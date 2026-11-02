Nhìn lại những khoảnh khắc đáng nhớ tại Giải Golf Truyền thông số Cúp VietTimes 2026

Tin tức
Khai mạc Giải Golf Truyền thông số Cúp VietTimes 2026: 140 golfer tranh tài, chinh phục hai xe sang
Khoảng 140 golfer là lãnh đạo cơ quan báo chí, doanh nghiệp công nghệ và đối tác hội tụ tại sân golf Thanh Lanh (Phú Thọ), cùng tranh tài và chinh phục hai giải thưởng Hole in One là những chiếc Hyundai Palisade trị giá tới 1,7 tỷ đồng.
Học sinh THPT cả nước được miễn phí thi AI, nhận chứng chỉ quốc tế
Lần đầu tiên, học sinh THPT trên toàn quốc có cơ hội tham gia cuộc thi AI theo chuẩn quốc tế mà không mất phí dự thi, được tiếp cận kiến thức về trí tuệ nhân tạo và có cơ hội nhận chứng chỉ quốc tế của Pearson - Certiport.
Cơ hội sở hữu Hyundai Palisade tại Giải golf Truyền thông số Cup VietTimes lần III
Ngày mai (1/11), Tạp chí điện tử VietTimes tổ chức Giải Golf Truyền thông số Cúp VietTimes lần thứ III tại sân golf Thanh Lanh, xã Bình Tuyền, tỉnh Phú Thọ.
Ông Mai Văn Tư giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo TP Đà Nắng
Ông Mai Văn Tư, Quyền Giám đốc Báo và Đài Phát thanh – Truyền hình Đà Nẵng, giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026-2031.
81% CIO toàn cầu thừa nhận mất kiểm soát các tác nhân AI
81% các giám đốc CNTT toàn cầu thừa nhận họ thiếu khả năng giám sát toàn diện các AI agent do nhân viên tự tạo bên ngoài kênh chính thức hoặc hệ thống được phê duyệt.
Đà Nẵng tập huấn kỹ năng sử dụng AI trong hoạt động báo chí, truyền thông
Gần 200 đại biểu là lãnh đạo, nhà báo, phóng viên thuộc các cơ quan báo chí địa phương và Trung ương trên địa bàn TP Đà Nẵng vừa tham gia tập huấn kỹ năng sử dụng AI trong hoạt động báo chí, truyền thông.
Lần đầu tiên công an và cán bộ các bộ ngành cùng diễn tập ứng phó sự cố mạng
90 cán bộ, chiến sĩ, chuyên viên đến từ 46 đơn vị, bộ ngành, cùng xử lý tình huống sự cố mạng trên hệ thống mô phỏng, với kịch bản tấn công xuyên suốt từ hạ tầng CNTT truyền thống đến điện toán đám mây, chuỗi khối và tài sản số.
VDCA làm việc với đoàn Hàn Quốc về dự án SWIPCHAIN bảo vệ bản quyền phần mềm bằng blockchain
Ngày 27/10, tại MobiFone Global, Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) có buổi làm việc với đoàn Hàn Quốc gồm đại diện Đại học Chung-Ang, Hiệp hội Bản quyền Phần mềm Hàn Quốc và Công ty Union Content. Tại buổi làm việc, phía Hàn Quốc giới thiệu dự án SWIPCHAIN, nền tảng ứng dụng blockchain để xác minh quyền sở hữu và giám sát bản quyền phần mềm.
Siêu ứng dụng Việt đạt 20 triệu người dùng sau gần 3 tháng ra mắt
Cán mốc 20 triệu người dùng sau chưa đầy 3 tháng ra mắt, ứng dụng Make in Vietnam Viettel Tammi đang mở rộng cuộc cạnh tranh với các ứng dụng ngoại theo định hướng tích hợp liên lạc, AI và các tiện ích thiết yếu trên cùng một nền tảng.
Thiếu tướng Vũ Văn Tấn: Dữ liệu phải tạo ra giá trị kinh tế
Thiếu tướng Vũ Văn Tấn, Cục trưởng C06, cho rằng xây dựng cơ sở dữ liệu chỉ là bước đầu, quan trọng hơn là khai thác dữ liệu để tạo giá trị kinh tế, nâng cao hiệu quả quản lý và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp.
