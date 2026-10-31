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Học sinh THPT cả nước được miễn phí thi AI, nhận chứng chỉ quốc tế

Anh Lê
Anh Lê

Lần đầu tiên, học sinh THPT trên toàn quốc có cơ hội tham gia cuộc thi AI theo chuẩn quốc tế mà không mất phí dự thi, được tiếp cận kiến thức về trí tuệ nhân tạo và có cơ hội nhận chứng chỉ quốc tế của Pearson - Certiport.

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Học sinh được khuyến khích chủ động tìm hiểu, trải nghiệm các công cụ AI và nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ. Ảnh: Trần Thọ.
Học sinh được khuyến khích chủ động tìm hiểu, trải nghiệm các công cụ AI và nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ. Ảnh: Trần Thọ.

Ngày 31/10, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) phối hợp với Tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam phát động cuộc thi trí tuệ nhân tạo (AI) mang tên AI or Behind, dành cho học sinh THPT trên toàn quốc.

Điểm đáng chú ý của cuộc thi là học sinh được tiếp cận bài thi AI theo tiêu chuẩn quốc tế mà không phải trả phí. Thông qua 3 vòng thi, các em có cơ hội tìm hiểu kiến thức nền tảng về AI, thực hành sử dụng các công cụ AI phổ biến, rèn luyện kỹ năng ứng dụng công nghệ và nhận thức về trách nhiệm khi sử dụng AI.

Cuộc thi sử dụng hệ thống bài thi do Pearson - Certiport cung cấp. Đây là tổ chức đánh giá năng lực công nghệ thông tin của Mỹ, có mạng lưới hơn 14.000 trung tâm khảo thí được ủy quyền tại gần 150 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Với thông điệp “Không AI bị bỏ lại phía sau”, AI or Behind hướng tới mở rộng cơ hội tiếp cận kiến thức và kỹ năng AI cho học sinh ở nhiều địa phương, trong đó có học sinh tại khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

Theo Ban tổ chức, toàn bộ lệ phí thi và chi phí cấp chứng chỉ quốc tế trong khuôn khổ cuộc thi do đơn vị tổ chức tài trợ. Ở vòng 1, nhà trường bố trí phòng máy tính để học sinh dự thi; từ vòng cấp quốc gia trở đi, Ban tổ chức chi trả các chi phí thi và cấp chứng chỉ quốc tế cho thí sinh.

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Cuộc thi tạo điều kiện để học sinh ở nhiều địa phương, kể cả vùng sâu, vùng xa, có cơ hội tiếp cận bài thi AI chuẩn quốc tế. Ảnh: Trần Thọ.

Học sinh còn được cung cấp tài liệu ôn tập, bài thi thử và hướng dẫn trực tuyến miễn phí để chuẩn bị trước các vòng thi. Việc tổ chức theo hình thức kết hợp giữa thi cá nhân, thi đội tuyển và phát triển dự án giúp các em vừa đánh giá kiến thức, vừa có cơ hội thực hành, vận dụng AI vào những bài toán cụ thể.

Tổng giá trị giải thưởng của cuộc thi là 280 triệu đồng, gồm một giải Nhất trị giá 100 triệu đồng; hai giải Nhì, mỗi giải 40 triệu đồng; ba giải Ba, mỗi giải 20 triệu đồng và bốn giải Khuyến khích, mỗi giải 10 triệu đồng.

Thông qua cuộc thi, học sinh có thêm cơ hội tiếp cận các tiêu chuẩn đánh giá năng lực AI quốc tế, đồng thời hình thành kỹ năng sử dụng công nghệ phục vụ học tập và đời sống. Đây cũng là hoạt động góp phần thúc đẩy phổ cập kiến thức AI trong trường học, gắn với định hướng phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số.

Ba vòng thi, cơ hội tiếp cận kiến thức AI và chứng chỉ quốc tế

Cuộc thi dự kiến diễn ra từ tháng 11/2026 đến tháng 4/2027, gồm ba vòng.

Vòng 1 diễn ra từ ngày 2/11 đến 30/12/2026 theo hình thức thi cá nhân trên máy tính tại trường. Thí sinh có thể lựa chọn bài thi bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh. Nội dung tập trung vào kiến thức về AI tạo sinh, các phương pháp và mô hình AI, kỹ năng viết câu lệnh (prompt), cùng những vấn đề đạo đức, pháp lý và xã hội liên quan đến AI.

Thí sinh đạt từ 700/1.000 điểm được cấp chứng nhận điện tử của Ban tổ chức. Sau vòng thi này, mỗi trường lựa chọn tối đa 15 đội, mỗi đội gồm 3-5 học sinh để tham gia vòng tiếp theo.

Vòng 2 dự kiến tổ chức ngày 14/3/2027 theo hình thức thi tuyển chọn cấp quốc gia. Thí sinh sẽ làm bài thi về khả năng sử dụng các công cụ như ChatGPT, Gemini; xây dựng và hoàn thiện câu lệnh, kiểm chứng kết quả do AI tạo ra và sử dụng AI có trách nhiệm.

Thí sinh đạt từ 700/1.000 điểm ở vòng này được cấp chứng chỉ quốc tế Generative AI Foundations của Pearson - Certiport. 40 đội có kết quả tốt nhất sẽ bước vào vòng chung kết.

Vòng 3 dự kiến diễn ra ngày 11/4/2027 tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM. Thí sinh tiếp tục tham gia bài thi quốc tế AI - IT Specialist, đánh giá kiến thức về AI, kỹ năng giải quyết vấn đề, xác định bài toán, xử lý dữ liệu, triển khai và giám sát mô hình AI.

Những thí sinh đáp ứng yêu cầu của bài thi được cấp chứng chỉ quốc tế tương ứng. Bên cạnh phần thi cá nhân, 10 đội xuất sắc nhất sẽ phát triển dự án ứng dụng AI. Lễ trao giải dự kiến tổ chức trong tháng 5/2027.

Từ khóa:

#AI #Viettel

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