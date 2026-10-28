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Đà Nẵng tập huấn kỹ năng sử dụng AI trong hoạt động báo chí, truyền thông

Hồ Xuân Mai
Hồ Xuân Mai

Gần 200 đại biểu là lãnh đạo, nhà báo, phóng viên thuộc các cơ quan báo chí địa phương và Trung ương trên địa bàn TP Đà Nẵng vừa tham gia tập huấn kỹ năng sử dụng AI trong hoạt động báo chí, truyền thông.

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Quang cảnh Hội nghị tập huấn kỹ năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động báo chí, truyền thông Đà Nẵng năm 2026. Ảnh XM.
Quang cảnh Hội nghị tập huấn kỹ năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động báo chí, truyền thông Đà Nẵng năm 2026. Ảnh XM.

Chiều 28/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động báo chí, truyền thông năm 2026.

Gần 200 đại biểu là lãnh đạo, nhà báo, phóng viên thuộc các cơ quan báo chí địa phương, đại diện cơ quan báo chí Trung ương có văn phòng đại diện và phóng viên thường trú trên địa bàn, cùng cán bộ phụ trách trang/cổng thông tin điện tử và thông tin cơ sở của các sở, ban, ngành, địa phương đã tham dự.

Bà Nguyễn Thu Phương, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL TP Đà Nẵng cho biết hội nghị được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức và kỹ năng thực hành ứng dụng AI trong hoạt động báo chí, truyền thông và thông tin cơ sở; góp phần cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Bên cạnh khai thác tiềm năng của AI, hội nghị nhấn mạnh yêu cầu sử dụng AI an toàn, bảo mật, có kiểm chứng và có trách nhiệm. Việc ứng dụng AI trong báo chí, truyền thông và thông tin cơ sở phải gắn với bảo đảm tính chính xác, khách quan của thông tin; tuân thủ quy định của Đảng, pháp luật về bảo vệ thông tin, dữ liệu, bản quyền và đạo đức nghề nghiệp.

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Báo cáo viên Phạm Tấn Anh Vũ, Trưởng đại diện khu vực phía Nam, Công ty Giải pháp Trí tuệ nhân tạo Việt Nam (VAIS) trình bày tại hội thảo. Ảnh XM.

Tại hội nghị, báo cáo viên Phạm Tấn Anh Vũ, Trưởng đại diện khu vực phía Nam, Công ty Giải pháp Trí tuệ nhân tạo Việt Nam (VAIS), chuyên gia đào tạo AI đã trình bày chuyên đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động báo chí, truyền thông và thông tin cơ sở: Từ nhận thức đến kỹ năng thực hành an toàn, hiệu quả”.

Nội dung tập huấn được tập trung vào 4 phần chính gồm: Tổng quan về ứng dụng AI trong hoạt động báo chí, truyền thông; cơ hội, rủi ro và nguyên tắc sử dụng AI có trách nhiệm; hướng dẫn thực hành quy trình sản xuất tin, bài và nội dung truyền thông với sự hỗ trợ của AI; và ứng dụng AI trong công tác thông tin cơ sở, quản lý trang thông tin điện tử và chuyển đổi dữ liệu thô thành sản phẩm truyền thông hoàn chỉnh.

Thông qua hướng dẫn và thực hành, hội nghị giúp đội ngũ nhà báo, phóng viên, người làm công tác truyền thông và cán bộ thông tin cơ sở tiếp cận, nâng cao kỹ năng sử dụng các công cụ AI phổ biến, vận dụng phù hợp với đặc thù công việc; đồng thời giúp đội ngũ phóng viên nâng cao hiệu quả quản lý, tham mưu, biên tập, sản xuất và cung cấp thông tin; cải thiện năng suất, chất lượng nội dung và từng bước đổi mới phương thức hoạt động trong môi trường số.

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Từ khóa:

#Đà Nẵng #AI #Báo chí truyền thông

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