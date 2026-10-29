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81% CIO toàn cầu thừa nhận mất kiểm soát các tác nhân AI

Anh Lê
Anh Lê

81% các giám đốc CNTT toàn cầu thừa nhận họ thiếu khả năng giám sát toàn diện các AI agent do nhân viên tự tạo bên ngoài kênh chính thức hoặc hệ thống được phê duyệt.

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Nhiều lãnh đạo doanh nghiệp cho rằng các nhân viên tạo agent và ứng dụng AI nhanh hơn khả năng kiểm soát, quản lý của bộ phận CNTT. Ảnh minh họa: LM.
Nhiều lãnh đạo doanh nghiệp cho rằng các nhân viên tạo agent và ứng dụng AI nhanh hơn khả năng kiểm soát, quản lý của bộ phận CNTT. Ảnh minh họa: LM.

Theo báo cáo Thú nhận về AI toàn cầu: Góc nhìn của CIO 2026 (Global AI Confessions Report: CIO Edition) 2026 do Dataiku phát hành ngày 29/10, có hơn 550 giám đốc CNTT (CIO), chiếm hơn 80% trong số 685 CIO toàn cầu, thừa nhận đã không giám sát được toàn diện đối với các AI agent (tác nhân AI) được tạo ra bên ngoài kênh chính thức hoặc hệ thống đã được phê duyệt.

Dataiku, nền tảng phần mềm khoa học dữ liệu và AI tập trung dành cho doanh nghiệp, công bố báo cáo dựa trên khảo sát trực tuyến 685 CIO tại Mỹ, Anh, Pháp, Đức, UAE, Nhật Bản, Hàn Quốc và Singapore, được thực hiện từ ngày 9 đến 29/7/2026.

Tình trạng này diễn ra khi gần 580 CIO thừa nhận nhân viên đang tạo agent và ứng dụng AI nhanh hơn khả năng quản lý của bộ phận CNTT. Có tới gần 570 (chiếm 83%) doanh nghiệp chưa có quy trình quản lý vòng đời agent chuẩn hóa, trong khi gần một nửa đã phải ngừng hoạt động hơn 20 agent trong năm nay.

Dù các CIO ước tính doanh nghiệp có ít nhất 51 AI agent đang hoạt động thực tế, đại đa số không thể đánh giá nhất quán liệu các agent có mang lại kết quả kinh doanh như kỳ vọng. Chỉ khoảng 25% trong số họ cho biết họ đo lường thường xuyên cả hiệu suất vận hành và kết quả kinh doanh trên toàn bộ các AI agent.

Áp lực chứng minh hiệu quả ngày càng lớn khi hơn 600 CIO trong số 685 CIO toàn cầu cho biết uy tín cá nhân và triển vọng sự nghiệp phụ thuộc vào thành công khi triển khai AI. Có đến 3/4 số họ lo ngại vị trí của mình gặp rủi ro nếu doanh nghiệp không tạo ra lợi ích kinh doanh đo lường được trước cuối năm 2027. Các CIO lo ngại trước dự báo ngân sách AI có thể bị cắt giảm hoặc đóng băng nếu không đạt mục tiêu hiệu suất vào cuối năm 2026.

Theo Florian Douetteau, đồng sáng lập kiêm CEO Dataiku, doanh nghiệp cần quản lý các hệ thống AI tự chủ thay vì chỉ giám sát hoạt động. Kiểm soát chặt chẽ là điều kiện để AI tạo ra giá trị cao và ổn định.

Nghiên cứu cũng cho thấy 91% CIO cho rằng chiến lược AI hiệu quả không nhất thiết phải tập trung hóa toàn bộ ứng dụng và agent, mà nên cho phép các bộ phận nghiệp vụ tự phát triển trong môi trường được quản trị. Tuy nhiên, chỉ một số CIO có thể theo dõi toàn diện chi phí AI gần như theo thời gian thực, cho thấy khoảng cách đáng kể giữa tốc độ ứng dụng và năng lực quản trị.

Từ khóa:

#AI #tác nhân AI

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