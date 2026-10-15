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Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky: Công an Hà Nội sẽ lắp 21.000 camera, thử nghiệm UAV gắn AI

Quỳnh An
Quỳnh An

Công an TP Hà Nội đang triển khai dự án xây dựng hệ thống 21.000 camera giám sát, dự kiến hoàn thành trong năm 2027, đồng thời thử nghiệm thiết bị bay không người lái (UAV) tích hợp camera AI phục vụ tuần tra, xử lý vi phạm.

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Tại Lễ trao Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2026 chiều 14/10, Công an TP Hà Nội được vinh danh ở hạng mục Cơ quan Nhà nước chuyển đổi số xuất sắc với giải pháp: Trợ lý AI nội bộ hỗ trợ điều tra hiện trường và Phần mềm trưng cầu giám định số.

Chia sẻ với VietTimes, thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết trong kỷ nguyên số, Công an thành phố xác định chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) là chìa khóa chiến lược nhằm nâng cao hiệu quả quản trị an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô.

Nhiều giải pháp AI phục vụ công tác công an

Theo thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, thời gian qua, Công an TP Hà Nội đã nghiên cứu, phát triển và đưa vào ứng dụng nhiều sản phẩm công nghệ số. Trong đó có HaNoi Smart Police và các tính năng AI trên nền tảng Công dân Thủ đô số iHanoi, hỗ trợ tự động nhận diện, phân tích, phân luồng phản ánh, kiến nghị của người dân đến công an cấp xã để xử lý ngay từ cơ sở.

Dù mới triển khai, HaNoi Smart Police đã ghi nhận 49.300 tài khoản tương tác, 89.500 lượt truy cập, 355 tin phản ánh về an ninh, trật tự và hàng chục cuộc gọi khẩn cấp SOS.

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Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó giám đốc Công an TP Hà Nội.

Tại Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam năm nay, giải pháp của Công an TP Hà Nội được vinh danh gồm hệ thống Chatbot AI kỹ thuật hình sự và phần mềm hỗ trợ mô tả đối tượng gửi giám định, đặt yêu cầu giám định tư pháp.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky cho rằng những kết quả này thể hiện quyết tâm tiên phong, gương mẫu của Công an Thủ đô trong ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, lấy hiệu quả thực tiễn làm thước đo.

Bên cạnh đó, Công an TP Hà Nội phát triển hệ thống chatbot tổng đài tự động 1900.0113 nhằm tương tác, giải đáp các vấn đề người dân và doanh nghiệp quan tâm. Đơn vị cũng triển khai hệ thống trung tâm chỉ huy quản lý camera AI, phục vụ giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm. Việc ứng dụng công nghệ góp phần giảm các điểm nghẽn, ùn tắc giao thông và nâng cao hiệu quả quản lý trật tự, an toàn giao thông đô thị.

Đến nay, khoảng 5.000 camera AI đã được đưa vào sử dụng để giám sát an ninh, trật tự đô thị. Công an TP Hà Nội đang tích cực triển khai dự án khẩn cấp xây dựng hệ thống 21.000 camera theo phê duyệt của UBND TP Hà Nội, dự kiến hoàn thành trong năm 2027.

Công an thành phố cũng thử nghiệm thiết bị bay không người lái (UAV) tích hợp camera AI phục vụ tuần tra, kiểm soát và bảo đảm an ninh, trật tự. Qua triển khai, lực lượng chức năng đã xử lý hơn 120 trường hợp vi phạm; chuyển xác minh, làm rõ dấu hiệu vi phạm để xử phạt nguội gần 2.000 trường hợp.

Làm chủ công nghệ, bảo đảm dữ liệu an toàn

Đề cập đến khó khăn trong chuyển đổi số và ứng dụng AI, thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky cho rằng một trong những yêu cầu quan trọng là phải làm chủ công nghệ, lựa chọn được những công nghệ tiên tiến, phù hợp, tránh đầu tư dàn trải, gây lãng phí.

Bên cạnh đó, dữ liệu phải bảo đảm các tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống”, đồng thời được kết nối, chia sẻ hiệu quả. Công tác bảo đảm an ninh, an toàn thông tin trong các hệ thống chuyển đổi số cũng có vai trò quan trọng và đang được Công an TP Hà Nội tập trung thực hiện.

Theo ông Ky, Công an thành phố đã xây dựng kế hoạch với các giai đoạn cụ thể nhằm triển khai chuyển đổi số bài bản. Hoạt động đầu tư được định hướng theo hướng có nền tảng, hệ thống, tích hợp dữ liệu chuyên ngành với dữ liệu chia sẻ dùng chung, đồng thời đáp ứng cả nhiệm vụ chung của xã hội và yêu cầu đặc thù của ngành công an. Các dự án đang được đầu tư, phát triển theo kế hoạch và lộ trình đã đề ra.

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Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó giám đốc Công an TP Hà Nội lên nhận giải.

Đánh giá về vai trò của Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam, thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky cho rằng giải thưởng là cầu nối giữa các cơ quan Nhà nước và các chủ thể công nghệ, góp phần thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong đời sống văn hóa, xã hội.

Theo ông, việc lựa chọn những nền tảng, ứng dụng mang lại hiệu quả thiết thực sẽ góp phần thúc đẩy xây dựng chính phủ số, xã hội số, kinh tế số và công dân số, qua đó nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky kỳ vọng các sản phẩm được vinh danh tại giải thưởng không chỉ mang lại vinh dự cho các đơn vị phát triển mà còn được phổ biến, nhân rộng, phát huy hiệu quả trong phát triển kinh tế, văn hóa và phục vụ đời sống xã hội.

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Từ khóa:

#Phó giám đốc Công an Hà Nội #Công an Hà Nội #Giải thưởng chuyển đổi số

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