tại MobiFone Global, Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) có buổi làm việc với đoàn Hàn Quốc gồm đại diện Đại học Chung-Ang, Hiệp hội Bản quyền Phần mềm Hàn Quốc và Công ty Union Content. Tại buổi làm việc, phía Hàn Quốc giới thiệu dự án SWIPCHAIN, nền tảng ứng dụng blockchain để xác minh quyền sở hữu và giám sát bản quyền phần mềm.

Toàn cảnh buổi làm việc giữa VDCA và đoàn Hàn Quốc tại MobiFone Global.

Về phía Việt Nam, buổi làm việc có sự tham dự của ông Vũ Kiêm Văn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký VDCA, đồng thời là Tổng Giám đốc MobiFone Global; ông Hoàng Đình Chung, Giám đốc Trung tâm Bản quyền số (DCC); bà Hoàng Thị Lệ Thùy, Phó Giám đốc DCC; ông Nguyễn Tấn Thành, phụ trách Digital Content tại MobiFone Global; ông Nguyễn Ngọc Sơn, đại diện Galaxy Play và các đơn vị liên quan.

Phía Đại học Chung-Ang có Giáo sư Lee Chang-mu, chủ nhiệm tổng thể dự án; nghiên cứu viên Hwang Yo-han, trợ lý dự án và các thành viên khác.

Hiệp hội Bản quyền Phần mềm Hàn Quốc có sự tham dự của ông Lee Dong-gyu, Giám đốc điều hành; ông Han Jeong-mu, Nghiên cứu viên cao cấp; ông Son Seung-woo, Chủ tịch Ủy ban Bản quyền số và AI, hiện là Cố vấn thường trực Công ty Luật Yulchon.

Còn Công ty Union Content có ông Seo Min-seung, Tổng giám đốc; bà Lim Hyo-ji, Phó tổng giám đốc.

Đại diện Đại học Chung-Ang, Hiệp hội Bản quyền Phần mềm Hàn Quốc và Công ty Union Content tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, ông Seo Min-seung đã giới thiệu dự án SWIPCHAIN, được nghiên cứu và xây dựng từ năm 2023.

Dự án do Cơ quan Bảo vệ Bản quyền Hàn Quốc (KCOPA) đặt hàng, Đại học Chung-Ang chủ trì, phối hợp cùng Hiệp hội Bản quyền Phần mềm Hàn Quốc, Korea AI Exchange, Union Content và Fill The Feel. Các bên chia thành bốn nhóm nhiệm vụ: học thuật (đào tạo nhân lực, phân loại hành vi vi phạm), hiệp hội (DNA phần mềm, quét vi phạm bản quyền), doanh nghiệp (theo dõi, giám sát, IP-Chain) và cơ quan công (KCOPA thí điểm, kiểm chứng).

Đại diện Hội Truyền thông số Việt Nam tại buổi làm việc.

Phía Hàn Quốc nêu thực trạng: với doanh nghiệp phần mềm nhỏ, vừa phát triển vừa quảng bá sản phẩm là gánh nặng lớn, trong khi sản phẩm càng nổi tiếng thì nguy cơ bị sao chép, phát tán bản quyền trái phép càng tăng. Đoàn đưa ví dụ phần mềm soạn thảo Hangul (Hancom): giá niêm yết 100.000 won nhưng bị bán trái phép trên mạng chỉ khoảng 5.000 won, tức khoảng 1/20. Đoàn cũng cho biết phần mềm đang chuyển dần từ mô hình cài đặt sang đám mây và thuê bao (SaaS), khiến việc kiểm tra giấy phép chuyển từ xác thực một lần sang xác thực trực tuyến liên tục.

SWIPCHAIN được thiết kế như một nền tảng tin cậy kết nối nhà phát triển phần mềm với người dùng (cá nhân, doanh nghiệp, cơ quan nhà nước). Nền tảng thực hiện xác minh quyền sở hữu, xác thực giấy phép, giám sát web và chứng thực bằng blockchain. Cơ chế bảo vệ gồm ba lớp:

1. Nhà phát triển đăng ký, xác minh quyền sở hữu; thông tin sản phẩm và mã băm tệp được ghi lên blockchain làm bằng chứng có dấu thời gian.

2. Người dùng nhận biết sản phẩm chính hãng qua huy hiệu đã xác minh, đối chiếu tệp tải xuống với tệp đã đăng ký.

3. Chỉ người mua có mã bán hàng hợp lệ mới được tải xuống; phần mềm chỉ chạy sau khi xác thực giấy phép.

Ngoài ra, SWIPCHAIN giám sát hoạt động bán trái phép, lưu bằng chứng và hỗ trợ yêu cầu gỡ bỏ. Nền tảng tạo hồ sơ có thể nộp cho cơ quan nhà nước làm bằng chứng bản quyền, sử dụng qua web hoặc API. Phạm vi dịch vụ gồm năm lĩnh vực: nghiên cứu, đào tạo, phát triển, giám sát và ứng phó. Theo giới thiệu của phía Hàn Quốc, trước mắt dự án tập trung vào phần mềm và định hướng mở rộng sang phim truyền hình, webtoon, âm nhạc…

Phía lãnh đạo Việt Nam bày tỏ hoan nghênh việc đoàn Hàn Quốc đến trao đổi và giới thiệu dự án. Do SWIPCHAIN còn là dự án mới, buổi làm việc mang tính kết nối, trao đổi ban đầu, tạo cơ sở để các bên tiếp tục trao đổi trong thời gian tới.