Thúc đẩy liên kết viện - trường - doanh nghiệp trong nghiên cứu, phát triển KH&CN
Hội nghị toàn quốc thúc đẩy liên kết viện nghiên cứu, trường đại học với cộng đồng doanh nghiệp trong nghiên cứu, phát triển KH&CN sẽ tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn trong liên kết, thúc đẩy thương mại hóa, phát triển sản phẩm công nghệ.
Phó cục trưởng A05 nêu 3 nguyên tắc giúp học sinh an toàn trên mạng
Đại tá Hà Văn Bắc, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng (A05), Bộ Công an, khuyến nghị học sinh kiểm chứng trước khi tin, tỉnh táo khi chia sẻ và tìm kiếm trợ giúp khi gặp nguy cơ trên mạng.
Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky: Công an Hà Nội sẽ lắp 21.000 camera, thử nghiệm UAV gắn AI
Công an TP Hà Nội đang triển khai dự án xây dựng hệ thống 21.000 camera giám sát, dự kiến hoàn thành trong năm 2027, đồng thời thử nghiệm thiết bị bay không người lái (UAV) tích hợp camera AI phục vụ tuần tra, xử lý vi phạm.
PVcomBank lan tỏa thông điệp “sống xanh” cùng Ngày Thanh toán số Việt Nam năm 2026
Hướng đến mục tiêu tăng cường kết nối, mang đến trải nghiệm thanh toán số hiện đại cho khách hàng, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) sẽ đồng hành cùng chương trình Ngày Thanh toán số Việt Nam năm 2026 từ ngày 24/10 đến 25/10/2026. Sự kiện không chỉ góp phần thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực thanh toán, mà còn nâng cao nhận thức của người dân về xu hướng chuyển đổi số trong cuộc sống.
ĐH Bách khoa Hà Nội và GELEXIMCO khánh thành Trung tâm Đổi mới sáng tạo liên ngành
Ngày 15/10, Tập đoàn GELEXIMCO và Đại học Bách khoa Hà Nội chính thức khánh thành Trung tâm Đổi mới sáng tạo liên ngành, đánh dấu bước tiến mới trong quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai đơn vị, đồng thời thúc đẩy mô hình phối hợp “3 nhà”: Nhà nước – Nhà trường – Doanh nghiệp trong nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ.
Công an Hà Nội ứng dụng AI hỗ trợ điều tra hiện trường
Công an TP Hà Nội được vinh danh ở hạng mục Cơ quan Nhà nước chuyển đổi số xuất sắc tại Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2026.
Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu đưa Unitel trở thành doanh nghiệp số hàng đầu tại Lào
Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá Unitel không chỉ là một doanh nghiệp viễn thông hàng đầu của Lào mà còn là biểu tượng sinh động của quan hệ hợp tác đặc biệt Việt Nam - Lào.
Chủ tịch VINASA lần thứ 3 được bầu làm Phó chủ tịch ASOCIO
Ông Nguyễn Văn Khoa, Chủ tịch Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA), vừa được bầu làm Phó chủ tịch Tổ chức Công nghiệp Điện toán châu Á - châu Đại Dương (ASOCIO), là đại diện Việt Nam giữ vị trí này 3 nhiệm kỳ liên tiếp.
Nam A Bank nhận khoản tài trợ 60 triệu USD từ FMO, mở rộng dòng vốn xanh quốc tế
Ngày 25/9/2026, Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank, HOSE: NAB) tiếp tục ghi dấu mốc hợp tác quốc tế quan trọng khi chính thức hoàn tất ký kết thỏa thuận nhận khoản tài trợ 60 triệu USD từ Ngân hàng Phát triển Doanh nghiệp Hà Lan (FMO).
Đà Nẵng: Truyền thông chính sách không còn là việc "nói sau khi đã làm"
Chiều 1/10, tại Trung tâm Hành chính TP Đà Nẵng, UBND TP Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác truyền thông chính sách và phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí năm 2026.