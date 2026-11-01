Khai mạc Giải Golf Truyền thông số Cúp VietTimes 2026: 140 golfer tranh tài, chinh phục hai xe sang

Khoảng 140 golfer là lãnh đạo cơ quan báo chí, doanh nghiệp công nghệ và đối tác hội tụ tại sân golf Thanh Lanh (Phú Thọ), cùng tranh tài và chinh phục hai giải thưởng Hole in One là những chiếc Hyundai Palisade trị giá tới 1,7 tỷ đồng.
Ngày 1/11, Tạp chí điện tử VietTimes tổ chức Giải Golf Truyền thông số Cúp VietTimes lần thứ III tại sân golf Thanh Lanh, xã Bình Tuyền, tỉnh Phú Thọ
Phát biểu khai mạc Giải Golf Truyền thông số Cúp VietTimes lần thứ III – 2026, ông Nguyễn Bá Kiên, Tổng Biên tập Tạp chí điện tử VietTimes, Trưởng ban tổ chức, cho biết giải đấu năm nay quy tụ khoảng 140 golfer là lãnh đạo các cơ quan báo chí, truyền thông, CEO doanh nghiệp công nghệ, viễn thông cùng các đối tác của VietTimes và Hội Truyền thông số Việt Nam.
Ông Kiên cảm ơn các khách mời, golfer đã dành thời gian tham dự, đồng thời nhấn mạnh giải đấu không chỉ tạo sân chơi thể thao mà còn là dịp để các golfer giao lưu, kết nối và cùng lan tỏa tinh thần sẻ chia với cộng đồng. Đây là hoạt động thường niên được Ban tổ chức duy trì nhằm phát huy những giá trị nhân văn của giải đấu.
Tuyên bố khai mạc Giải golf Truyền thông số Cúp VietTimes lần thứ III, Trưởng ban tổ chức chúc các golfer có những cú đánh đẹp, may mắn và giành được thành tích cao tại giải đấu.
Theo Ban tổ chức, các golfer sẽ thi đấu theo thể thức đấu gậy, áp dụng hệ thống tính điểm Handicap ngày System 36. Giải đấu được chia thành 3 bảng dựa trên Handicap sân của golfer theo VGA (HDC): bảng A dành cho golfer có HDC đến 18; bảng B có HDC từ 19 đến 25; bảng C có HDC từ 26 trở lên.
Để bảo đảm tính khách quan, Ban tổ chức sẽ xếp nhóm ngẫu nhiên theo bảng đấu và chỉ số HDC.
Cơ cấu giải thưởng gồm giải vô địch Best Gross, các giải Nhất, Nhì, Ba ở từng bảng đấu và các giải kỹ thuật như gần cờ nhất, phát bóng xa nhất, gần đường kẻ nhất. Các phần thưởng hấp dẫn có giá trị đến từ nhiều thương hiệu và nhà tài trợ.
Giải Hole in One (HIO) được xem là phần thưởng đáng chờ đợi nhất. Theo Ban tổ chức, golfer thực hiện thành công cú đánh HIO tại hố số 8 sẽ nhận được một xe Hyundai Palisade Prestige Hybrid 2026, trị giá 1,5 tỷ đồng.
Tại hố số 16, phần thưởng dành cho cú đánh HIO là một xe Hyundai Palisade Hybrid Calligraphy 7 chỗ, phiên bản 2026, trị giá 1,7 tỷ đồng.
Trước đó, Giải Golf Truyền thông số Cúp VietTimes đã trải qua 2 mùa tổ chức vào các năm 2024 và 2025, mỗi mùa thu hút hơn 140 golfer.
Năm 2024, bên cạnh hoạt động thi đấu, Ban tổ chức cùng các nhà tài trợ và golfer quyên góp 100 triệu đồng trao học bổng cho sinh viên nghèo hiếu học tại Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
Năm 2025, từ nguồn kinh phí của giải, Ban tổ chức dành 120 triệu đồng hỗ trợ xây dựng hai căn nhà tình nghĩa cho các hộ gia đình khó khăn tại xã Lương Sơn, tỉnh Nghệ An.
Những hình ảnh tại Giải Golf Cúp VietTimes 2026:
giải đấu năm nay quy tụ khoảng 140 golfer là lãnh đạo các cơ quan báo chí, truyền thông,
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