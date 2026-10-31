Học sinh THPT cả nước được miễn phí thi AI, nhận chứng chỉ quốc tế

Lần đầu tiên, học sinh THPT trên toàn quốc có cơ hội tham gia cuộc thi AI theo chuẩn quốc tế mà không mất phí dự thi, được tiếp cận kiến thức về trí tuệ nhân tạo và có cơ hội nhận chứng chỉ quốc tế của Pearson - Certiport.

Ngày 31/10, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) phối hợp với Tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam phát động cuộc thi trí tuệ nhân tạo (AI) mang tên AI or Behind, dành cho học sinh THPT trên toàn quốc.

Điểm đáng chú ý của cuộc thi là học sinh được tiếp cận bài thi AI theo tiêu chuẩn quốc tế mà không phải trả phí. Thông qua 3 vòng thi, các em có cơ hội tìm hiểu kiến thức nền tảng về AI, thực hành sử dụng các công cụ AI phổ biến, rèn luyện kỹ năng ứng dụng công nghệ và nhận thức về trách nhiệm khi sử dụng AI.

Cuộc thi sử dụng hệ thống bài thi do Pearson - Certiport cung cấp. Đây là tổ chức đánh giá năng lực công nghệ thông tin của Mỹ, có mạng lưới hơn 14.000 trung tâm khảo thí được ủy quyền tại gần 150 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Với thông điệp “Không AI bị bỏ lại phía sau”, AI or Behind hướng tới mở rộng cơ hội tiếp cận kiến thức và kỹ năng AI cho học sinh ở nhiều địa phương, trong đó có học sinh tại khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

Theo Ban tổ chức, toàn bộ lệ phí thi và chi phí cấp chứng chỉ quốc tế trong khuôn khổ cuộc thi do đơn vị tổ chức tài trợ. Ở vòng 1, nhà trường bố trí phòng máy tính để học sinh dự thi; từ vòng cấp quốc gia trở đi, Ban tổ chức chi trả các chi phí thi và cấp chứng chỉ quốc tế cho thí sinh.

Cuộc thi tạo điều kiện để học sinh ở nhiều địa phương, kể cả vùng sâu, vùng xa, có cơ hội tiếp cận bài thi AI chuẩn quốc tế. Ảnh: Trần Thọ.

Học sinh còn được cung cấp tài liệu ôn tập, bài thi thử và hướng dẫn trực tuyến miễn phí để chuẩn bị trước các vòng thi. Việc tổ chức theo hình thức kết hợp giữa thi cá nhân, thi đội tuyển và phát triển dự án giúp các em vừa đánh giá kiến thức, vừa có cơ hội thực hành, vận dụng AI vào những bài toán cụ thể.

Tổng giá trị giải thưởng của cuộc thi là 280 triệu đồng, gồm một giải Nhất trị giá 100 triệu đồng; hai giải Nhì, mỗi giải 40 triệu đồng; ba giải Ba, mỗi giải 20 triệu đồng và bốn giải Khuyến khích, mỗi giải 10 triệu đồng.

Thông qua cuộc thi, học sinh có thêm cơ hội tiếp cận các tiêu chuẩn đánh giá năng lực AI quốc tế, đồng thời hình thành kỹ năng sử dụng công nghệ phục vụ học tập và đời sống. Đây cũng là hoạt động góp phần thúc đẩy phổ cập kiến thức AI trong trường học, gắn với định hướng phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số.