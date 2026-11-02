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Nhìn lại những khoảnh khắc đáng nhớ tại Giải Golf Truyền thông số Cúp VietTimes 2026

Anh Lê
Anh Lê

Những cú đánh tập trung, khoảnh khắc ăn mừng và nụ cười trên sân cỏ tạo nên bức tranh sinh động tại Giải Golf Truyền thông số Cúp VietTimes lần thứ III năm 2026, nơi tinh thần thể thao, sự giao lưu và kết nối cùng lan tỏa.

Video những khoảnh khắc đáng nhớ tại Giải Golf Truyền thông số Cúp VietTimes 2026.
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Ngày 1/11, Tạp chí điện tử VietTimes tổ chức Giải Golf Truyền thông số Cúp VietTimes lần thứ III tại sân golf Thanh Lanh, xã Bình Tuyền, tỉnh Phú Thọ. Trong ảnh, ông Nguyễn Minh Hồng, Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam - VDCA (bên trái) và ông Nguyễn Bá Kiên, Tổng biên tập Tạp chí điện tử VietTimes, Trưởng ban tổ chức, thực hiện cú phát bóng khởi động Giải Golf Truyền thông số Cúp VietTimes lần thứ III – 2026.
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Các golfer hào hứng trước giờ ra sân thi đấu.
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Golfer Vũ Xuân Nguyên, Chủ tịch IGB Group, ghi lại khoảnh khắc khai mạc đáng nhớ mùa giải 2026.
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Các cổ động viên cổ vũ các vận động viên ra sân thi đấu giành thành tích cao.
Khoảng 140 golfer tham dự Giải Golf Truyền thông số Cúp VietTimes lần thứ III - 2026.
Khoảng 140 golfer tham dự Giải Golf Truyền thông số Cúp VietTimes lần thứ III - 2026.
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Ông Nguyễn Bá Kiên, Tổng Biên tập Tạp chí điện tử VietTimes, Trưởng ban tổ chức nhấn mạnh giải đấu không chỉ tạo sân chơi thể thao mà còn là dịp để các golfer giao lưu, kết nối và cùng lan tỏa tinh thần sẻ chia với cộng đồng.
Các golfer nữ rạng rỡ check-in, lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ trước giờ thi đấu.
Các golfer nữ rạng rỡ check-in, lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ trước giờ thi đấu.
Các golfer hào hứng trước cơ hội chinh phục hai giải thưởng Hole in One là những chiếc Hyundai Palisade trị giá 1,5 tỷ đồng và 1,7 tỷ đồng.
Các golfer hào hứng trước cơ hội chinh phục hai giải thưởng Hole in One là những chiếc Hyundai Palisade trị giá 1,5 tỷ đồng và 1,7 tỷ đồng.
Hai cha con golfer &quot;nhí&quot; Vũ Xuân Tiến (trái) và bố em – ông Vũ Xuân Nguyên check-in tại giải đấu. Mới 12 tuổi, Xuân Tiến đã có 7 năm chơi golf và từng giành giải thưởng ở nội dung dành cho người lớn tại mùa giải năm 2025.
Hai cha con golfer "nhí" Vũ Xuân Tiến (trái) và bố em – ông Vũ Xuân Nguyên check-in tại giải đấu. Mới 12 tuổi, Xuân Tiến đã có 7 năm chơi golf và từng giành giải thưởng ở nội dung dành cho người lớn tại mùa giải năm 2025.
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Sân golf Thanh Lanh, nơi diễn ra giải đấu được đánh giá là một trong những sân golf đẹp nhất miền Bắc. Thời tiết ngày 1/11 cũng nắng dịu rất thuận lợi cho các golfer thể hiện tài năng.
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Golfer tập trung hoàn tất cú swing.
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Golfer thực hiện cú gạt bóng (putting) trên khu vực green, tập trung điều chỉnh lực và hướng bóng để đưa bóng vào hố.
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Golfer thực hiện cú đánh tiếp cận green, tập trung kiểm soát lực và hướng bóng để đưa bóng về gần hố. Đây là một trong những cú đánh đòi hỏi độ chính xác cao, khả năng cảm nhận khoảng cách và sự điềm tĩnh để tạo lợi thế trước khi kết thúc hố đấu.
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Golfer thực hiện cú phát bóng bằng gậy driver, đưa bóng đi xa trên sân. Cú đánh đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng, sức mạnh và độ chính xác, tạo tiền đề thuận lợi cho những cú đánh tiếp theo.
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Giải Golf Truyền thông số Cúp VietTimes 2026 không chỉ tạo sân chơi thể thao mà còn là dịp để các golfer giao lưu, kết nối.
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Golfer Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc điều hành sân golf Thanh Lanh thực hiện cú gạt bóng trên green. Nam golfer xuất sắc giành danh hiệu Best Gross với tổng điểm 80 gậy, dương 8 gậy (Par 72).
Tinh thần thể thao và sự gắn kết được thể hiện qua những khoảnh khắc thân thiện ngay tại giải đấu.
Tinh thần thể thao và sự gắn kết được thể hiện qua những khoảnh khắc thân thiện ngay tại giải đấu.
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Golfer thực hiện cú swing phát bóng từ tee, đưa bóng vào cuộc với mục tiêu đạt khoảng cách tối ưu và tạo lợi thế cho những cú đánh tiếp theo.
Mỗi cú đánh luôn mang lại cảm xúc hồi hộp cho các golfer.
Mỗi cú đánh luôn mang lại cảm xúc hồi hộp cho các golfer.
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Golfer nữ thực hiện cú phát bóng bằng gậy driver.
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Golfer nữ thực hiện cú phát bóng tại khu vực tee box.
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Cú đánh ấn tượng của nữ golfer tham gia Giải Golf Truyền thông số Cúp VietTimes năm 2026.
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Cú phát bóng mở đầu mỗi hố golf, thường có tầm ảnh hưởng lớn đến lợi thế về khoảng cách và vị trí bóng cho những cú đánh tiếp theo.
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Các nữ golfer cùng lưu lại khoảnh khắc vui vẻ trên sân golf.
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Những nụ cười, cử chỉ tương tác tự nhiên và tinh thần cổ vũ lẫn nhau mang đến không khí gần gũi, sôi nổi, cho thấy golf không chỉ là cuộc so tài về kỹ thuật mà còn là dịp giao lưu, kết nối và lan tỏa niềm đam mê thể thao.
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Golfer nữ vui vẻ ăn mừng sau một khoảnh khắc thi đấu đáng nhớ trên sân golf. Những nụ cười và cử chỉ phấn khởi góp phần tạo nên bầu không khí hào hứng, lan tỏa tinh thần thể thao và sự gắn kết giữa các golfer.
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Giải Golf Truyền thông số Cúp VietTimes là dịp để các lãnh đạo cơ quan báo chí, doanh nghiệp công nghệ và đối tác gặp gỡ, giao lưu và tăng cường kết nối.
Sự đồng hành, tinh thần đam mê chung với môn golf tạo nên không khí giao lưu thân tình tại Giải Golf Truyền thông số Cúp VietTimes lần thứ III năm 2026.
Sự đồng hành, tinh thần đam mê chung với môn golf tạo nên không khí giao lưu thân tình tại Giải Golf Truyền thông số Cúp VietTimes lần thứ III năm 2026.
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Sau nhiều giờ thi đấu, các golfer dự tiệc gala trao Giải Golf Truyền thông số Cúp VietTimes.
Bộ cúp dành cho các golfer có thành tích xuất sắc tại Giải Golf Truyền thông số Cúp VietTimes lần thứ III – 2026.

