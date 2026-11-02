Sacombank giảm 4.000 người, Vietnam Airlines và PNJ "chia tay" hàng nghìn nhân sự

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Sacombank giảm hơn 4.200 nhân sự, ACV giảm gần 3.700 người. Vietnam Airlines và PNJ cũng ghi nhận số lao động giảm hơn 1.000 người tại mỗi doanh nghiệp.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, nhiều doanh nghiệp lớn tiếp tục tái cơ cấu, tinh gọn bộ máy hoạt động. Đáng chú ý, Sacombank dẫn đầu về mức cắt giảm nhân sự, trong khi ACV, PAN Group, Vietnam Airlines, PNJ cũng ghi nhận hàng nghìn nhân viên rời hệ thống.

Nhân viên Sacombank xuống thấp nhất trong 10 năm

Theo báo cáo hợp nhất quý III/2026 của Ngân hàng Sài Gòn Tài Lộc (Sacombank - Mã: STB), tổng nhân viên của ngân hàng mẹ và các công ty con tính đến hết tháng 9 năm nay là 12.553 người, giảm 4.263 người so với đầu năm (16.816).

Như vậy, chỉ trong 9 tháng, Sacombank giảm 25% quy mô nhân sự, trong đó tập trung tinh giản tại ngân hàng mẹ khi số lượng nhân viên giảm từ 15.851 xuống 11.560, tức giảm 4.291 người.

Đây cũng là lần tinh gọn bộ máy mạnh tay nhất của Sacombank trong nhiều năm qua, vượt xa mức giảm khoảng 1.300 nhân sự của cả năm 2025.

Hiện tại, lượng nhân viên của Sacombank đã rơi xuống mức thấp nhất trong 10 năm qua. Giai đoạn 2017 – 2024, ngân hàng từng duy trì lực lượng lao động hơn 18.000 người, đỉnh điểm vào năm 2019 với 19.000 người.

Nếu so sánh với thời kỳ hoàng kim 2019, nhân sự Sacombank đã giảm hơn 6.000 người.

Sacombank ghi nhận loạt thay đổi lớn sau khi ông Nguyễn Đức Thụy xuất hiện tại đây từ cuối 2025. Nhà băng này thay đổi nhận diện thương hiệu, tinh gọn bộ máy, bổ nhiệm nhân sự mới. Sau đó, Sacombank chuyển địa điểm tổ chức đại hội cổ đông từ TP.HCM ra Phú Thọ. Ngân hàng này cũng chính thức đổi tên từ Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) thành Sài Gòn Tài Lộc.

Ngoài Sacombank, nhiều nhà băng cũng giảm lao động đáng kể trong 9 tháng đầu năm như Eximbank giảm 783 nhân sự còn 5.358 người. VIB giảm 678 người xuống 9.600 nhân sự.

Tại KienlongBank, số nhân sự giảm 629 người so với cuối năm trước xuống 2.596 người. BIDV giảm 504 người còn 28.769 nhân sự.

Nhiều doanh nghiệp giảm trên 1.000 người

Bên cạnh ngân hàng, các doanh nghiệp hàng không cũng ghi nhận mức giảm nhân sự đáng kể. Tại Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam - CTCP (mã: ACV), số lao động đến cuối tháng 9/2026 còn 7.113 người, giảm 3.698 người, tương đương 34% so với đầu năm.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh ACV đẩy mạnh tái cơ cấu tổ chức. Trong kế hoạch quản trị năm 2026, việc tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy được ban lãnh đạo xác định là nhiệm vụ ưu tiên. Song song với đó, ACV sẽ kiểm soát chặt công tác tuyển dụng, cơ cấu lại nguồn nhân lực, phát triển đội ngũ chuyên gia ở các lĩnh vực trọng yếu, đồng thời xây dựng cơ chế tiền lương và phúc lợi nhằm thu hút, giữ chân nhân sự chất lượng cao.

Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP (Vietnam Airlines – Mã: HVN) cũng mạnh tay thu hẹp nhân sự trong 9 tháng đầu năm nay.

Tính đến ngày 30/9/2026, tổng số lao động của Vietnam Airlines (công ty mẹ và các công ty con, bao gồm cả lao động thuê ngoài) còn 22.580 người. Trong khi đó, tại thời điểm 31/12/2025, con số này là 23.686 người.

Như vậy, chỉ trong 9 tháng, hãng hàng không quốc gia đã giảm 1.106 nhân sự, tương đương khoảng 4,6% tổng số lao động.

Tập đoàn PAN (PAN Group - Mã: PAN) cũng ghi nhận mức giảm 3.000 người, đưa tổng số lao động xuống 7.349 người.

Về nhân sự tại CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (Mã: PNJ), doanh nghiệp còn 7.123 nhân viên tính đến cuối quý III/2026, giảm 1.041 người so với đầu năm, tương đương giảm 13%. Còn nếu tính trong vòng một quý – thời điểm PNJ đối diện với khủng hoảng niềm tin, số nhân viên giảm 1.050 người. Đây cũng là số lượng nhân sự giảm mạnh nhất trong nhiều năm qua của PNJ.

Quý vừa rồi, PNJ báo lỗ sau thuế 258 tỷ đồng, trái ngược với khoản lãi 495 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Theo giải trình của PNJ, kết quả kinh doanh chịu ảnh hưởng từ nhu cầu thị trường thay đổi, biến động bất thường của giá vàng và sự dịch chuyển cơ cấu doanh thu, nhóm sản phẩm. Trong khi đó, việc tối ưu chi phí bán hàng và quản lý chưa đủ bù đắp các yếu tố bất lợi.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần 32.703 tỷ đồng, tăng gần 29% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 470 tỷ đồng, giảm hơn 70%.

Về dòng tiền, lũy kế 9 tháng đầu năm, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của PNJ âm hơn 883 tỷ đồng, đảo chiều so với mức dương gần 1.714 tỷ đồng cùng kỳ năm trước do tăng mạnh hàng tồn kho.