Bộ cúp dành cho các golfer có thành tích xuất sắc tại Giải Golf Truyền thông số Cúp VietTimes lần thứ III – 2026.

Giải Golf Truyền thông số Cúp VietTimes không chỉ là sân chơi thể thao mà còn là dịp giao lưu, kết nối giữa các cơ quan báo chí và cộng đồng doanh nghiệp công nghệ.

Giải Golf Truyền thông số Cúp VietTimes không chỉ là sân chơi thể thao mà còn là dịp giao lưu, kết nối giữa các cơ quan báo chí và cộng đồng doanh nghiệp công nghệ.

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Các golfer tham gia Giải Golf Truyền thông số Cúp VietTimes lần thứ III năm 2026 nhiệt tình hưởng ứng hoạt động quyên góp, chung tay đóng góp cho chương trình thiện nguyện của giải.
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Ông Nguyễn Bá Kiên trao kỷ niệm chương tri ân các nhà tài trợ Giải Golf Truyền thông số Cúp VietTimes lần thứ III năm 2026, ghi nhận sự đồng hành và đóng góp của các đơn vị đối với thành công của giải đấu.
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Ông Nguyễn Bá Chiêm, Phó Tổng Biên tập Tạp chí điện tử VietTimes, trao các giải thưởng kỹ thuật cho những golfer có thành tích xuất sắc.
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Ông Trần Văn Ninh, Giám đốc điều hành thương hiệu thời trang golf cao cấp Noressy, trao giải Ba các bảng A, B, C.
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Ông Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch VDCA, và ông Vũ Kiêm Văn, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký VDCA, trao giải Nhì các bảng A, B, C.
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Ông Nguyễn Văn Hảo, Phó Chủ tịch VDCA, và ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, trao giải Nhất các bảng A, B, C cho những golfer xuất sắc.
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Ông Nguyễn Minh Hồng, Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA), và ông Nguyễn Bá Kiên, Tổng Biên tập Tạp chí điện tử VietTimes, Trưởng ban Tổ chức giải, trao giải Best Gross cho golfer Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc điều hành sân golf Thanh Lanh.

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